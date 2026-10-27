டேரில் மிட்செல் அதிரடி அரைசதம்: இந்தியாவிற்கு 199 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்தது நியூசிலாந்து!
இப்போட்டியில் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய நியூசிலாந்து அணி வீரர் டேரில் மிட்செல் 5 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என 89 ரன்களைக் குவித்து அசத்தியுள்ளார்.
Published : October 27, 2026 at 2:16 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியாவுக்கு எதிரான மூன்றாவது டி20 போட்டியில், டேரில் மிட்செலின் அதிரடி அரைசதத்தின் துணையோடு நியூசிலாந்து அணி 199 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது.
இந்தியா-நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது டி20 போட்டி இன்று வெலிங்டனில் நடைபெற்று வருகிறது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தார். இதையடுத்துக் களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணிக்குத் தொடக்கமே அதிர்ச்சியளிக்கும் வகையில், அணியின் தொடக்க வீரர் டிம் செய்ஃபெர்ட் 2 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினார்.
அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த ஃபின் ஆலன் மற்றும் டேரில் மிட்செல் இணை அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் அடுத்தடுத்து பவுண்டரிகளையும், சிக்ஸர்களையும் விளாசி வந்த டேரில் மிட்செல் 25 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்து அசத்தினார். அதேசமயம் மறுபக்கம் அரைசதம் அடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஃபின் ஆலன் 5 சிக்ஸர்களுடன் 40 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார்.
In the airrrr...and Axar Patel takes a fine catch 🫴 Arshdeep Singh with #TeamIndia's opening breakthrough 🔥 Updates ▶️ https://t.co/zf4CnZQ8CD #NZvIND | @arshdeepsinghh | @akshar2026 https://t.co/3rz3IuSbQS— BCCI (@BCCI) October 27, 2026
அவரைத் தொடர்ந்து கடந்த இரண்டு போட்டிகளிலும் அரைசதம் கடந்து அசத்திய நட்சத்திர வீரர் கிளென் பிலிப்ஸ் களமிறங்கினார். இன்றைய ஆட்டத்திலும் அவர் அதிரடியாக விளையாடுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், 3 பவுண்டரிகளுடன் 17 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து விக்கெட்டை இழந்தார். ஒருபக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்தாலும் மறுமுனையில் அதிரடியைக் கைவிடாத டேரில் மிட்செல் ஸ்கோரை உயர்த்தினார்.
அவருடன் இணைந்த பெவான் ஜேக்கப்ஸும் பவுண்டரிகளை விளாச, அணியின் ஸ்கோரும் மளமளவென உயர்ந்தது. இப்போட்டியில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த டேரில் மிட்செல் 5 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என 89 ரன்களையும், பெவான் ஜேக்கப்ஸ் 4 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 39 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்குத் தேவையான பினிஷிங்கைக் கொடுத்தனர்.
Daryl Mitchell's highest T20I score (89*) part of a 75-run partnership with Bevon Jacobs (39*) highlighting the batting innings in the capital. Watch and follow the second innings LIVE in NZ on Sky Sport NZ 📺 Sport Nation NZ and The ACC 📻 #NZvIND https://t.co/YXpyScJfvs— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 27, 2026
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இதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 3 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 198 ரன்களைக் குவித்தது. இந்திய அணி தரப்பில் அர்ஷ்தீப் சிங், அக்ஸர் படேல் மற்றும் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி தலா ஒரு விக்கெட்டைக் கைப்பற்றினர். இதனையடுத்து 199 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி இந்திய அணி விளையாடவுள்ளது.