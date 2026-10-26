நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 3ஆவது டி20: காயத்தில் இருந்து மீளாத இஷான் கிஷன்; வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு?
இந்தியா-நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது டி20 போட்டி நாளை வெலிங்க்டனில் நடைபெறவுள்ளது.
Published : October 26, 2026 at 2:47 PM IST
ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிராக நடைபெற்று வரும் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரின் 3ஆவது போட்டியில் இருந்தும் இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் இஷான் கிஷன் காயம் காரணமாக விலகியுள்ளார்.
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய டி20 அணி நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 5 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் தற்போது வரை இரண்டு டி20 போட்டிகள் நடந்து முடிந்துள்ள நிலையில், இரண்டிலும் இந்திய அணி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளதுடன், 2-0 என்ற கணக்கில் தொடரிலும் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.
இந்த நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டி20 தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது டி20 போட்டி நாளை வெலிங்க்டனில் நடைபெறவுள்ளது. தற்போது இந்த டி20 தொடரில் இந்தியா ஏற்கனவே முதலிரண்டு போட்டிகளில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து வலுவான முன்னிலையில் உள்ளது.
மறுபக்கம், நியூசிலாந்து அணிக்கு இது வாழ்வா சாவா ஆட்டமாக அமைந்துள்ளது. இதனால் அந்த அணி தொடரைத் தக்கவைக்க கட்டாயம் வெற்றி பெற வேண்டிய சூழலுக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது. இதனால் இந்த போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன. மேலும் இரு அணி வீரர்களும் தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
Getting into the groove in Wellington 💙 #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/pBJHVSyvR5— BCCI (@BCCI) October 26, 2026
இந்நிலையில், இப்போட்டியில் இருந்தும் இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் இஷான் கிஷன் காயம் காரணமாக விலகியுள்ளார். இத்தொடரின் முதலாவது போட்டியில் இஷான் கிஷனுக்கு வலது தொடைப் பகுதியில் லேசான தசைப்பிடிப்பு ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாக அவர் 2ஆவது டி20 போட்டியில் விளையாடவில்லை.
இந்நிலையில் தான், நாளை (அக்டோபர் 27) வெல்லிங்டனில் நடைபெறவிருக்கும் 3ஆவது போட்டிக்கும் அவர் இன்னும் முழுமையான உடற்தகுதியை எட்டாததால், இப்போட்டியிலிருந்தும் விலகியுள்ளதாகவும், மருத்துவக் குழு அவரது உடல்நிலையைத் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருவதாகவும் பிசிசிஐ தெரிவித்துள்ளது.
இஷான் கிஷன் இல்லாததால், கடந்த 2ஆவது போட்டிக்கான இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் இளம் அதிரடி வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. அந்தப் போட்டியில் அவர் 8 பந்துகளைச் சந்தித்த நிலையில், 4 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்திருந்தார்.
Update Ishan Kishan is recovering well from his low grade right adductor strain, which he sustained during the first T20I of the series against New Zealand. He is yet to regain match fitness and is ruled out of the third T20I to be played on October 27, 2026 in Wellington. The BCCI Medical Team is monitoring Ishan's progress. Kumar Kushagra will continue to be with the team for the third T20I. #TeamIndia | #NZvIND— BCCI (@BCCI) October 26, 2026
இச்சூழலில், தற்போது இஷான் கிஷன் மூன்றாவது டி20 போட்டியில் இருந்தும் விலகியுள்ளதால், வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு வாய்ப்பு கிடைப்பது உறுதியாகியுள்ளது. இருப்பினும், அவர் முந்தைய போட்டியைப் போல் மூன்றாம் வரிசையில் களமிறக்கப்படுவாரா? அல்லது தொடக்க வீரராக விளையாடுவாரா? என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
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இந்திய டி20 அணி: ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, வைபவ் சூர்யவன்ஷி, இஷான் கிஷன், திலக் வர்மா, அக்சர் படேல், சிவம் துபே, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, நமன் திர், பிரின்ஸ் யாதவ், மயங்க் யாதவ், அர்ஷ்தீப் சிங், புவனேஷ்வர் குமார், வருண் சக்கரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ், குமார் குஷாக்ரா.
நியூசிலாந்து டி20 அணி: மிட்செல் சான்ட்னர் (கேப்டன்), ஃபின் ஆலன், மைக்கேல் பிரேஸ்வெல், ஜோஷ் கிளார்க்ஸன், டெவோன் கான்வே, ஜேக்கப் டஃபி, லோக்கி ஃபெர்குசன், மேட் ஹென்றி, பெவோன் ஜேக்கப்ஸ், கைல் ஜேமிசன், ஆடம் மில்னே, டேரில் மிட்செல், கிளென் பிலிப்ஸ், டிம் செஃபெர்ட், நாதன் ஸ்மித், பிளெய்ர் டிக்னர்.