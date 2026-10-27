அபிஷேக் சர்மா அதிவேக சதம்... நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி டி20 தொடரை கைப்பற்றியது இந்தியா!
நியூசிலாந்து பந்துவீச்சை நாலாபுறமும் சிதறடித்த இந்திய அணியின் தொடக்க வீரர் அபிஷேக் சர்மா, 15 பந்துகளில் அரைசதமும், 35 பந்துகளில் தனது 4ஆவது சர்வதேச டி20 சதமும் விளாசி அணிக்கு வெற்றியைத் தேடித்தந்தார்.
Published : October 27, 2026 at 3:40 PM IST
ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்துக்கு எதிரான மூன்றாவது டி20 போட்டியில், அபிஷேக் சர்மாவின் அதிரடியான சதத்தின் மூலம் இந்திய அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், 3-0 என்ற கணக்கில் தொடரையும் கைப்பற்றியது.
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது டி20 போட்டி இன்று வெலிங்டனில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தார். இதையடுத்துக் களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணி, டேரில் மிட்செலின் அதிரடியான அரைசதத்தின் மூலம் 20 ஓவர்களில் 3 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 198 ரன்களைக் குவித்தது.
இப்போட்டியில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த டேரில் மிட்செல் 5 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என 89 ரன்களையும், பெவான் ஜேக்கப்ஸ் 4 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 39 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்குத் தேவையான 'பினிஷிங்கை'க் கொடுத்தனர். இந்திய அணி தரப்பில் அர்ஷ்தீப் சிங், அக்ஸர் படேல் மற்றும் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டைக் கைப்பற்றினர்.
Innings Break! #TeamIndia bowlers have done a fine job towards the backend of the innings to restrict the New Zealand total to 198/3. Chase coming up shortly. Stay tuned. Scorecard - https://t.co/zf4CnZQ8CD #NZvIND https://t.co/kP0vl3QVO6— BCCI (@BCCI) October 27, 2026
பின்னர், 199 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கிப் பதிலடி கொடுக்கக் களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு, வைபவ் சூர்யவன்ஷி மற்றும் அபிஷேக் சர்மா இணை தொடக்கம் கொடுத்தது. இன்னிங்ஸின் முதல் பந்திலிருந்தே இரு வீரர்களும் பவுண்டரிகள் மற்றும் சிக்ஸர்களைப் பறக்கவிட்டு அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் அதிரடி காட்டிய அபிஷேக் சர்மா 15 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்து அசத்தினார்.
இதன் மூலம் இந்திய அணி பவர்பிளே ஓவர்களில் விக்கெட் இழப்பின்றி 118 ரன்களைக் குவித்தது. மேற்கொண்டு இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 133 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், வைபவ் சூர்யவன்ஷி 4 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 45 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அதேசமயம் மறுமுனையில் தொடர்ந்து அபாரமாக விளையாடி வந்த அபிஷேக் சர்மா 35 பந்துகளில் சதம் விளாசினார்.
இது சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அபிஷேக் சர்மா விளாசும் 4ஆவது சதமாகும். அதன்பின், 9 பவுண்டரிகள், 11 சிக்ஸர்கள் என 113 ரன்களைக் குவித்த நிலையில் அபிஷேக் சர்மா தனது விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயரும் 5 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, மறுபுறம் சஞ்சு சாம்சனும் 18 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்திருந்த நிலையில் விக்கெட்டை இழந்தார்.
1⃣1⃣3⃣ runs 3⃣8⃣ balls 2⃣9⃣7⃣.3⃣7⃣ strike rate 9⃣ fours & 1⃣1⃣ sixes Abhishek Sharma, take a bow for that astonishing innings 🙇♂️ Updates ▶️ https://t.co/zf4CnZQ8CD #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/RxygJwIOUw— BCCI (@BCCI) October 27, 2026
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இறுதியில், இந்திய அணி 13.2 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம், 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் 3-0 என்ற கணக்கில் இந்தியா தொடரைக் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது. இப்போட்டியில் அதிரடியாக விளையாடி சதம் விளாசிய அபிஷேக் சர்மா ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.