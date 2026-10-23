IND vs NZ 2nd T20I: காயம் காரணமாக இஷான் கிஷன் விலகல்...வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு வாய்ப்பு?
இஷான் கிஷன் காயம் காரணமாக விலகியுள்ள நிலையில், நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டிக்கான இந்திய அணியில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி களமிறங்குவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Published : October 23, 2026 at 1:21 PM IST
ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் இருந்து இந்திய அணியின் விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர் இஷான் கிஷன் காயம் காரணமாக விலகியுள்ளார்.
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய டி20 அணி நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 5 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டி20 போட்டி நேற்று கிறைஸ்ட்சர்ச்சில் நடைபெற்ற நிலையில், இந்திய அணி 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரிலும் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.
இதையடுத்து இந்தியா-நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி நாளை கிறைஸ்ட்சர்ச்சில் உள்ள ஹேக்லி ஓவல் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இப்போட்டிக்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாகத் தயாராகி வரும் நிலையில், இந்திய அணிக்குப் பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது. அதன்படி இப்போட்டியில் இருந்து இந்திய அணியின் விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர் இஷான் கிஷன் காயம் காரணமாக விலகியுள்ளார்.
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதலாவது டி20 போட்டியின் போது இஷான் கிஷனுக்கு இடுப்புப் பகுதியில் தசைப்பிடிப்பு ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாகச் சனிக்கிழமை கிறைஸ்ட்சர்ச்சில் உள்ள ஹேக்லி ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ள இரண்டாவது போட்டியில் அவர் விளையாட மாட்டார் என்றும், அவரது உடல்நிலையை மருத்துவக் குழுவினர் தீவிரமாகக் கண்காணித்து வருவதாகவும் பிசிசிஐ அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲: Ishan Kishan is ruled out of the second T20I against New Zealand due to a low grade right adductor strain, which he sustained during the first T20I of the series. The BCCI Medical Team is monitoring his progress. #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/QbZpuVh1hQ— BCCI (@BCCI) October 23, 2026
இஷான் கிஷன் விலகியுள்ள நிலையில், அவருக்குப் பதிலாக வைபவ் சூர்யவன்ஷி களமிறங்குவார் என்பதை இந்திய அணியின் பேட்டிங் பயிற்சியாளர் சீதான்ஷு கோடக் மறைமுகமாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய அவர், "முதலாவது போட்டியின் போதே இஷான் கிஷனுக்குக் காயம் ஏற்பட்டதால் பேட்டிங் வரிசையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டது. அவர் அடுத்த போட்டியில் விளையாடுவது கடினம்.
மருத்துவக் குழுவின் அறிவுரைப்படி இஷான் முழுமையாகக் குணமடையாவிட்டால், அவருக்குப் பதிலாக வைபவ் சூர்யவன்ஷி நிச்சயமாக விளையாடும் லெவனில் சேர்க்கப்படுவார். அவர்தான் இதற்கான முதன்மைப் போட்டியாளர்" என்று கூறியுள்ளார். இதன் மூலம் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது போட்டியில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி விளையாடுவது ஏறத்தாழ உறுதியாகியுள்ளது.
முன்னதாக இந்திய அணியின் டாப் ஆர்டர் பேட்டர்களான சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன் என அனைவரும் சிறப்பான ஃபார்மில் இருப்பதன் காரணமாக வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு வழங்கப்படாமல் இருந்து வந்தது. இந்நிலையில் இஷான் கிஷன் காயம் காரணமாக விலகியுள்ளதால், வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு பிளேயிங் லெவனில் இடம் கிடைப்பது உறுதியாகியுள்ளது.
🚨 Indian batting coach Sitanshu Kotak on Ishan Kishan! Ishan Kishan has a groin niggle, that's why Tilak Varma was promoted. Ishan is also unlikely to play in the 2nd T20I. If Ishan doesn't play, Vaibhav Sooryavanshi has a strong chance to play! https://t.co/cCtc9TpwyA— NiiK (@ClassyNiikX) October 23, 2026
தற்போது 15 வயதாகும் வைபவ் சூர்யவன்ஷி, கடைசியாக ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் பாகிஸ்தான் மற்றும் இலங்கை அணிகளுக்கு எதிராக விளையாடினார். இதுவரை இந்தியாவுக்காக 8 சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள அவர், 186.36 என்ற அதிரடியான ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் 246 ரன்கள் குவித்துள்ளார். இதில் இரண்டு அரைசதங்களும் அடங்கும். இதனால் நியூசிலாந்து தொடரிலும் அவர் அதிரடியாக விளையாடித் தனது இடத்தை தக்கவைப்பார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
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இந்திய டி20 அணி: ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, வைபவ் சூர்யவன்ஷி, இஷான் கிஷன், திலக் வர்மா, அக்சர் படேல், சிவம் துபே, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, நமன் திர், பிரின்ஸ் யாதவ், மயங்க் யாதவ், அர்ஷ்தீப் சிங், புவனேஷ்வர் குமார், வருண் சக்கரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ்.