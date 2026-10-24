கிளென் பிலிப்ஸ், பெவான் ஜேக்கப்ஸ் அதிரடி அரைசதம்: இந்தியாவிற்கு 181 ரன்கள் இலக்கு!
இப்போட்டிக்கான இந்திய அணியில் இஷான் கிஷன் காயம் காரணமாக விளையாடாததால், இளம் அதிரடி வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 24, 2026 at 2:19 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில், கிளென் பிலிப்ஸ் மற்றும் பெவோன் ஜேக்கப்ஸின் அதிரடி அரைசதங்களின் துணையோடு நியூசிலாந்து அணி 181 ரன்களை சவாலான இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது.
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி கிறைஸ்ட்சர்ச்சில் உள்ள ஹாக்லி ஓவல் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணியின் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தார். மேலும், இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணியில் இஷான் கிஷனுக்கு மாற்றாக, இளம் அதிரடி வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்யக் களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணிக்கு டிம் செய்ஃபெர்ட் - ஃபின் ஆலன் இணை தொடக்கம் கொடுத்தது. இதில் டிம் செய்ஃபெர்ட் 7 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய டேரில் மிட்செலும் 6 ரன்களுடன் நடையைக் கட்டினார். அவர்களைத் தொடர்ந்து, மற்றொரு தொடக்க வீரரான ஃபின் ஆலனும் 16 ரன்களை மட்டுமே எடுத்திருந்த நிலையில் விக்கெட்டை இழந்தார்.
Back-to-back 50s for the in-form Glenn Phillips 🤜 🤛 #NZvIND | 📸 = @PhotosportNZ https://t.co/46vWrKGWzH— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 24, 2026
இதனால் நியூசிலாந்து அணி 41 ரன்களுக்கு 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. அந்தச் சமயத்தில் ஜோடி சேர்ந்த கிளென் பிலிப்ஸ் மற்றும் பெவோன் ஜேக்கப்ஸ் இணை, பொறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி விக்கெட் இழப்பைத் தடுத்தது. ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் இருவரும் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி தங்களின் அரைசதங்களைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், 4-ஆவது விக்கெட்டிற்கு 116 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பும் அமைத்தனர்.
பின்னர் 4 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 70 ரன்களைச் சேர்த்த கையோடு கிளென் பிலிப்ஸும், 5 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 58 ரன்களைச் சேர்த்த கையோடு பெவோன் ஜேக்கப்ஸும் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். அதன்பின் களமிறங்கிய பிரேஸ்வெல் 10 ரன்களையும், சாண்ட்னர் 4 ரன்களையும் மட்டுமே எடுத்தனர். இதன் காரணமாக, நியூசிலாந்து அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 180 ரன்களைக் குவித்தது.
An 116-run partnership between Glenn Phillips (70) and Bevon Jacobs (58) boosting the batting innings in Christchurch 🤝 Watch and follow the second innings LIVE in NZ on Sky Sport 📺 Sport Nation NZ and The ACC 📻 #NZvIND https://t.co/3klOU3dBEP— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 24, 2026
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இந்திய அணி தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய அர்ஷ்தீப் சிங் 2 விக்கெட்டுகளையும், புவனேஷ்வர் குமார், பிரின்ஸ் யாதவ் மற்றும் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டையும் கைப்பற்றினர். இதனையடுத்து, 181 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற சவாலான இலக்கை நோக்கி இந்திய அணி பேட்டிங் செய்யவுள்ளது.