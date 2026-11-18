இந்தியா vs நியூசிலாந்து | 17 ஆண்டுகால காத்திருப்பு முடிவுக்கு வருமா? நாளை தொடங்குகிறது முதல் டெஸ்ட்!
இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இதுவரை 65 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், இந்தியா 22 போட்டிகளில் வெற்றிபெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது.
Published : November 18, 2026 at 3:40 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரின் முதல் டெஸ்ட் போட்டி நாளை (நவம்பர் 19) வெலிங்டனில் உள்ள பேசின் ரிசர்வ் மைதானத்தில் தொடங்கவுள்ளது.
நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி, ஏற்கெனவே டி20 தொடரை 3-2 என்ற கணக்கிலும், ஒருநாள் தொடரை 3-1 என்ற கணக்கிலும் கைப்பற்றி அபார வெற்றி பெற்றுள்ளது. இதன் தொடர்ச்சியாக, ஐசிசி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் சுழற்சியின் கீழ் நடைபெறும் 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் இரு அணிகளும் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
அந்தவகையில், இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரின் முதல் டெஸ்ட் போட்டி நாளை (நவம்பர் 19) வெலிங்டனில் உள்ள பேசின் ரிசர்வ் மைதானத்தில் தொடங்கவுள்ளது. இதற்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிர பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
நியூசிலாந்து மண்ணில் இந்திய அணி கடைசியாக 2009ஆம் ஆண்டு டெஸ்ட் போட்டியில் வெற்றி பெற்றிருந்தது. சுமார் 17 ஆண்டுகால வெற்றி வறட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து, டெஸ்ட் தொடரிலும் இந்திய அணி ஆதிக்கம் செலுத்துமா அல்லது முந்தைய தோல்விகளுக்கு நியூசிலாந்து அணி பதிலடி கொடுக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
Different eras of Indian cricket have graced this ground. The challenge remains timeless 🤍 🎥 The Basin Reserve is ready to serve 𝙖𝙣𝙤𝙩𝙝𝙚𝙧 𝙏𝙚𝙨𝙩 𝙤𝙛 𝙜𝙧𝙞𝙩 🏟️ ⌛ #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/dsxDtOMB8t— BCCI (@BCCI) November 18, 2026
இந்திய அணி
ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான இந்திய அணி, வலுவான பேட்டிங் மற்றும் வேகப்பந்து வீச்சு கூட்டணியுடன் களமிறங்கத் தயாராக உள்ளது. அணியின் பேட்டிங்கில் தொடக்க வீரர்களாக யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் மற்றும் கே.எல். ராகுல் ஆகியோர் பலம் சேர்க்கின்றனர். அவர்களுடன் கேப்டன் ஷுப்மன் கில், ரிஷப் பந்த், சாய் சுதர்சன், தேவ்தத் படிக்கல், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி ஆகியோர் அணியின் பேட்டிங் வரிசையை கவணிக்கவுள்ளனர்.
பந்துவீச்சைப் பொறுத்தவரையில் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா அணிக்குத் திரும்பியிருப்பது மிகப்பெரும் பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. அவருடன் முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா, ஆகாஷ் தீப், அன்ஷுல் கம்போஜ், குர்னூர் பிரார் ஆகியோரும், சுழற்பந்து வீச்சில் ரவீந்திர ஜடேஜா மற்றும் வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆகியோரும் அணியில் உள்ளனர். வெலிங்டன் ஆடுகளம் வேகப்பந்து வீச்சுக்குச் சாதகமாக இருக்கும் என்பதால், இந்தியா 4 வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுடன் களமிறங்கவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
நியூசிலாந்து அணி
மறுபுறம், டாம் லாதம் தலைமையிலான நியூசிலாந்து அணி, ஒருநாள் தொடரில் அடைந்த தோல்விக்குப் பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்பில் இப்போட்டியை எதிர்கொள்லவுள்ளது. அணியின் நட்சத்திர சுழற்பந்து வீச்சாளர் மிட்செல் சான்ட்னர் கை விரலில் ஏற்பட்ட எலும்பு முறிவு காரணமாக டெஸ்ட் தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளது அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Test cricket returns this Thursday at the Cello Basin Reserve! Secure your tickets now at https://t.co/pLy38Oh8fE 🎟️ #NZvIND https://t.co/AeXaCX9ksX— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 16, 2026
அந்த அணியின் பேட்டிங்கில் கேப்டன் டாம் லாதம், டெவோன் கான்வே, ரச்சின் ரவீந்திரா, டேரில் மிட்செல், ஹென்றி நிக்கோல்ஸ், டாம் பிளண்டெல் மற்றும் கிளென் பிலிப்ஸ் ஆகியோர் அணிக்கு வலு சேர்க்கின்றனர். பந்துவீச்சில் மேட் ஹென்றி, கைல் ஜேமிசன், ஜேக்கப் டஃபி, நாதன் ஸ்மித் மற்றும் பிளேயர் டிக்னர் ஆகியோர் இந்திய பேட்டர்களுக்குக் கடும் சவால் அளிப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நேருக்கு நேர்
இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இதுவரை 65 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்தியா 22 போட்டிகளிலும், நியூசிலாந்து 16 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இதுதவிர 27 போட்டிகள் டிராவில் முடிந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
நேரலை விவரம்
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி இந்திய நேரப்படி அதிகாலை 3.30 மணிக்குத் தொடங்கவுள்ளது. இந்தப் போட்டியை இந்திய ரசிகர்கள் சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் (Sony Sports Network) மற்றும் டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் (DD Sports) தொலைக்காட்சிகளில் நேரலையில் கண்டுகளிக்கலாம். ஆன்லைனில் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள் சோனி லிவ் (SonyLIV) ஓடிடி தளத்தில் நேரடி ஒளிபரப்பைக் காண முடியும்.
New Zealand has been a tough fortress for visiting teams, but Team India is ready to change the narrative! 🔥 What's your prediction for the series?👇 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st Test, starting 19th Nov, 3:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 18, 2026
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உத்தேச லெவன்
இந்திய அணி: யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், கே.எல். ராகுல், சாய் சுதர்சன் / தேவ்தத் படிக்கல், ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரிஷப் பந்த், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, ரவீந்திர ஜடேஜா, ஆகாஷ் தீப் / அன்ஷுல் கம்போஜ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா.
நியூசிலாந்து அணி: டாம் லாதம் (கேப்டன்), டெவோன் கான்வே, ஹென்றி நிக்கோல்ஸ், ரச்சின் ரவீந்திரா, டேரில் மிட்செல், டாம் பிளண்டெல், கிளென் பிலிப்ஸ், நாதன் ஸ்மித், மேட் ஹென்றி, கைல் ஜேமிசன், ஜேக்கப் டஃபி.