இந்தியா vs நியூசிலாந்து | நியூசிலாந்து 368 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட்; ஜெய்ஸ்வால், ராகுல் அபார ஆட்டத்தால் இந்தியா பதிலடி!
ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் (175) மற்றும் கிளென் பிலிப்ஸ் (118) ஆகியோரின் சதங்களால் நியூசிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 368 ரன்கள் குவித்து ஆல் அவுட்டானது.
Published : November 20, 2026 at 11:26 AM IST
ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியின் இரண்டாம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில், இந்திய அணி ஒரு விக்கெட் இழப்பிற்கு 159 ரன்களைக் குவித்து சிறப்பாக விளையாடி வருகிறது.
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி வெலிங்டனில் உள்ள பேசின் ரிசர்வ் மைதானத்தில் நேற்று தொடங்கியது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் ஷுப்மன் கில் முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தார். இதையடுத்து களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணி முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் 5 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 243 ரன்களைக் குவித்தது.
இதையடுத்து இன்று தொடங்கிய இரண்டாம் நாள் ஆட்டத்தை நியூசிலாந்தின் ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் 113 ரன்களுடனும், கிளென் பிலிப்ஸ் 94 ரன்களுடனும் தொடர்ந்தனர். இதில் கிளென் பிலிப்ஸ் தனது சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். அதன்பின் 14 பவுண்டரிகளுடன் 118 ரன்களை எடுத்து கிளென் பிலிப்ஸ் விக்கெட்டை இழந்தார். அதன்பின் களமிறங்கிய வீரர்களும் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர்.
That's Tea on Day 2 of the 1st Test #TeamIndia openers Yashasvi Jaiswal and KL Rahul out in the middle with 16/0 after 8 overs. Scorecard - https://t.co/SaMcNXtAVG #NZvIND https://t.co/7POXsWr8qi— BCCI (@BCCI) November 20, 2026
மறுபக்கம் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் 21 பவுண்டரிகளுடன் 175 ரன்களைச் சேர்த்திருந்தார். இதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 368 ரன்களைச் சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது. இந்திய அணி தரப்பில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா 4 விக்கெட்டுகளையும், ஆகாஷ் தீப் 3 விக்கெட்டுகளையும், அன்ஷுல் கம்போஜ் 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.
அதன்பின் முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய இந்திய அணிக்கு யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் மற்றும் கே.எல். ராகுல் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் தொடக்கம் முதலே அதிரடியாக விளையாடி வந்த யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் அரைசதம் கடந்து அசத்தினார். மேற்கொண்டு இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 130 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து அணிக்குத் தேவையான அடித்தளத்தை அமைத்துக் கொடுத்தனர்.
A solid Day 2 for #TeamIndia 🇮🇳 159/1 at Stumps in Wellington, with KL Rahul (52*) and Devdutt Padikkal (16*) unbeaten in the middle 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/SaMcNXtAVG #NZvIND https://t.co/9YuidOXC6D— BCCI (@BCCI) November 20, 2026
தொடர்ந்து அதிரடியாக விளையாடி வந்த யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் சதம் அடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், 16 பவுண்டரிகளுடன் 85 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அதன்பின் களமிறங்கிய தேவ்தத் படிக்கல் ஒருபக்கம் நிதானமாக விளையாடி விக்கெட் இழப்பைத் தடுத்து நிறுத்திய நிலையில், மறுமுனையில் கே.எல். ராகுலும் தனது அரைசதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார்.
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இதன் மூலம் இரண்டாம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய அணி ஒரு விக்கெட் இழப்பிற்கு 159 ரன்களைக் குவித்துள்ளது. இதில் கே.எல். ராகுல் 52 ரன்களுடனும், தேவ்தத் படிக்கல் 16 ரன்களுடனும் களத்தில் உள்ளனர். நியூசிலாந்து தரப்பில் மேட் ஹென்றி ஒரு விக்கெட்டை வீழ்த்தினார். இதையடுத்து 209 ரன்கள் பின்தங்கிய நிலையில் இந்திய அணி நாளை மூன்றாம் நாள் ஆட்டத்தைத் தொடரவுள்ளது.