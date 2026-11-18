இந்தியா vs நியூசிலாந்து | முதல் டெஸ்டில் சிராஜுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமா? மோர்னே மோர்கல் சூசக பதில்!
'சேனா' (SENA) நாடுகளில் சிறப்பாகச் செயல்பட்டுள்ள முகமது சிராஜ், அங்கு 23 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி மொத்தமாக 91 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : November 18, 2026 at 12:24 PM IST
ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் நான்கு வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுடன் இந்திய அணி களமிறங்கும் என கேப்டன் ஷுப்மன் கில் அறிவித்துள்ள நிலையில், பிளேயிங் லெவனில் இடம்பெறப் போவது யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் இந்திய அணி, தற்சமயம் இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. அந்த வகையில், நியூசிலாந்து - இந்தியா அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி வெலிங்டனில் உள்ள பேசின் ரிசர்வ் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் அங்கமாக நடைபெறும் இந்தத் தொடருக்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிர பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில்தான், போட்டிக்கு முந்தைய செய்தியாளர் சந்திப்பில் இந்திய அணி கேப்டன் ஷுப்மன் கில் தங்களது திட்டம் மற்றும் செயல்முறை குறித்து விளக்கியுள்ளார். அதில் அவர், முதல் போட்டியில் நான்கு வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுடன் இந்திய அணி களமிறங்கும் என்று கூறினார். இதனால் முதல் டெஸ்ட் போட்டிக்கான இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் இடம்பெறப் போவது யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
Different eras of Indian cricket have graced this ground. The challenge remains timeless 🤍 🎥 The Basin Reserve is ready to serve 𝙖𝙣𝙤𝙩𝙝𝙚𝙧 𝙏𝙚𝙨𝙩 𝙤𝙛 𝙜𝙧𝙞𝙩 🏟️ ⌛ #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/dsxDtOMB8t— BCCI (@BCCI) November 18, 2026
ஏனெனில், இந்திய டெஸ்ட் அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களாக ஜஸ்பிரித் பும்ரா, முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா, ஆகாஷ் தீப், அன்ஷுல் கம்போஜ் மற்றும் குர்னூர் பிரார் ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர். இதில் நான்கு வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு மட்டுமே வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்பதால், இருவர் அணியில் இருந்து வெளியே உட்கார வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாகவே பிளேயிங் லெவனில் யாருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்ற சந்தேகம் அதிகரித்துள்ளது.
முதல் டெஸ்ட் போட்டி நாளை தொடங்கவுள்ள நிலையில், இன்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த பந்துவீச்சுப் பயிற்சியாளர் மோர்னே மோர்கலிடம் முகமது சிராஜின் இடம் குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்குப் பதிலளித்த அவர், சிராஜின் திறமைக்கு ஆதரவு தெரிவித்தாலும், வெலிங்டன் போட்டியில் அவர் விளையாடுவாரா என்பது குறித்து நேரடியான பதிலை அளிக்கவில்லை.
இது குறித்துப் பேசிய மோர்னே மோர்கல், "சிராஜ் ஒரு உலகத்தரம் வாய்ந்த வீரர். இந்திய அணியின் சீருடையை அணிந்து களமிறங்கும் போதெல்லாம் அவர் சிறப்பாகச் செயல்பட்டுள்ளார். எதிரணியின் 20 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தக்கூடிய வலுவான பந்துவீச்சுப் படை நம்மிடம் உள்ளது என்றே தலைமைப் பயிற்சியாளர் கவுதம் கம்பீரிடம் நான் தெரிவித்துள்ளேன். இறுதி முடிவை கேப்டன் ஷுப்மன் கில் தான் எடுப்பார்" என்றார்.
STORY | We will play four fast bowlers for sure: Gill ahead of Test series against NZ India captain Shubman Gill on Tuesday said the team will "for sure" play four fast bowlers in the upcoming Test series against New Zealand and rejected concerns surrounding wicketkeeper-batter Rishabh Pant's form and fitness. "We will be playing four fast bowlers for sure," Gill declared ahead of the two-match series which gets underway in Wellington from Thursday. "All our fast bowlers have done well, and it is a good headache to have," he said, referring to the superb performance by a young pace attack in the recent ODI series, which India won 3-1. The attack will be bolstered by the return of senior pro Jasprit Bumrah. From the white-ball squad, the impressive Gurnoor Brar has been retained at the expense of spinner Kuldeep Yadav. READ: https://t.co/yGPwY2je7B (Report by Kushan Sarkar/PTI)— Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2026
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "ஆடுகளத்தின் தன்மையைப் பற்றி அதிகம் யோசிக்காதீர்கள். முதல் செஷனிலேயே ஆட்டத்தின் போக்கை நமக்குச் சாதகமாக மாற்றுவதுதான் வெற்றி பெறுவதற்கான சிறந்த வழி. ஆனால், முதல் செஷன் மட்டுமே டெஸ்ட் போட்டியை வென்று தராது. நான்காவது மற்றும் ஐந்தாவது நாட்களில் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தக்கூடிய பந்துவீச்சாளர்களும் நமக்குத் தேவை" என்று கூறினார்.
மோர்னே மோர்கலின் கூற்றுப்படி, அணியின் முதன்மை வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா பிளேயிங் லெவனில் இடம்பெறுவது உறுதியாகியுள்ள நிலையில், மீதமுள்ள மூன்று இடங்களுக்கு முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா, ஆகாஷ் தீப், அன்ஷுல் கம்போஜ் மற்றும் குர்னூர் பிரார் ஆகியோரிடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது.
நியூசிலாந்து 'ஏ' அணிக்கு எதிராக சமீபத்தில் நடந்த பயிற்சிப் போட்டியில், இந்தியா 'ஏ' அணிக்காக விளையாடிய சிராஜ் 118 ரன்கள் விட்டுக்கொடுத்து 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். மேலும், நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் கடைசிப் போட்டியில் மட்டும் விளையாடிய அவர், 50 ரன்களுக்கு 2 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார்.
In sync and steaming in 🤌🏃 #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/WrISc2ygD5— BCCI (@BCCI) November 17, 2026
கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் இலங்கைக்கு எதிராக நடந்த இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகளில் சிராஜ் மொத்தமாக 4 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே வீழ்த்தியிருந்தது அவரது சமீபத்திய ஃபார்ம் குறித்த கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது. இருப்பினும், 'சேனா' (SENA) நாடுகளைப் பொறுத்தவரையில் சிராஜின் செயல்பாடுகள் சிறப்பாக உள்ளன. அங்கு 23 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள அவர், மொத்தமாக 91 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார்.
|இதையும் படிங்க
இதில் 4 முறை 5 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றியுள்ளார். நியூசிலாந்து மண்ணில் சிராஜ் இதுவரை ஒரு டெஸ்ட் போட்டியில்கூட விளையாடியதில்லை என்பதால், முதல் டெஸ்டில் வாய்ப்பு கிடைத்தால் அவர் எவ்வாறு செயல்படுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. இதனால் அணியின் பிளேயிங் லெவனில் யார் யார் இடம்பிடிப்பார்கள் என்பது ரசிகர்களைப் பெரும் குழப்பத்தில் ஆழ்த்தி வருகிறது.