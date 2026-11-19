இந்தியா vs நியூசிலாந்து | ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் சதம்; சரிவிலிருந்து மீண்டது நியூசிலாந்து!
இந்தியாவுக்கு எதிராக நியூசிலாந்து அணி தொடக்கத்தில் விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறினாலும், ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் மற்றும் கிளென் பிலிப்ஸ் ஆகியோரின் அபார ஆட்டத்தால் சரிவிலிருந்து மீண்டுள்ளது.
Published : November 19, 2026 at 11:12 AM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியாவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில், ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் சதம் விளாச நியூசிலாந்து அணி 5 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 243 ரன்கள் எடுத்து வலுவான நிலையில் உள்ளது.
இந்தியா-நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி வெலிங்டனில் உள்ள பேசின் ரிசர்வ் மைதானத்தில் இன்று தொடங்கியது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் ஷுப்மன் கில் முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தார். இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணி பிளேயிங் லெவனில் முகமது சிராஜ் மற்றும் ரவீந்திர ஜடேஜா ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை.
இதையடுத்து பேட்டிங் செய்யக் களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணிக்கு முதல் ஓவரிலேயே அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. அந்த அணியின் கேப்டன் டாம் லேதம் ரன்கள் ஏதுமின்றி ஜஸ்பிரித் பும்ரா பந்துவீச்சில் விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து மற்றொரு தொடக்க வீரர் டெவான் கான்வேவும் 4 ரன்களை மட்டுமே எடுத்திருந்த நிலையில் அன்ஷுல் கம்போஜ் பந்துவீச்சில் விக்கெட்டை இழந்தார்.
Test century number 1️⃣2️⃣ for Henry Nicholls 🙌 His fifth Test ton at the Cello Basin Reserve takes him level with Brendon McCullum for Test centuries for New Zealand. #NZvIND | 📸 = @PhotosportNZ https://t.co/Ue8M8bzc6S— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 19, 2026
தொடர்ந்து களமிறங்கிய ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் ஒருபக்கம் பொறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய நிலையில், மறுபக்கம் களமிறங்கிய ரச்சின் ரவீந்திரா, டேரில் மிட்செல் மற்றும் டாம் பிளெண்டல் உள்ளிட்டோரும் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். இதனால் நியூசிலாந்து அணி 70 ரன்களுக்கு 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறி வந்தது.
அதன்பின் நிக்கோல்ஸுடன் ஜோடி சேர்ந்த கிளென் பிலிப்ஸ் பொறுப்புடன் விளையாடி விக்கெட் இழப்பைத் தடுத்து நிறுத்தியதுடன், அணியின் ஸ்கோரையும் மளமளவென உயர்த்தினர். இதில் அபாரமாக விளையாடி வந்த ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தனது 12ஆவது சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். அதிலும் குறிப்பாக இந்த மைதானத்தில் மட்டும் தனது 5ஆவது சதத்தை விளாசியும் சாதனை படைத்துள்ளார்.
Stumps on Day 1️⃣ Jasprit Bumrah leads #TeamIndia's bowling effort on the opening day of the series with 3️⃣ wickets ☝️ Scorecard ▶️ https://t.co/SaMcNXtAVG #NZvIND https://t.co/JM6CpHQLmL— BCCI (@BCCI) November 19, 2026
அவருக்குத் துணையாக விளையாடி வந்த கிளென் பிலிப்ஸும் தனது அரைசதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்த, நியூசிலாந்து அணியின் ஸ்கோரும் சீரான வேகத்தில் உயர்ந்தது. இதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணி முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் 5 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 243 ரன்களைக் குவித்துள்ளது. இதில் ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் 113 ரன்களுடனும், கிளென் பிலிப்ஸ் 94 ரன்களுடனும் களத்தில் உள்ளனர்.
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இந்திய அணி தரப்பில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா 3 விக்கெட்டுகளையும், அன்ஷுல் கம்போஜ் மற்றும் ஆகாஷ் தீப் ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டையும் கைப்பற்றியுள்ளனர். இதையடுத்து கைவசம் 5 விக்கெட்டுகள் உள்ள நிலையில், நியூசிலாந்து அணி நாளை தங்களின் இரண்டாம் நாள் ஆட்டத்தைத் தொடரவுள்ளது.