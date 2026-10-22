இந்தியா vs நியூசிலாந்து 1st T20 | ஃபின் ஆலன், பிலீப்ஸ் அதிரடி... முடிவுக்கு வந்தது புவனேஷ்வர் குமாரின் வரலாற்று சாதனை!
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டி20 கம்பேக் போட்டியில் முதல் நோ-பாலை வீசியதன் மூலம், புவனேஷ்வர் குமாரின் அசாத்திய உலக சாதனை முடிவுக்கு வந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : October 22, 2026 at 2:39 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்திய அணிக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி 226 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது.
நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் இந்திய அணி தற்போது 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டி20 போட்டி இன்று கிறிஸ்ட்சர்ச்சில் உள்ள ஹாக்லி ஓவல் மைதானத்தில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்து நியூசிலாந்தை பேட்டிங் செய்ய அழைத்தார்.
அதன்படி களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணிக்கு ஃபின் ஆலன் மற்றும் டிம் செய்ஃபெர்ட் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இருவரும் தொடக்கம் முதலே அதிரடியாக விளையாடியதுடன், முதல் விக்கெட்டிற்கு 49 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பையும் உருவாக்கி அணிக்கு தேவையான அடித்தளத்தை அமைத்துக் கொடுத்தனர். அதன்பின் 24 ரன்கள் எடுத்த கையோடு செய்ஃபெர்ட் விக்கெட்டை இழக்க, மறுபக்கம் ஃபின் ஆலனும் 45 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து அரைசதம் அடிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார்.
What a shot, Glenn Phillips! 🔥 #indvsnz #glennphillips https://t.co/cTxedK2Wu3— Siddhesh💛 (@TheSiddheshView) October 22, 2026
கிளென் பிலீப்ஸ் அதிரடி
பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த டேரில் மிட்செல் - கிளென் பிலீப்ஸ் இணையும் அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோர் வேகத்தை குறையவிடாமல் பார்த்துக் கொண்டனர். இதில் டேரில் மிட்செல் 28 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார். அடுத்து வந்த பெவான் ஜேக்கப்ஸ் சிக்ஸர் விளாசி இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய நிலையில், மறுமுனையில் பவுண்டரிகளாக விளாசி வந்த கிளென் பிலீப்ஸ் அரைசதம் கடந்து மிரட்டினார்.
இறுதியில் அபாரமாக விளையாடி வந்த பெவான் ஜேக்கப்ஸ் 3 சிக்ஸர்களுடன் 31 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழக்க, இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த கிளென் பிலீப்ஸ் 7 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 82 ரன்களை விளாசி அணிக்கு ஃபினிஷிங்கைக் கொடுத்தார். இதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 4 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 225 ரன்களைக் குவித்தது.
Bevon Jacobs said hello the only way he knows how! Straight off the middle and into the stands! 🥵 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st T20I, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony LIV & Sony Vizha. #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZvIND https://t.co/Gx0PIxGjba— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 22, 2026
முடிவுக்கு வந்த புவி சாதனை
இப்போட்டியில் களமிறங்கிய இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் புவனேஷ்வர் குமார், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமானது முதல் தனது 87 போட்டிகள் வரை ஒரு நோ-பால் கூட வீசாமல், 1,791 பந்துகளை (299.3 ஓவர்கள்) கோட்டைத் தாண்டாமல் துல்லியமாக வீசி அசாத்திய உலக சாதனை படைத்திருந்தார். சர்வதேச டி20 வரலாற்றில் ஒரு வேகப்பந்து வீச்சாளர் நோ-பால் வீசாமல் இத்தனை ஓவர்களைக் கடந்திருப்பது இதுவே முதல் முறையாகவும் இருந்தது.
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இந்நிலையில், இன்று நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதலாவது டி20 போட்டியில் (தனது 88-வது சர்வதேச டி20 போட்டி) நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு சர்வதேச கம்பேக்கை கொடுத்த அவர், போட்டியின் போது தனது முதலாவது பிரண்ட்-ஃபுட் நோ-பாலை வீசியதால் கிட்டத்தட்ட 300 ஓவர்கள் நீடித்த அவரது வரலாற்றுச் சாதனைப் பயணம் முடிவுக்கு வந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இதையடுத்து இந்திய அணி 226 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை நோக்கி விளையாடவுள்ளது.