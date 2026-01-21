முதல் டி20 போட்டி: டாஸ் வென்று பவுலிங்கை தேர்வு செய்தது நியூசிலாந்து
இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணி பிளேயிங் லெவனில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், குல்தீப் யாதவ், ஹர்ஷித் ரானா மற்றும் ரவி பிஷ்னோய் ஆகியோருக்கு இடம் கிடைக்கவில்லை.
Published : January 21, 2026 at 6:48 PM IST
நாக்பூர்: இந்தியாவுக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் டாஸ் வென்றுள்ள நியூசிலாந்து அணி கேப்டன் மிட்செல் சான்ட்னர் முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளார்.
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள நியூசிலாந்து அணி 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடகளில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த ஒருநாள் தொடரை நியூசிலாந்து அணி 2-1 என்ற கணக்கில் வென்றுள்ள நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டி20 தொடர் இன்று முதல் நடைபெறவுள்ளது.
அந்தவகையில், இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரின் முதல் ஆட்டம் இன்று (ஜனவரி 21) நாக்பூரில் உள்ள விதர்பா கிரிக்கெட் சங்க மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.
🚨 Toss 🚨#TeamIndia have been asked to bat first in Nagpur.— BCCI (@BCCI) January 21, 2026
Updates ▶️ https://t.co/ItzV352OVv#INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/7iRUCUyYeQ
இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணி பிளேயிங் லெவனில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், குல்தீப் யாதவ், ஹர்ஷித் ரானா மற்றும் ரவி பிஷ்னோய் ஆகியோருக்கு இடம் கிடைக்கவில்லை. அதேசமயம் நியூசிலாந்து அணியில் கிறிஸ்டியன் கிளார்க் அறிமுக வீரராக சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். டி20 உலகக் கோப்பைக்கு முன் நடைபெறும் டி20 தொடர் என்பதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன.
பிளேயிங் லெவன்
இந்தியா: சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன், சூர்யகுமார் யாதவ்(கேப்டன்), ரின்கு சிங், ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, அக்சர் படேல், அர்ஷ்தீப் சிங், வருண் சக்கரவர்த்தி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா
நியூசிலாந்து: டிம் ராபின்சன், டெவன் கான்வே, ரச்சின் ரவீந்திர, கிளென் பிலிப்ஸ், மார்க் சாப்மேன், டேரில் மிட்செல், மிட்செல் சாண்ட்னர்(கேப்டன்), கிறிஸ்டியன் கிளார்க், கைல் ஜேமிசன், இஷ் சோதி, ஜேக்கப் டஃபி
Presenting #TeamIndia's Playing XI for the 1⃣st T20I 🙌— BCCI (@BCCI) January 21, 2026
Updates ▶️ https://t.co/ItzV352OVv#INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/t1BZ6pNUS0
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 25 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 14 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. அதே சமயம் நியூசிலாந்து அணி 10 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், ஒரு போட்டியில் முடிவு எட்டப்படவில்லை.
விதர்பா கிரிக்கெட் சங்க மைதானம்
நாக்பூரில் உள்ள விதர்பா கிரிக்கெட் சங்க மைதானம் சுழற்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு அதிக சாதகத்தை வழங்கியுள்ளது. இங்கு இதுவரை 12 சர்வதேச டி20 போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ளன. இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணி 8 முறையும், சேஸிங் செய்த அணி 4 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இருப்பினும் பனியின் தாக்கம் இருக்கும் என்பதால், டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழி வகுக்கலாம்.
Flashback to 2016 and the fresh-faced spin duo of Ish Sodhi and Mitchell Santner play their first T20 World Cup match in Nagpur.— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) January 21, 2026
They're back tonight after 10 years 🤝#INDvNZ pic.twitter.com/RSLYzDgbHi
நேரலை தகவல்கள்
இந்தியா-நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான இந்த தொடரை ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதேபோல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும்.
இதையும் படிங்க
அணிகள்
இந்திய டி20 அணி: சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, அக்ஸர் படேல் (துணை கேப்டன்), இஷான் கிஷான், ரிங்கு சிங், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்கரவர்த்தி, அர்ஷ்தீப் சிங், குல்தீப் யாதவ், ஹர்ஷித் ராணா, ரவி பிஷ்னோய்.
நியூசிலாந்து டி20 அணி: மிட்செல் சான்ட்னர் (கேப்டன்), மைக்கேல் பிரேஸ்வெல், மார்க் சாப்மேன், டெவான் கான்வே, ஜேக்கப் டஃபி, ஜக்காரி ஃபால்க்ஸ், மேட் ஹென்றி, கைல் ஜேமிசன், பெவன் ஜேக்கப்ஸ், டேரில் மிட்செல், ஜேம்ஸ் நீஷம், கிளென் பிலிப்ஸ், ரச்சின் ரவீந்திரா, டிம் ராபின்சன், இஷ் சோதி.