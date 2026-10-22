IND vs NZ 1st T20 | 4 ஆண்டுகளுக்குப் பின் புவனேஷ்வர் குமார் கம்பேக்.. கணக்கைத் தொடங்குவது யார்?
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் இதுவரை 31 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன நிலையில், இதில் இந்திய அணி 17 போட்டிகளில் வெற்றிபெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது.
Published : October 22, 2026 at 8:01 AM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டி20 போட்டி நாளை (அக்டோபர் 22) கிறிஸ்ட்சர்ச்சில் உள்ள ஹாக்லி ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி தற்போது 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாட உள்ளது. இவ்விரு அணிகளும் கடைசியாக ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் மோதியபோது, இந்தியா வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டம் வென்றிருந்தது. அதன் பின் இரு அணிகளும் மோதும் முதல் சர்வதேச தொடர் இது என்பதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
அந்த வகையில், இந்தியா-நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டி20 போட்டி நாளை கிறிஸ்ட்சர்ச்சில் உள்ள ஹாக்லி ஓவல் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் பலம் பொருந்திய இரு அணிகள் நேருக்கு நேர் மோதவுள்ளதால், இந்தப் போட்டியில் எந்த அணி வெற்றிபெற்று தொடரில் முன்னிலை பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.
இந்திய அணி
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய அணி, பேட்டிங்கில் வலுவான ஃபார்மில் காணப்படுகிறது. குறிப்பாக சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன், திலக் வர்மா, அபிஷேக் சர்மா ஆகியோர் தொடர்ந்து அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருவது அணிக்கு பெரும் நம்பிக்கையைக் கொடுத்துள்ளது. அவர்களுடன் வைபவ் சூர்யவன்ஷி, நமன் தீர் போன்ற இளம் அதிரடி வீரர்களும் இருப்பது அணிக்கு கூடுதல் பலத்தை அளித்துள்ளது.
Coming Soon 🎬 Bhuvneshwar Kumar in #TeamIndia colours...again 🇮🇳 #NZvIND | @BhuviOfficial https://t.co/O7Wrkr5cFK— BCCI (@BCCI) October 21, 2026
பந்துவீச்சைப் பொறுத்தவரையில் அர்ஷ்தீப் சிங், மயங்க் யாதவ், பிரின்ஸ் யாதவ் உள்ளிட்டோர் வேகப்பந்து வீச்சிலும், அக்ஸர் படேல், குல்தீப் யாதவ், நமன் தீர் உள்ளிட்டோர் சுழற்பந்துவீச்சிலும் அணியில் இடம் பிடித்துள்ளனர். இவர்களுடன் சர்வதேச அனுபவம் வாய்ந்த புவனேஷ்வர் குமார் மற்றும் வருண் சக்ரவர்த்தி ஆகியோருக்கும் இந்த டி20 அணியில் மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதில், புவனேஷ்வர் குமார் 4 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்திய அணியில் கம்பேக் கொடுக்கவுள்ளார். முன்னதாக, அவர் கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் நியூசிலாந்துக்கு எதிராகவே தனது கடைசி சர்வதேச டி20 போட்டியில் விளையாடியிருந்தார். அதன் பிறகு இந்திய அணியில் வாய்ப்பு கிடைக்காத நிலையிலும், அவர் உள்நாட்டுப் போட்டிகளிலும் ஐபிஎல் தொடரிலும் தொடர்ந்து சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி தற்போது மீண்டும் அணிக்குத் திரும்பியுள்ளார்.
அவருடன் கடந்த அயர்லாந்து தொடரின் போது காயத்தைச் சந்தித்த தமிழக வீரர் வருண் சக்ரவர்த்தி கிட்டத்தட்ட 3 மாதங்களுக்குப் பிறகு இந்திய அணியில் கம்பேக் கொடுக்கவுள்ளார். முன்னதாக அவர் காயம் காரணமாக இங்கிலாந்து, ஆப்கானிஸ்தான், ஆசிய விளையாட்டு மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடர்களைத் தவறவிட்ட நிலையில், நாளை மீண்டும் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் களம் காண்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நியூசிலாந்து அணி
மறுபுறம், மிட்செல் சான்ட்னர் தலைமையிலான நியூசிலாந்து அணி சொந்த மண்ணில் இந்திய அணிக்குக் கடும் சவாலாக விளங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நியூசிலாந்து அணியின் பேட்டிங் வரிசையில் தொடக்க ஆட்டக்காரர்களாகக் களமிறங்கும் ஃபின் ஆலன் மற்றும் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் டிம் செய்ஃபெர்ட் ஆகியோர் பவர்பிளே ஓவர்களில் அதிரடியாக விளையாடி ரன்களைக் குவிக்கும் வல்லமை படைத்தவர்கள்.
So great to hang out with the fans this afternoon in Christchurch! What a way to kick off the series 🖤🤍 https://t.co/SQPiXX5CG3— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 21, 2026
அவர்களுக்குப் பின் அனுபவமிக்க டெவோன் கான்வே அணியின் தூணாக விளங்குகிறார். மிடில் ஓவர்களில் அதிரடி ஆல்-ரவுண்டர்களான டேரில் மிட்செல் மற்றும் கிளென் பிலிப்ஸ் ஆகியோர் எந்த நேரத்திலும் ஆட்டத்தின் போக்கை மாற்றக்கூடிய 'மேட்ச் வின்னர்களாக' உள்ளனர். மேலும், மைக்கேல் பிரேஸ்வெல் மற்றும் கேப்டன் மிட்செல் சான்ட்னர் ஆகியோரும் பேட்டிங்கில் பங்களிக்க முடியும் என்பது அணிக்கு கூடுதல் பலத்தைக் கொடுத்துள்ளது.
மறுபக்கம் அணியின் பந்துவீச்சைப் பொறுத்தவரையில் வில்லியம் ஓ ரூர்க், ஜக்காரி ஃபால்க்ஸ் உள்ளிட்டோர் காயம் காரணமாக விலகியுள்ளது அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இருப்பினும் லோக்கி பெர்குசன், மேட் ஹென்றி, கைல் ஜேமிசன், ஆடம் மில்னே, நாதன் ஸ்மித் போன்ற வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் அணியில் இருப்பது அந்த அணிக்கு கூடுதல் சாதகத்தை வழங்கியுள்ளது.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் இதுவரை 31 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 17 போட்டிகளில் வெற்றிபெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தி வரும் நிலையில், நியூசிலாந்து அணி 11 போட்டிகளில் வெற்றிபெற்றுள்ளது. அதேசமயம் 3 போட்டிகளில் முடிவு எட்டப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
நேரலை விவரம்
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டி20 போட்டி இந்திய நேரப்படி நாளை பகல் 12.30 மணிக்குத் தொடங்கவுள்ளது. இந்தப் போட்டியை இந்திய ரசிகர்கள் சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் மற்றும் டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சிகளில் நேரலையில் கண்டுகளிக்கலாம். அதேசமயம் ஆன்லைனில் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள் சோனி லிவ் ஒடிடி தளத்தில் நேரடி ஒளிபரப்பைக் காண முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
𝗘𝗬𝗘𝗦 𝗢𝗡 𝗧𝗛𝗘 𝗣𝗥𝗜𝗭𝗘! 🏆 The two captains come together for the T20I series trophy reveal in Christchurch, with the stage set for an exciting battle between the two sides! ⚡ Drop your series winner prediction below! 👇 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st T20I starting TOMORROW, 11:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels, Sony LIV & Sony Vizha. #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 21, 2026
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உத்தேச பிளேயிங் லெவன்
இந்திய அணி: அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அக்ஸர் படேல், வருண் சக்ரவர்த்தி, புவனேஷ்வர் குமார், அர்ஷ்தீப் சிங், மயங்க் யாதவ்.
நியூசிலாந்து அணி: ஃபின் ஆலன், டிம் செய்ஃபெர்ட், டெவோன் கான்வே, டேரில் மிட்செல், கிளென் பிலிப்ஸ், மைக்கேல் பிரேஸ்வெல், மிட்செல் சான்ட்னர் (கேப்டன்), மேட் ஹென்றி, லோக்கி பெர்குசன், ஆடம் மில்னே, கைல் ஜேமிசன்.