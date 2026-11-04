இந்தியா vs நியூசிலாந்து | விராட் கோலி, பவுலர்கள் அசத்தல்; நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி இந்தியா அபார வெற்றி!
நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான போட்டியில் இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி அரைசதம் கடந்து அணியின் வெற்றிக்கு உதவினார்.
Published : November 4, 2026 at 3:18 PM IST
ஹைதராபாத் : ஆக்லாந்தில் உள்ள ஈடன் பார்க் மைதானத்தில் நடைபெற்ற நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி இன்று ஆக்லாந்தில் உள்ள ஈடன் பார்க் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. மழை காரணமாக போட்டியின் டாஸ் நிகழ்வு 10 நிமிடங்கள் தாமதமானது. அதன்பின் இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் ஷுப்மன் கில் முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தார். இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணி பிளேயிங் லெவனில் அன்ஷுல் கம்போஜ், ஆகிப் நபி ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது.
Innings Break! Four wickets for Arshdeep Singh, three for Gurnoor Brar and two wickets for Anshul Kamboj as New Zealand are all out for 185 runs. Scorecard - https://t.co/iZN2Y53Nur #NZvIND #TeamIndia https://t.co/M6auX2n4it— BCCI (@BCCI) November 4, 2026
இதையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிர்பார்த்த தொடக்கம் கிடைக்கவில்லை. அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் வில் யங் 9 ரன்களிலும், ஹென்றி நிக்கோலஸ் 9 ரன்களிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். அவர்களைத் தொடர்ந்து நிதானமாக விளையாடி வந்த டிம் செய்ஃபெர்ட் 3 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்களுடன் 38 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து அரைசதம் அடிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார்.
Sublime touch 🫡 @imVkohli gets to his 80th ODI half-century in just 35 deliveries. He also becomes the first player to get to 13000 ODI runs, batting at No 3 👏👏 #NZvIND #TeamIndia https://t.co/oiEZiY77r9— BCCI (@BCCI) November 4, 2026
மேற்கொண்டு களமிறங்கிய நட்சத்திர வீரர்கள் டேரில் மிட்செல், டாம் லேதம், கிளென் பிலிப்ஸ் மற்றும் மிட்செல் சான்ட்னர் உள்ளிட்டோரும் சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டை இழந்தனர். இறுதியில் பிளெர் டிக்னர் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன் 23 பந்துகளில் ஒரு பவுண்டரி மற்றும் 4 சிக்ஸர்கள் என 34 ரன்களையும், ஜேக்கப் டஃபி 3 பவுண்டரிகளுடன் 15 ரன்களையும் சேர்த்தனர்.
இதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணி 40.2 ஓவர்களில் 185 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது. இந்திய அணி தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய அர்ஷ்தீப் சிங் 4 விக்கெட்டுகளையும், குர்னூர் பிரார் 3 விக்கெட்டுகளையும், அன்ஷுல் கம்போஜ் 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.
அதன்பின் 186 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற எளிய இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கும் ஆரம்பமே அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. அணியின் நட்சத்திர தொடக்க வீரர் ரோஹித் சர்மா ரன்கள் ஏதுமின்றி விக்கெட்டை இழந்து ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தினார். அதன்பின் கேப்டன் ஷுப்மன் கில்லுடன் ஜோடி சேர்ந்த மற்றொரு நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை மளமளவென உயர்த்தினார்.
இதற்கிடையில் மழை குறுக்கிட்டதால் ஆட்டம் சிறிது நேரம் தடைபட்டது. இதனால் இந்திய அணிக்கு 32 ஓவர்களில் 143 ரன்கள் இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து மீண்டும் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணியில் விராட் கோலி அரைசதம் கடந்து மிரட்டினார். அவருடன் இணைந்து விளையாடி வந்த கேப்டன் ஷுப்மன் கில் 37 ரன்களைச் சேர்த்த கையோடு விக்கெட்டை இழந்தார்.
|இதையும் படிங்க
பின்னர் அதிரடியாக விளையாடி வந்த விராட் கோலியும் 13 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 74 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். தொடர்ந்து ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 15 ரன்களில் அவுட்டானார். பின்னர் வந்த அக்சர் படேல் டக் அவுட்டானார். பின்னர் வந்த கே.எல்.ராகுல் 3 ரன்களும், நமன் திர் (5) ரன்களும் எடுத்து அணியை கரை சேர்த்தனர். இறுதியில் இந்திய அணி 5 விக்கெட்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் ஒருநாள் தொடரில் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.