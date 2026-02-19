ETV Bharat / sports

2 பந்துகளில் ஆட்டத்தை மாற்றும் திறன் என்னிடம் உள்ளது - ஷிவம் தூபே கருத்து

முதல் பத்து பந்துகளில் நான் இரண்டு ரன்களை மட்டுமே எடுத்திருந்தாலும், அடுத்த ஐந்து பந்துகளில் இரண்டு சிக்ஸர்களை அடிக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை என்னிடம் உள்ளது என ஷிவம் தூபே தெரிவித்துள்ளார்.

ஷிவம் தூபே
ஷிவம் தூபே (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 19, 2026 at 1:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

அகமதாபாத்: இந்தியா-நெதர்லாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான டி20 உலகக் கோப்பை லீக் போட்டி நேற்று அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி ஷிவம் தூபேவின் அதிரடியான அரைசதம் மூலம் 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 193 ரன்களை குவித்தது. அதிகபட்சமாக ஷிவம் தூபே 66 ரன்களை சேர்த்தார்.

அதன் பின் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய நெதர்லாந்து அணி வீரர்களால் இந்திய அணியின் பவுலிங்கை சமாளிக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினர். இதன் காரணமாக நெதர்லாந்து அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 176 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. இந்திய அணி தரப்பில் வருண் சக்ரவர்த்தி 3 விக்கெட்டுகளையும், ஷிவம் தூபே 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.

இதன் மூலம் இந்திய அணி 17 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் நெதர்லாந்தை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இந்த போட்டியில் பேட்டிங் மற்றும் பவுலிங்கில் சிறப்பாக செயல்பட்ட இந்திய வீரர் ஷிவம் தூபே ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

இந்நிலையில் போட்டி முடிந்து பேசிய ஷிவம் தூபே, "இது உலகக் கோப்பை போட்டி. இதில் அனைத்து போட்டிகளும் கடினமாகதான் இருக்கும். இந்திய அணி விரும்பிய தொடக்கத்தைப் பெறாத போது, திலக் வர்மா மற்றும் சூர்யகுமார் யாதவ் ஆகியோர் களத்தின் சூழ்நிலையைப் புரிந்து கொண்டு அதற்கேற்ப விளையாடி வருகின்றனர்" என்று கூறினார்.

பின்னர் தனது பேட்டிங் குறித்து பேசிய அவர், "டி20 கிரிக்கெட்டை பொறுத்தவரையில் நீங்கள் ரன்களை சேர்க்க தவறும் பட்சத்தில், அது உங்களுக்கு அழுத்தத்தை உண்டாக்கும். ஆனால் முதல் பத்து பந்துகளில் நான் இரண்டு ரன்களை மட்டுமே எடுத்திருந்தாலும், அடுத்த ஐந்து பந்துகளில் இரண்டு சிக்ஸர்களை அடிக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை என்னிடம் உள்ளது" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர்,"நாங்கள் முதலில் விக்கெட்டுகளை இழந்ததன் காரணமாக, நான் பேட்டிங் செய்ய வரும் போது அதிக டாட் பந்துகளை எதிர் கொண்டாலும் பார்ட்னர்ஷிப்பை உருவாக்குவது முக்கியம் என்று தோன்றியது. அதனால் முதலில் சில டாட் பந்துகளை எதிர்கொண்டாலும், பிறகு அதனை ஈடு செய்து விடலாம் என்று தோன்றியது.

அதே சமயம் இந்த மைதானத்தில் 190-க்கும் அதிகமான ரன்களை எடுப்பது மிகச்சிறந்த ஸ்கோராகும். ஏனெனில் அதனை சேஸிங் செய்வது எங்களுக்கு மட்டுமால்ல, எந்தவொரு அணிக்கும் கடினமான இலக்குதான். அதனால் நாங்கள் அடித்த இந்த ரன்கள் போதுமானது என்பதில் உறுதியாக இருந்தோம்" என்றார்.

அதன் பின் தனது உடற்தகுதி குறித்து பேசிய ஷிவம் தூபே, "நான் பேட்டிங், பவுலிங் மற்றும் பீல்டிங்கிற்காக தொடர்ந்து பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறேன். மேலும் நான் எனது உடற்தகுதிக்காக கடுமையாக உழைத்து வருகிறேன். இப்போது நான் நன்றாக பந்து வீசுகிறேன், இப்போது நன்றாக பேட்டிங் செய்கிறேன். எனது உடற்தகுதி காரணமாக எனது பந்துவீச்சு சிறப்பாக மாறியுள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க

நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி, லீக் சுற்றின் அனைத்து போட்டிகளிலும் வெற்றியை பதிவு செய்ததுடன், சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளது. இதனையடுத்து பிப்ரவரி 22ஆம் தேதி நடைபெறும் சூப்பர் 8 சுற்று ஆட்டத்தில் இந்தியா, தென்னாப்பிரிக்க அணியை எதிர்கொள்ள இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

INDIA VS NETHERLANDS
SHIVAM DUBE ON DOT BALLS
SHIVAM DUBE BOWLING
இந்தியா VS நெதர்லாந்து
SHIVAM DUBE ON DOT BALLS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.