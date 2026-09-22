IND vs JPN T20I | ஜப்பானை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றி; சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இந்தியா உலக சாதனை!
ஜப்பானுக்கு எதிரான இந்த த்ரில் வெற்றியின் மூலம், சர்வதேச ஆடவர் டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றிலேயே 200 வெற்றிகளைப் பதிவு செய்த முதல் அணி என்ற உலக சாதனையைப் படைத்துள்ளது.
Published : September 22, 2026 at 2:10 PM IST
ஹைதராபாத்: ஜப்பான் அணிக்கு எதிரான டி20 போட்டியில் இந்திய அணி 2 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 தொடங்குவதற்கு முன்னதாக, இந்தியா மற்றும் ஜப்பான் ஆடவர் கிரிக்கெட் அணிகளுக்கு இடையிலான வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க ஒரே ஒரு டி20 சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டி, இன்று (செப்டம்பர் 22) ஜப்பானில் உள்ள சானோ மைதானத்தில் நடைபெற்றது. மழை காரணமாக ஆட்டம் தொடங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்ட நிலையில், இப்போட்டி 5 ஓவர்கள் கொண்ட போட்டியாகக் குறைக்கப்பட்டு நடத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது.
அதன்பின், இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தார். இதையடுத்துக் களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு சஞ்சு சாம்சன் - அபிஷேக் சர்மா இணை தொடக்கம் கொடுத்தது. இதில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட அபிஷேக் சர்மா முதல் பந்திலேயே விக்கெட்டை இழக்க, அவரைத் தொடர்ந்து 9 ரன்களைச் சேர்த்திருந்த நிலையில் சஞ்சு சாம்சனும் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தார்.
Innings Break!#TeamIndia set a target of 33. Over to the bowlers now to defend this!— BCCI (@BCCI) September 22, 2026
Updates ▶️ https://t.co/0YhYTwc8HS#TeamIndiaInJapan pic.twitter.com/9RBHm0b1dp
அவர்களைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய இஷான் கிஷன் 3 ரன்களை மட்டுமே எடுத்த கையோடு விக்கெட்டை இழக்க, அணியின் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயரும் 16 ரன்களைச் சேர்த்த நிலையில் விக்கெட்டை இழந்தார். இதனால் இந்திய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 5 ஓவர்கள் முடிவில் 4 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 32 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்தது. ஜப்பான் அணி தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய சார்லி ஹரா ஹின்ஸ் 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
அதன்பின், 33 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற எளிய இலக்குடன் களம் புகுந்த ஜப்பான் அணிக்கு, இந்திய அணியின் பந்துவீச்சாளர்கள் ஆரம்பம் முதலே கடும் நெருக்கடி கொடுத்தனர். குறிப்பாக, இந்தியச் சுழற்பந்து வீச்சாளர் வாஷிங்டன் சுந்தர் அபாரமாகப் பந்துவீசி 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி ஜப்பான் அணியின் ரன் வேகத்தைக் கட்டுப்படுத்தினார்.
இதில் ஜப்பான் அணியின் கேப்டன் கெண்டல் கடோவகி-பிளெமிங் அதிரடியாக விளையாடி 12 ரன்கள் சேர்த்த போதிலும், மற்ற வீரர்களால் இந்திய அணியின் பந்துவீச்சைச் சமாளிக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதனால் ஜப்பான் அணி வெற்றி பெறக் கடைசி ஓவரில் 8 ரன்கள் தேவை என்ற நிலை ஏற்பட்டது. இதையடுத்து இந்திய அணி தரப்பில் கடைசி ஓவரை அக்ஸர் பட்டேல் வீசிய நிலையில், அதில் அவர் 5 ரன்களை மட்டுமே கொடுத்தார்.
Target defended 👏👏#TeamIndia seal a nail-biter with a 2-run victory over Japan 💙— BCCI (@BCCI) September 22, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/0YhYTwc8HS#TeamIndiaInJapan | #JPNvIND pic.twitter.com/icPNwzOb5s
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இதனால் ஜப்பான் அணி இறுதிவரை போராடிய போதிலும், 5 ஓவர்களில் 3 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 30 ரன்களை மட்டுமே சேர்க்க முடிந்தது. இந்திய அணி தரப்பில் வாஷிங்டன் சுந்தர் 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதன் மூலம் இந்திய அணி 2 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஜப்பான் அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. மேலும், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணியின் 200ஆவது வெற்றியாகவும் இது அமைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.