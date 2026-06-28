அயர்லாந்திடம் படுதோல்வி... பெல்பாஸ்ட்டில் இன்று பதிலடி கொடுக்குமா இந்திய அணி?
இந்த போட்டியிலும் அயர்லாந்து அணி வெற்றிபெறும் நிலையில், வரலாற்றில் முதல் முறையாக இந்தியாவுக்கு எதிரான டி20 தொடரை கைப்பற்றும் என்பதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.
Published : June 28, 2026 at 12:58 PM IST
ஹைதராபாத்: அயர்லாந்து மற்றும் இந்தியா அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி, இன்று பெல்பாஸ்ட்டில் உள்ள சிவில் சர்வீஸ் கிரிக்கெட் கிளப் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
அயர்லாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய கிரிக்கெட் அணி, இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த முதல் டி20 போட்டியில் அயர்லாந்து அணி 34 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரிலும் முன்னிலைப் பெற்றுள்ளது.
இந்நிலையில், அயர்லாந்து மற்றும் இந்திய அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது பெல்பாஸ்ட்டில் உள்ள சிவில் சர்வீஸ் கிரிக்கெட் கிளப் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த போட்டியிலும் அயர்லாந்து அணி வெற்றிபெறும் நிலையில், வரலாற்றில் முதல் முறையாக இந்தியாவுக்கு எதிரான டி20 தொடரை கைப்பற்றும் என்பதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.
For everyone who was there.— Cricket Ireland (@cricketireland) June 26, 2026
For everyone watching at home.
Enjoy these scenes! ☘️#BackingGreen | #IREvIND | #FailteSolar pic.twitter.com/MSnIdhqWAP
இந்திய அணி
முதல் முறையாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையில் களமிறங்கிய இந்திய அணி, தங்களின் முதல் டி20 போட்டியிலேயே படுதோல்வியைச் சந்தித்துள்ளது. குறிப்பாக அணியின் பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சில் வீரர்கள் சரிவர செயல்படாததே இந்த தோல்விக்கு மிக முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணி பிளேயிங் லெவனில் கட்டாயம் மாற்றங்கள் இருக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அயர்லாந்து அணி
மறுபக்கம், லோர்கன் டக்கர் தலைமையிலான அயர்லாந்து அணி, டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்தியாவுக்கு எதிராக தங்களது முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது. இந்நிலையில் அதே உத்வேகத்துடன் அந்த அணி இப்போட்டியையும் எதிர்கொள்ள இருக்கிறது. இன்றைய ஆட்டத்திலும் அயர்லாந்து அணி வெற்றி பெற்றால் தொடரை கைப்பற்றும் என்பதால், அந்த அணியும் தங்களின் முழு முயற்சியையும் வெளிப்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்தியா மற்றும் அயர்லாந்து அணிகள் இதுவரை 9 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 8 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்த நிலையில், அயர்லாந்து அணி கடைசி டி20 ஆட்டத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
𝐁𝐫𝐚𝐜𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞𝐥𝐯𝐞𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐚𝐧 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐜𝐫𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭! 💣🔥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) June 28, 2026
Watch the #IREvIND 2nd T20I TODAY, 5 PM onwards, LIVE on Sony Sports TEN 4 Kannada & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV pic.twitter.com/M0O8nqoEYV
நேரலை தகவல்கள்
அயர்லாந்து - இந்தியா அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த டி20 தொடரை, இந்திய ரசிகர்கள் சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சிகளிலும், ஆன்லைனில் தளங்களில் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள் சோனி லிவ் ஓடிடி தளத்திலும் நேரலையாகக் காண முடியும். இந்திய நேரப்படி போட்டிகள் அனைத்தும் மாலை 6 மணிக்குத் தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு மாலை 5.30 மணிக்கு நடைபெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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உத்தேச லெவன்
இந்தியா: அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன்/வைபவ் சூர்யவன்ஷி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, வாஷிங்டன் சுந்தர், ஷிவம் துபே, அக்சர் படேல், ஹர்ஷித் ராணா, அர்ஷ்தீப் சிங், பிரசித் கிருஷ்ணா/பிரின்ஸ் யாதவ்
அயர்லாந்து: டிம் டெக்டர், ராஸ் அதிர், ஹாரி டெக்டர், லோர்கன் டக்கர் (கேப்டன்), பெஞ்சமின் கேலிட்ஸ், கேரத் டெலானி, ஜார்ஜ் டாக்ரெல், லியாம் மெக்கார்த்தி, மேத்யூ ஹம்ப்ரிஸ், ஜெய் முந்த்ரா, மேத்யூ ஹாலார்ட்.