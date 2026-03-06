ETV Bharat / sports

ஆட்ட நாயகன் விருது பும்ராவிற்கு தான் சேர வேண்டும் - சஞ்சு சாம்சன் பெருமிதம்

இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான அரையிறுதி ஆட்டத்தில் 89 ரன்களை விளாசி இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய சஞ்சு சாம்சன் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.

சஞ்சு சாம்சன்
சஞ்சு சாம்சன் (PTI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 6, 2026 at 1:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

மும்பை: இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று வந்த ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இறுதிகட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இந்த தொடரின் முதல் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் தென் ஆப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி நியூசிலாந்து அணி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது. அதனைத் தொடர்ந்து நேற்று நடைபெற்ற இரண்டாவது அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியா மற்றும் இலங்கை அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின.

வான்கடே மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் இந்திய அணி 7 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்ததுடன், இறுதிப் போட்டிக்கும் முன்னேறி அசத்தியது. மேற்கொண்டு இந்திய அணி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் நான்காவது முறையாக இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி சாதனை படைத்துள்ளது. இந்த போட்டியில் இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய சஞ்சு சாம்சன் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.

போட்டி முடிவுக்கு பின் பேசிய சஞ்சு சாம்சன்,"வெற்றி பெற்றதில் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். உண்மையைச் சொல்ல வேண்டுமெனில், கடந்த ஆட்டத்தில் இருந்த ஃபார்மை இந்த போட்டியிலும் தொடர்ந்துள்ளேன். கடந்த சில ஆண்டுகளாக நாட்டிற்காக இது போன்ற ஒரு பங்களிப்பை வழங்க காத்திருந்தேன். அதனால் கூடுதல் நேரத்தை எடுத்துக்கொண்டு எனது இன்னிங்ஸை தொடர்ந்தேன்" என்றார்.

அதன்பின் வான்கதே பிட்ச் குறித்து பேசிய அவர், "வான்கடேயில் விளையாடும்போது, ​​எந்த ஸ்கோரையும் நீங்கள் டிஃபென்ஸ் செய்வது கடினமாக இருக்கும் என்பது எங்களுக்குத் தெரியும், எனவே நான் முடிந்தவரை அதிக ரன்கள் எடுக்க விரும்பினேன். ஏனெனில் இந்த பிட்சில் 250 ரன்கள் கூட துரத்தக்கூடியதாகத் தோன்றியது. அபிஷேக் விக்கெட்டை இழந்தவுடன், இஷான் கிஷனுடன் இணைந்து சிறந்த பார்ட்னர்ஷிப்பை உருவாக்கியதன் மூலம் எங்களால் ஒரு சவாலான இலக்கை நிர்ணயிக்க முடிந்தது" என்றார்.

பும்ரா குறித்து பேசிய சஞ்சு, "உண்மையை சொல்ல வேண்டும் எனில் இந்த விருது ஜஸ்பிரித் பும்ராவிற்கு தான் சேர வேண்டும். அவர் ஒரு உலகத்தரம் வாய்ந்த வீரர். இறுதிக்கட்டத்தில் அவர் தனது சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்தவில்லை என்றால், நான் இங்கு இந்த விருதை பெற்றிருக்க மாட்டேன். எனவே இந்த விருது உண்மையில் அவருக்கு தான் கொடுத்திருக்க வேண்டும்" என்று கூறினார்.

தொடர்ந்து பேசிய சஞ்சு சாம்சன், " அனைவரும் நான் இரண்டு சதங்களை தவறவிட்டதாக கூறுகின்றன. ஆனால் டி20 கிரிக்கெட்டில் 97 மற்றும் 89 ரன்கள் என்பது ஒரு பெரிய விஷயமாகும். தற்சமயம் டி20 கிரிக்கெட் வேறு ஒரு கட்டத்திற்கு சென்று விட்டது. இப்போதெல்லாம் பவுலராக இருப்பதை விட பேட்டராக இருப்பது நல்லது. நாங்கள் இன்னும் ஒரு படி கடக்க வேண்டியுள்ளது. இறுதிப் போட்டியிலும் என்னால் சிறப்பாக செயல்பட முடிந்தால், எனது உழைப்புகான முழு அர்த்ததையும் பெறுவேன்" என்று கூறினார்.

இதையும் படிங்க

இதனையடுத்து மார்ச் 8ஆம் தேதி நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணியை எதிர்த்து இந்திய அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த இறுதிப் போட்டி அகமதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இந்திய நேரப்படி இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது.

TAGGED:

T20 WORLD CUP FINAL
IND VS ENG T20 SEMIFINAL
SANJU SAMSON PRESS CONFERENCE
சஞ்சு சாம்சன்
SANJU SAMSON PRESS CONFERENCE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.