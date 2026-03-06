இங்கிலாந்து அணியை நினைத்து பெருமைப்படுகிறேன் - மனம் திறந்த ஹாரி புரூக்
இந்தியாவுக்கு எதிரான அரையிறுதியில் சஞ்சு சாம்சனின் கேட்சை தவறவிட்டதே இங்கிலாந்து அணி தோல்விக்கு காரணம் என்று அந்த அணியின் கேப்டன் ஹாரி புரூக் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : March 6, 2026 at 1:23 PM IST
மும்பை: வான்கடே மைதானத்தில் நடைபெற்ற டி20 உலகக் கோப்பை அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய அணி 7 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்ததுடன், இறுதிப் போட்டிக்கும் முன்னேறி அசத்தியது. இந்த போட்டியில் சிறப்பாக செயல்பட்டு 89 ரன்களை விளாசியதுடன், இந்திய அணி வெற்றி பெறுவதற்கும் மிக முக்கிய காரணமாக இருந்த சஞ்சு சாம்சன் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.
குறிப்பாக இந்த போட்டியில் சஞ்சு சாம்சன் 15 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்திருந்த நிலையில், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் பந்துவீசில் பவுண்டரி அடிக்க முயற்சித்தார். ஆனால் அவரால் பந்தை சரியாக டைமிங் செய்ய முடியாத காரணத்தால், அதி மிட் ஆன் திசையில் ஃபீல்டிங் செய்து கொண்டிருந்த இங்கிலாந்து கேப்டன் ஹாரி புரூக்கை நோக்கி சென்றது. அப்போது ஹாரி புரூக் எதிர்பாராத விதமாக அந்த கேட்ச்சை தவறவிட்டார்.
அப்போதே தொலைக்காட்சி வர்ணனையாளர் ஹாரி ‘புரூக் விட்டது கேட்சா? இல்லை மேட்சா?’ என்ற கேள்வியையும் எழுப்பி இருந்தனர். இறுதியில் சாம்சன் 89 ரன்களை விளாசி அணியின் வெற்றிக்கு வழி வகுத்திருந்தார். இந்நிலையில் போட்டி முடிவுக்கு பிந்தைய செய்தியாளர் செந்திப்பின் போது சஞ்சு சாம்சனின் கேட்சை தவறவிட்டதே இங்கிலாந்து அணி தோல்விக்கு காரணம் என்று அந்த அணியின் கேப்டன் ஹாரி புரூக் தெரிவித்துள்ளார்.
செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது பேசிய ஹாரி புரூக்,"போட்டியில் தோல்வியடைந்தது ஏமாற்றமளித்தாலும், என் அணியை நினைத்து பெருமைப்படுகிறேன். ஒரு கேப்டனாக நான் என்னுடைய அணியிடம் இதைவிட அதிகமாக எதையும் எதிர்பார்க்க முடியாது. நாங்கள் இந்த தொடர் முழுவதும் ஒரு அற்புதமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி இருந்தோம். இந்த போட்டியிலும் கூட நாங்கள் கடைசி ஓவர் வரை ஆட்டத்தில் இருந்தோம்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "நாங்கள் தோற்கடிக்க மிகவும் கடினமான அணியாக இருந்துள்ளோம். ஏனெனில் ஒவ்வொரு கடினமான சூழ்நிலைகளில் கூட, வீரர்கள் தங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்தி, அணிக்காக அனைத்தையும் செய்தனர். இன்றிரவும் அவர்கள் அதை மீண்டும் செய்தனர். அதிலும் எங்கள் வீரரர்கள் கிட்டத்தட்ட கடைசி பந்து வரை ஆட்டத்தை கொண்டு சென்றனர்" என்றார்.
பிறகு ஜேக்கப் பெத்தெல் குறித்து பேசிய புரூக்,"பெத்தெல் ஒரு அற்புதமான வீரர். இந்தியாவுக்கு எதிராக அவர்களின் சொந்த மைதானத்தில், அழுத்தம் நிறைந்த சூழ்நிலையிலும் அவர் தனது அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். இந்த இன்னிங்ஸில் அவர் விளையாடிய விதம் மிகவும் அற்புதமாக இருந்தது. கடந்த சில ஆண்டுகளாக அவர் விளையாடி வரும் விதத்தை நினைத்து பெருமைப்பட வேண்டும். எதிர்காலத்தில் அவருடன் நிறைய நேரம் செலவிட ஆவலுடன் காத்திருக்கிறேன்" என்று கூறினார்.
சஞ்சு சாம்சன் தொடர்பாக பேசிய அவர், "நான் சஞ்சு சாம்சனின் கேட்ச்சை தவறவிட்டது மிகப்பெரிய தவறு. கேட்சுகள் போட்டிகளை வெல்லும், துரதிர்ஷ்டவசமாக இன்று பந்து என் கைகளில் நிற்கவில்லை. அதன்பின் நான் ஸ்கோர்போர்டைப் பார்த்துக் கொண்டே இருந்தேன், அவர் ரன்களைக் குவித்துக்கொண்டிருந்தார். அதன்பின் நான், 'இன்றிரவு நான் 89 ரன்கள் எடுக்க வேண்டும்' என்று நினைத்தேன். மேலும் நாங்கள் ஒரு சில கேட்சுகளை தவறவிட்டதே, இறுதியில் தோல்விக்கு காரணமாக அமைந்துவிட்டது" என்றார்.