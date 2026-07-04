இந்தியா vs இங்கிலாந்து 2ஆவது டி20 போட்டி: இன்று மான்செஸ்டரில் இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி கம்பேக் கொடுக்குமா இந்திய அணி?
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 31 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதிய நிலையில், இந்திய அணி 18 போட்டிகளிலும், இங்கிலாந்து அணி 12 போட்டிகளிலும் வெற்றிபெற்றுள்ளது.
Published : July 4, 2026 at 10:46 AM IST
ஹைதராபாத்: ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய அணியும், ஹாரி புரூக் தலைமையிலான இங்கிலாந்து அணியும் மோதும் இரண்டாவது டி20 போட்டி, மான்செஸ்டரில் உள்ள ஓல்டு டிராஃபோர்ட் மைதானத்தில் இன்று நடைபெறவுள்ளது.
இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய கிரிக்கெட் அணி, தற்போது 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இத்தொடரின் முதல் போட்டி மழை காரணமாகப் பாதியிலேயே கைவிடப்பட்ட நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி இன்று மான்செஸ்டரில் உள்ள ஓல்டு டிராஃபோர்ட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
இந்திய அணி
அயர்லாந்துக்கு எதிரான டி20 தொடரை இழந்த ஏமாற்றத்துடன், ஸரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய அணி இத்தொடரை எதிர்கொண்டு வருகிறது. இங்கிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் அபிஷேக் சர்மா, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் மற்றும் ஷிவம் தூபே ஆகியோர் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர். அதேநேரம், நட்சத்திர வீரர்களான சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன் மற்றும் திலக் வர்மா ஆகியோர் தொடர்ந்து சோபிக்கத் தவறி வருவது அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
July 4, 2026
இதன் காரணமாக, இன்றைய இரண்டாவது போட்டிக்கான இந்திய அணியில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி இடம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன. அணியின் பந்துவீச்சைப் பொறுத்தவரையில் வருண் சக்ரவர்த்தி, அர்ஷ்தீப் சிங், ஹர்ஷித் ரானா ஆகிய முதன்மை வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுடன் ரவி பிஷ்னோய், அக்ஸர் படேல் மற்றும் ஷிவம் தூபே ஆகிய ஆல்-ரவுண்டர்களும் இருப்பது கூடுதல் பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
இங்கிலாந்து அணி
மறுபக்கம், ஹாரி புரூக் தலைமையிலான இங்கிலாந்து அணிக்கு, ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடருக்குப் பின் விளையாடும் முதல் டி20 தொடர் இதுவாகும். இன்றைய போட்டிக்கான இங்கிலாந்து அணியின் பிளேயிங் லெவனை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது. இதில், பணிச்சுமை காரணமாக முதல் போட்டியில் விளையாடாத நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் மற்றும் ஜோஷ் டங்க் ஆகியோர் மீண்டும் அணிக்குத் திரும்பியுள்ளனர்.
Two changes for Manchester 🔁— England Cricket (@englandcricket) July 3, 2026
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இவர்களின் வருகையால், கடந்த போட்டியில் விளையாடிய சாகிப் மஹ்மூத் மற்றும் லூக் வுட் ஆகியோர் பிளேயிங் லெவனில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர். அணியின் பேட்டிங்கைப் பொறுத்தவரையில் பில் சால்ட், ஜோஸ் பட்லர், ஜேக்கப் பெத்தல், வில் ஜேக்ஸ் மற்றும் கேப்டன் ஹாரி புரூக் போன்ற அதிரடி இருப்பது அந்த அணிக்கு மிகப்பெரிய பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இதனால், இன்றைய ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து அணி இந்தியாவை வீழ்த்தி வெற்றியைத் தன்வசமாக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் இதுவரை 31 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 18 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுத் தன் ஆதிக்கத்தைச் செலுத்தி வருகிறது. மறுபுறம் இங்கிலாந்து அணி 12 போட்டிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், ஒரு போட்டியின் முடிவு எட்டப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
நேரலை தகவல்கள்
இங்கிலாந்து - இந்தியா அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த டி20 தொடரை, இந்திய ரசிகர்கள் சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சிகளிலும், ஆன்லைனில் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்திலும் நேரலையாகக் காண முடியும். இந்திய நேரப்படி போட்டிகள் இரவு 7.00 மற்றும் 10.00 மணிக்குத் தொடங்கவுள்ளன. இதில் 7.00 மணிக்குத் தொடங்கும் போட்டிகளுக்கான டாஸ் நிகழ்வு மாலை 6.30 மணிக்கும், 10.00 மணிக்குத் தொடங்கும் போட்டிகளுக்கான டாஸ் நிகழ்வு இரவு 9.30 மணிக்கும் நடைபெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡𝐝𝐚𝐲 𝐢𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫. ⚔️— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 4, 2026
We saw the promise. Now comes the explosion. 💥
Watch #ENGvIND 2nd T20I, TODAY 6 PM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels.#SonySportsNetwork #MamlaPersonalHai #ExtraaaInnings pic.twitter.com/WhuGqYPeUT
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உத்தேச லெவன்
இந்தியா: அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன்/வைபவ் சூர்யவன்ஷி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, ஷிவம் துபே, அக்ஸர் படேல், ஹர்ஷித் ராணா, அர்ஷ்தீப் சிங், ரவி பிஷ்னோய், வருண் சக்ரவர்த்தி.
இங்கிலாந்து பிளேயிங் லெவன்: பிலிப் சால்ட், ஜோஸ் பட்லர், ஹாரி ப்ரூக் (கேப்டன்), ஜேக்கப் பெத்தல், டாம் பேன்டன், சாம் கர்ரன், வில் ஜாக்ஸ், லியாம் டாசன், ஆதில் ரஷித், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், ஜோஷ் டங்.