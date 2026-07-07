இந்தியா vs இங்கிலாந்து 3ஆவது டி20: தொடரைச் சமன் செய்யுமா இந்திய அணி?
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 32 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதிய நிலையில், இந்திய அணி 18 போட்டிகளிலும், இங்கிலாந்து அணி 13 போட்டிகளிலும் வெற்றிபெற்றுள்ளது.
Published : July 7, 2026 at 3:14 PM IST
ஹைதராபாத்: ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய அணியும், ஹாரி புரூக் தலைமையிலான இங்கிலாந்து அணியும் மோதும் மூன்றாவது டி20 போட்டி, நாட்டிங்ஹாமில் உள்ள டிரென்ட் பிரிட்ஜ் மைதானத்தில் இன்று நடைபெறவுள்ளது.
இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய கிரிக்கெட் அணி, தற்போது 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இத்தொடரின் முதல் போட்டி மழை காரணமாகப் பாதியிலேயே ரத்து செய்யப்பட்ட நிலையில், இரண்டாவது போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது.
இந்நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான மூன்றாவது டி20 போட்டி நாட்டிங்ஹாமில் உள்ள டிரென்ட் பிரிட்ஜ் மைதானத்தில் இன்று நடைபெறவுள்ளது. கடந்த போட்டியில் தோல்வியடைந்துள்ள இந்திய அணி, இப்போட்டியில் கம்பேக் கொடுத்து தொடரைச் சமன் செய்யுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
Our XI is in for @TrentBridge! 🏏— England Cricket (@englandcricket) July 6, 2026
Click below for the full story:
இந்திய அணி
இரண்டாவது போட்டியில் தோல்வியைச் சந்தித்த ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய அணி, அதிலிருந்து மீண்டு இப்போட்டியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. கடந்த ஆட்டத்தில் பேட்டிங்கில் அபிஷேக் சர்மா, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் மற்றும் சிவம் துபே ஆகியோர் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர். அதேநேரம், கடந்த போட்டியில் அறிமுக வீரராகக் களம் கண்ட வைபவ் சூர்யவன்ஷி, இந்த போட்டியிலும் தனது இடத்தைத் தக்கவைப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஆனால், கடந்த ஆட்டத்தில் பந்துவீச்சில் சோபிக்கத் தவறிய ரவி பிஷ்னோய் நீக்கப்பட்டு, அவருக்குப் பதிலாக வாஷிங்டன் சுந்தர் அல்லது பிரின்ஸ் அயாதவ் ஆகியோருக்கு பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளது. இதுதவிர வருண் சக்கரவர்த்தி, அர்ஷ்தீப் சிங் மற்றும் ஹர்ஷித் ராணா ஆகியோரின் பந்துவீச்சு இந்திய அணிக்குக் கூடுதல் பலமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இங்கிலாந்து அணி
மறுபக்கம், ஹாரி புரூக் தலைமையிலான இங்கிலாந்து அணி, கடந்த போட்டியில் பெற்ற வெற்றியின் நம்பிக்கையோடு இப்போட்டியை எதிர்கொள்கிறது. இன்றைய போட்டிக்கான இங்கிலாந்து அணியின் பிளேயிங் லெவனை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. அதில், பணிச்சுமை காரணமாக ஓய்வில் இருந்த நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் ஜோப்ரா ஆர்ச்சர் மற்றும் ஜோஷ் டங்க் ஆகியோர் மீண்டும் அணிக்குத் திரும்பியுள்ளனர்.
அணியின் பேட்டிங்கைப் பொறுத்தவரை பில் சால்ட், ஜோஸ் பட்லர், ஜேக்கப் பெ Bethel, வில் ஜாக்ஸ் மற்றும் கேப்டன் ஹாரி புரூக் போன்ற அதிரடி வீரர்கள் இருப்பது அந்த அணிக்கு மிகப்பெரிய பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இதனால், இன்றைய ஆட்டத்திலும் இங்கிலாந்து அணி இந்தியாவை வீழ்த்தி வெற்றியைத் தன்வசமாக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.
A promising start in Manchester ✅— Star Sports (@StarSportsIndia) July 7, 2026
Next Stop ➡️ Nottingham
A #VaibhavSooryavanshi special loading? 🌪️#ENGvIND, 3rd T20I 👉 TUE, 7th JULY, 9 PM Streaming LIVE on JioHotstar pic.twitter.com/6qp8SfPqk3
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் இதுவரை 32 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 18 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுத் தன் ஆதிக்கத்தைச் செலுத்தி வருகிறது. மறுபுறம் இங்கிலாந்து அணி 13 போட்டிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், ஒரு போட்டியின் முடிவு எட்டப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
நேரலை தகவல்கள்
இங்கிலாந்து - இந்தியா அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த டி20 தொடரை, இந்திய ரசிகர்கள் சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சிகளிலும், ஆன்லைனில் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்திலும் நேரலையாகக் காண முடியும். இந்திய நேரப்படி போட்டிகள் இரவு 7.00 மற்றும் 10.00 மணிக்குத் தொடங்கவுள்ளன. இதில் 7.00 மணிக்குத் தொடங்கும் போட்டிகளுக்கான டாஸ் நிகழ்வு மாலை 6.30 மணிக்கும், 10.00 மணிக்குத் தொடங்கும் போட்டிகளுக்கான டாஸ் நிகழ்வு இரவு 9.30 மணிக்கும் நடைபெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதையும் படிங்க:
உத்தேச லெவன்
இந்தியா: அபிஷேக் சர்மா, வைபவ் சூர்யவன்ஷி, இஷான் கிஷன், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, ஷிவம் துபே, அக்ஸர் படேல், ஹர்ஷித் ராணா, அர்ஷ்தீப் சிங், ரவி பிஷ்னோய்/வாஷிங்டன் சுந்தர், வருண் சக்ரவர்த்தி.
இங்கிலாந்து பிளேயிங் லெவன்: பிலிப் சால்ட், ஜோஸ் பட்லர், ஹாரி ப்ரூக் (கேப்டன்), ஜேக்கப் பெத்தல், டாம் பேன்டன், சாம் கர்ரன், வில் ஜாக்ஸ், லியாம் டாசன், ஆதில் ரஷித், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், ஜோஷ் டங்.