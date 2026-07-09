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இந்தியா vs இங்கிலாந்து 4வது டி20: தொடர் தோல்விகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்குமா இந்திய அணி?

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 33 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதிய நிலையில், இந்திய அணி 18 போட்டிகளிலும், இங்கிலாந்து அணி 14 போட்டிகளிலும் வெற்றிபெற்றுள்ளது.

இந்தியா vs இங்கிலாந்து
இந்தியா vs இங்கிலாந்து (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 9, 2026 at 12:42 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய அணியும், ஹாரி புரூக் தலைமையிலான இங்கிலாந்து அணியும் மோதும் நான்காவது டி20 போட்டி, பிரிஸ்டலில் உள்ள கவுண்டி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இன்று நடைபெறவுள்ளது.

இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய கிரிக்கெட் அணி, தற்போது 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 சர்வதேச தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இத்தொடரின் முதல் போட்டி மழை காரணமாக ஒரு பந்து கூட வீசப்படாமல் பாதியிலேயே ரத்து செய்யப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது போட்டியில் 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்திலும், 3ஆவது போட்டியில் 125 ரன்கள் வித்தியாசத்திலும் இங்கிலாந்து அணி அபார வெற்றிபெற்று அசத்தியுள்ளது.

இந்நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான மிக முக்கியமான நான்காவது டி20 போட்டி பிரிஸ்டலில் உள்ள கவுண்டி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இன்று நடைபெறவுள்ளது. ஏற்கனவே அடுத்தடுத்து இரு தோல்விகளைச் சந்தித்து, தொடரை இழக்கும் இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இந்திய அணி இன்றைய போட்டியை எதிர்கொள்கிறது. இதனால், இன்றைய போட்டியில் இந்திய அணி கம்பேக் கொடுத்து, தொடரை சமன் செய்யுமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது.

இந்திய அணி

ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய கிரிக்கெட் அணி, இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டி20 தொடரில் அடுத்தடுத்து தோல்விகளைச் சந்தித்து கடுமையான விமர்சனங்களைச் எதிர்கொண்டு வருகிறது. அதிலும் குறிப்பாக, கடந்த ஆட்டத்தில் இந்திய அணி 125 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் மிக மோசமான படுதோல்வியைச் சந்தித்து, இந்திய அணி தொடரை வெல்லும் வாய்ப்பை ஏற்கனவே இழந்துவிட்டது. இதனால் எஞ்சிய போட்டிகளில் வெற்றி பெறும் முனைப்புடன் இந்திய அணி விளையாடவுள்ளது.

தற்சமயம் இந்திய அணிக்கு உள்ள மிகப்பெரிய பலவீனமாக பேட்டிங் வரிசை அமைந்துள்ளது. நட்சத்திர வீரர்களான அபிஷேக் சர்மா, வைபவ் சூர்யவன்ஷி, கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், திலக் வர்மா மற்றும் விக்கெட் கீப்பர் இஷான் கிஷன் ஆகியோர் கடந்த ஆட்டத்தில் ஒற்றை இலக்க ரன்களில் ஆட்டமிழந்து தொடர்ந்து சொதப்பி வருவதே அணியின் வீழ்ச்சிக்கு முதன்மை காரணமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இதன் காரணமாக, இன்றைய ஆட்டத்தில் அனுபவ வீரரான சஞ்சு சாம்சனுக்கு மீண்டும் பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இங்கிலாந்து அணி

மறுபுறம், ஹாரி புரூக் தலைமையிலான இங்கிலாந்து அணி, அடுத்தடுத்து அபார வெற்றிகளைப் பதிவு செய்து தங்களது சொந்த மண்ணில் தொடரைக் கைப்பற்றும் முனைப்பில் இப்போட்டியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட இத்தொடரில் எஞ்சியுள்ள இரண்டு போட்டிகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் வெற்றி பெற்றாலும் இங்கிலாந்து அணி டி20 தொடரைக் கைப்பற்றும் என்பதால், ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.

இங்கிலாந்து அணியின் பேட்டிங்கில் பில் சால்ட், ஜோஸ் பட்லர், ஜேக்கப் பெத்தெல் மற்றும் கேப்டன் ஹாரி புரூக் ஆகியோரும், பந்துவீச்சில் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், ஜோஷ் டங், ஆதில் ரஷித் ஆகியோரும் ஃபார்மில் உள்ளனர். இவர்களுடன் சாம் கரண் மற்றும் வில் ஜேக்ஸ் ஆகியோர் ஆல்-ரவுண்டர்களாக சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருவது அந்த அணிக்குக் கூடுதல் பலமாக அமைந்துள்ளது.

நேருக்கு நேர்

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் இதுவரை 33 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 18 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுத் தன் ஆதிக்கத்தைச் செலுத்தி வருகிறது. மறுபுறம் இங்கிலாந்து அணி 14 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், ஒரு போட்டி மழையினால் முடிவு எட்டப்படவில்லை.

நேரலை தகவல்கள்

இங்கிலாந்து - இந்தியா அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த டி20 தொடரை, இந்திய ரசிகர்கள் சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சிகளிலும், ஆன்லைனில் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்திலும் நேரலையாகக் காண முடியும். இந்திய நேரப்படி போட்டிகள் இரவு 7.00 மற்றும் 10.00 மணிக்குத் தொடங்கவுள்ளன. இதில் 7.00 மணிக்குத் தொடங்கும் போட்டிகளுக்கான டாஸ் நிகழ்வு மாலை 6.30 மணிக்கும், 10.00 மணிக்குத் தொடங்கும் போட்டிகளுக்கான டாஸ் நிகழ்வு இரவு 9.30 மணிக்கும் நடைபெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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உத்தேச லெவன்

இந்தியா: அபிஷேக் சர்மா, வைபவ் சூர்யவன்ஷி/சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, ஷிவம் துபே, அக்ஸர் படேல், ஹர்ஷித் ராணா, அர்ஷ்தீப் சிங், ரவி பிரின்ஸ் யாதவ், வருண் சக்ரவர்த்தி.

இங்கிலாந்து பிளேயிங் லெவன்: பிலிப் சால்ட், ஜோஸ் பட்லர், ஹாரி ப்ரூக் (கேப்டன்), ஜேக்கப் பெத்தல், டாம் பேன்டன், சாம் கர்ரன், வில் ஜாக்ஸ், லியாம் டாசன், ஆதில் ரஷித், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், ஜோஷ் டங்.

TAGGED:

INDIA VS ENGLAND 4TH T20I
ENG VS IND
SHREYAS IYER
SANJU SAMSON
IND VS ENG 4TH T20I

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