இந்தியா vs இங்கிலாந்து டி20 தொடர்: இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி மீண்டெழுமா இந்திய அணி?
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 30 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதிய நிலையில், இந்திய அணி 18 போட்டிகளிலும், இங்கிலாந்து அணி 12 போட்டிகளிலும் வெற்றிபெற்றுள்ளது.
Published : July 1, 2026 at 12:27 PM IST
ஹைதராபாத்: ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய அணியும், ஹாரி புரூக் தலைமையிலான இங்கிலாந்து அணியும் மோதும் முதலாவது டி20 போட்டி, செஸ்டர்-லீ-ஸ்ட்ரீட்டில் உள்ள ரிவர்சைடு மைதானத்தில் இன்று தொடங்குகிறது.
இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய கிரிக்கெட் அணி, 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 மற்றும் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர்களில் விளையாடவுள்ளது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதலாவது டி20 போட்டி இன்று (ஜூலை 1) செஸ்டர்-லீ-ஸ்ட்ரீட்டில் உள்ள ரிவர்சைடு மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இப்போட்டிக்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாகத் தயாராகி வரும் நிலையில், இதில் எந்த அணி வெற்றிபெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
இந்திய அணி
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய கிரிக்கெட் அணி, தான் எதிர்கொண்ட முதல் டி20 தொடரிலேயே அயர்லாந்திடம் படுதோல்வி அடைந்து ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியளித்துள்ளது. உலக டி20 தரவரிசையில் 11ஆவது இடத்தில் உள்ள அயர்லாந்து அணிக்கு எதிராக, நடப்பு உலகச் சாம்பியனான இந்திய அணி அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் தோற்றுத் தொடரை இழந்தது கடுமையான விமர்சனங்களை எழுப்பியுள்ளது.
June 30, 2026
குறிப்பாக, அணியின் பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு துறைகள் சரிவர செயல்படாததே இந்த வரலாற்றுத் தோல்விக்கு முக்கிய காரணமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், பேட்டிங்கில் சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன் ஆகியோரும், பந்துவீச்சில் வருண் சக்ரவர்த்தி, ஹர்ஷித் ராணா, அர்ஷ்தீப் சிங் போன்ற முன்னணி வீரர்களும் இந்திய அணிக்கு மிகப்பெரிய பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்தில் இந்திய அணி வெற்றிக்கணக்கைத் தொடங்கி, மீண்டும் தங்களது ஆதிக்கத்தை நிலைநிறுத்தும் என்று ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
இங்கிலாந்து அணி
மறுபக்கம் ஹாரி புரூக் தலைமையிலான இங்கிலாந்து அணி, ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடருக்குப் பின் எதிர்கொள்ளும் முதல் டி20 தொடர் இதுவாகும். இப்போட்டிக்கான இங்கிலாந்து அணியின் அதிகாரப்பூர்வ பிளேயிங் லெவனை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது. இதில் பில் சால்ட், ஜோஸ் பட்லர், ஜேக்கப் பெத்தல், வில் ஜேக்ஸ் மற்றும் கேப்டன் ஹாரி புரூக் போன்ற அதிரடி பேட்ஸ்மேன்கள் இடம் பிடித்துள்ளனர்.
England have announced their XI to face India in the 1st T20 in Durham on Wednesday night 🏴🚨#ENGvIND pic.twitter.com/PYntn8h7sb— England's Barmy Army 🏴🎺 (@TheBarmyArmy) June 30, 2026
அதேநேரம், அணியின் பந்துவீச்சு துறையில் ஆதில் ரஷித், லூக் வுட், சாகிப் மஹ்மூத் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சருக்கு இன்றைய பிளேயிங் லெவனில் ஓய்வளிக்கப்பட்டிருப்பது இங்கிலாந்து அணிக்குச் சற்று பின்னடைவாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இதனால், பலம் வாய்ந்த இந்திய அணிக்கு எதிராக இன்றைய ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து அணியின் பந்துவீச்சு செயல்பாடு எவ்வாறு இருக்கப்போகிறது என்ற ஆவல் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் இதுவரை 30 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 18 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தி வரும் நிலையில், இங்கிலாந்து அணி 12 போட்டிகளில் வெற்றிபெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
நேரலை தகவல்கள்
இங்கிலாந்து - இந்தியா அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த டி20 தொடரை, இந்திய ரசிகர்கள் சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சிகளிலும், ஆன்லைனில் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்திலும் நேரலையாகக் காண முடியும். இந்திய நேரப்படி போட்டிகள் இரவு 7.00 மற்றும் 10.00 மணிக்குத் தொடங்கவுள்ளன. இதில் 7.00 மணிக்குத் தொடங்கும் போட்டிகளுக்கான டாஸ் நிகழ்வு மாலை 6.30 மணிக்கும், 10.00 மணிக்குத் தொடங்கும் போட்டிகளுக்கான டாஸ் நிகழ்வு இரவு 9.30 மணிக்கும் நடைபெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
A rivalry that never fails to entertain. ⚔️ 🔥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) June 30, 2026
Watch #ENGvIND First T20I, Tomorrow at 9 PM, LIVE on Sony Sports Network TV channels. #SonySportsNetwork #MamlaPersonalHai #GroundTumharaJeetHamari2 pic.twitter.com/U0TPB64xVW
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உத்தேச லெவன்
இந்தியா: அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன்/வைபவ் சூர்யவன்ஷி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, ஷிவம் துபே, அக்ஸர் படேல், ஹர்ஷித் ராணா, அர்ஷ்தீப் சிங், வருண் சக்ரவர்த்தி, பிரசித் கிருஷ்ணா/பிரின்ஸ் யாதவ்
இங்கிலாந்து பிளேயிங் லெவன்: பில் சால்ட், ஜோஸ் பட்லர், ஹாரி புரூக் (கேப்டன்), ஜேக்கப் பெத்தெல், டாம் பாண்டன், சாம் கரண், வில் ஜேக்ஸ், லியாம் டௌசன், சாகிப் மஹ்மூத், ஆதில் ரஷித், லுக் வுட்.