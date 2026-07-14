முதல் ஒருநாள் போட்டி: ரோஹித், கோலி ரிட்டர்ன்ஸ்; டி20 படுதோல்விக்கு பதிலடி கொடுக்குமா இந்தியா ?
இந்திய அணிக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் களமிறங்குவதன் மூலம், இங்கிலாந்து அணியின் நட்சத்திர வீரர் ஜோஸ் பட்லர் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது 200ஆவது போட்டியை விளையாடவுள்ளார்.
Published : July 14, 2026 at 10:21 AM IST
ஹைதராபாத்: ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான இந்திய அணியும், ஹாரி புரூக் தலைமையிலான இங்கிலாந்து அணியும் மோதும் முதல் ஒருநாள் போட்டி பர்மிங்ஹாமில் உள்ள எட்ஜ்பாஸ்டன் மைதானத்தில் இன்று நடைபெறுகிறது.
இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய கிரிக்கெட் அணி, 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் மற்றும் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் ஏற்கனவே நடந்து முடிந்த டி20 தொடரை 4-0 என்ற கணக்கில் இங்கிலாந்து அணி முழுமையாகக் கைப்பற்றி சாதனை படைத்துள்ளது. இந்தியாவுக்கு எதிராக இங்கிலாந்து அணி டி20 தொடரை வெல்வது இதுவே முதல்முறையாகும்.
இந்நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் இன்று தொடங்குகிறது. அதன்படி, இந்தியா - இங்கிலாந்து அணிகள் மோதும் முதலாவது ஒருநாள் போட்டி பர்மிங்ஹாமில் உள்ள எட்ஜ்பாஸ்டன் மைதானத்தில் இன்று நடைபெறவுள்ளது. டி20 தொடரில் சந்தித்த படுதோல்விக்கு, இந்த ஒருநாள் தொடரில் இந்திய அணி பதிலடி கொடுக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.
Preps on in full flow 💪#TeamIndia gearing up for the start of the #ENGvIND ODIs in Birmingham 👌 pic.twitter.com/Oj51A5m2al— BCCI (@BCCI) July 13, 2026
இந்திய அணி
டி20 தொடரில் படுதோல்வியைச் சந்தித்த இந்திய அணி, இந்த ஒருநாள் தொடரின் மூலம் மீண்டும் வெற்றிப் பாதைக்குத் திரும்ப முழு வீச்சில் தயாராகி வருகிறது. குறிப்பாக, அணியின் அனுபவ நட்சத்திர வீரர்களான ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி மற்றும் முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஆகியோரின் வருகை இந்திய அணிக்கு மிகப்பெரிய பலமாக அமைந்துள்ளது. இவர்களுடன் கேப்டன் ஷுப்மன் கில்லும் சிறப்பான ஃபார்மில் உள்ளார்.
இதுதவிர, கே.எல்.ராகுல், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் போன்ற அனுபவ பேட்டர்களும், அர்ஷ்தீப் சிங், குல்தீப் யாதவ் போன்ற முன்னணி பந்துவீச்சாளர்களும் இருப்பது அணிக்கு கூடுதல் பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், அறிமுக வீரர்களான பிரின்ஸ் யாதவ், குர்னூர் பிரார் ஆகியோருக்கும் அணியில் இடம் கிடைத்துள்ளது. இதனால், இன்றைய போட்டியில் இங்கிலாந்தின் சவாலை முறியடித்து இந்திய அணி வெற்றிக்கணக்கைத் தொடங்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
200 ODI caps for our Jos ❤️— England Cricket (@englandcricket) July 13, 2026
Watch the full sit-down interview, right here...
இங்கிலாந்து அணி
மறுபுறம், ஹாரி புரூக் தலைமையிலான இங்கிலாந்து அணி, சமீபத்தில் முடிவடைந்த 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை 4-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியதுடன், சர்வதேச டி20 தரவரிசையில் முதலிடத்தைப் பிடித்து அசத்திய கையோடு இந்த ஒருநாள் தொடரை எதிர்கொள்கிறது. இதனால், டி20 தொடரைப் போலவே ஒருநாள் தொடரிலும் தங்களது ஆதிக்கத்தை நீட்டிக்கும் முனைப்பில் அந்த அணி களமிறங்கவுள்ளது.
இப்போட்டிக்கான இங்கிலாந்து அணியின் பிளேயிங் லெவன் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதில், அணியின் தொடக்க வீரர்களாக ஜேக்கப் பெத்தெல் மற்றும் பென் டக்கெட் ஆகியோர் களம் இறங்குவார்கள் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், அனுபவம் வாய்ந்த ஜோ ரூட், ஜோஸ் பட்லர், கேப்டன் ஹாரி புரூக் ஆகியோர் பேட்டிங்கிலும், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், சாம் கரன், ஆதில் ரஷித் ஆகியோர் பந்துவீச்சிலும் இருப்பது அந்த அணிக்கு பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
நேருக்கு நேர்
இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் இதுவரை 110 ஒருநாள் சர்வதேசப் போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 61 போட்டிகளில் அபார வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. மறுபுறம் இங்கிலாந்து அணி 44 போட்டிகளில் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ள நிலையில், 5 போட்டிகளில் முடிவேதும் எட்டப்படவில்லை.
T20 series whitewash ✅— England Cricket (@englandcricket) July 13, 2026
Now onto the ODIs, and we start in Birmingham!
நேரலை தகவல்கள்
இங்கிலாந்து - இந்தியா அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த டி20 தொடரை, இந்திய ரசிகர்கள் சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சிகளிலும், ஆன்லைனில் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்திலும் நேரலையாகக் காண முடியும். இந்த போட்டி இந்திய நேரப்படி மதியம் 3.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு மாலை 3 மணிக்கு நடைபெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதையும் படிங்க:
உத்தேச லெவன்
இந்தியா: ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், கேஎல் ராகுல், அக்ஸர் படேல், வாஷிங்டன் சுந்தர், குல்தீப் யாதவ், அர்ஷ்தீப் சிங், பிரசித் கிருஷ்ணா, ஜஸ்பிரித் பும்ரா.
இங்கிலாந்து பிளேயிங் லெவன்: ஜேக்கப் பெத்தல், பென் டக்கெட், ஜோ ரூட், ஹாரி ப்ரூக் (கேப்டன்), ஜோஸ் பட்லர், சாம் கரன், வில் ஜாக்ஸ், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், லியாம் டாசன், ஜோஷ் டங், அடில் ரஷித்.