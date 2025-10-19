ETV Bharat / sports

IND vs AUS: திணறிய இந்திய அணி... சொந்த மண்ணில் மாஸ் காட்டிய ஆஸ்திரேலியா!

இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையேயான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் அடிக்கடி மழை குறுக்கிட்டதால், 50 ஓவர் போட்டி 29 ஓவராக குறைக்கப்பட்டது.

ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் அக்சர் பட்டேல் மற்றும் சிரேயாஸ் ஐயர் உள்ள புகைப்படம்
ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் அக்சர் பட்டேல் மற்றும் சிரேயாஸ் ஐயர் உள்ள புகைப்படம் (AP)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 19, 2025 at 5:29 PM IST

Updated : October 19, 2025 at 5:36 PM IST

பெர்த்: இந்தியாவுக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில், மழை குறுக்கிட்டதால் டிஎல்எஸ் விதியின் படி 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலிய அணி வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் சென்றுள்ள இந்திய கிரிக்கெட் அணி, 3 ஒருநாள் போட்டி மற்றும் 5 டி20 போட்டியில் பங்கேற்று விளையாடவுள்ளது. அதில், இந்தியா vs ஆஸ்திரேலியா அணி இடையே முதலாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி, இன்று காலை 9 மணியளவில் பெர்த்தில் தொடங்கியது.

இந்திய ஒருநாள் அணியின் புதிய கேப்டனாக பொறுப்பேற்றுள்ள சுப்மன் கில் தலைமையில், இந்தியா ஆடும் முதல் ஒருநாள் தொடர் இதுவாகும். இதில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணியின் கேப்டன் மிட்சேல் மார்ஷ் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார். அதன்படி முதலில் இந்திய அணி பேட்டிங் செய்ய தொடங்கியது.

தொடக்க வீரர்களாக விளையாடிய ரோகித் ஷர்மா 8 (14) ரன்களும், சுப்மன் கில் 10 (18) எடுத்து ஆட்டமிழந்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து, விராட் கோலி (0), சிரேயாஸ் ஐயர் (11) என அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்ததால், ரசிகர்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர். அடுத்து வந்த அக்சர் பட்டேல் மற்றும் கே.எல்.ராகுல் இருவரும் நிதானமாக விளையாடி ரன்களை சேர்த்தனர். தொடர்ந்து, அக்சர் பட்டேல் 31 ரன்களிலும், கே.எல்.ராகுல் 38 ரன்களிலும் அவுட் ஆனார்கள்.

தொடர்ந்து, 29 ஓவர் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்த இந்திய அணி 136 ரன்கள் சேர்த்தது. இதற்கிடையே, மழை அடிக்கடி குறுக்கிட்டதால் டிஎல்எஸ் விதிகளின்படி 50 ஓவர் போட்டி 29 ஓவராக குறைக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, 29 ஓவரில் 137 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் ஆஸ்திரேலிய அணி களமிறங்கியது.

தொடக்க வீரர்களாக அணியின் கேப்டன் மிட்சேல் மார்ஷ் மற்றும் டிராவிஸ் ஹெட் இருவரும் விளையாடியனர். அப்போது, டிராவிஸ் ஹெட் அர்ஷ்தீப் சிங் பந்தில் ஹர்ஷித் ராணாவிடம் கேட் கொடுத்து அவுட் ஆனார். தொடர்ந்து, மேத்யூ ஷார்ட் 8 ரன்களுக்கும், ஜோஷ் பிலிப் 37 ரன்களுக்கும் அவுன் ஆன நிலையில், களத்தில் மிட்சேல் மார்ஷ் - மேட் ரென்ஷா இருவரும் விளையாடி வந்தனர். இறுதியாக, மிட்சேல் மார்ஷ் 46 ரன்களும், மேட் ரென்ஷா 21 ரன்களும் எடுத்திருந்த நிலையில், மீண்டும் மழை குறிக்கிட்டது. இதனால், 21.1 ஓவரில் 3 விக்கெட் இழப்பில் 131 ரன்கள் சேர்த்த ஆஸ்திரேலிய அணி, டிஎல்எஸ் விதிப்படி 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

Last Updated : October 19, 2025 at 5:36 PM IST

