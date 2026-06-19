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இந்திய ஒருநாள் அணியில் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹர்ஷித் ராணா சேர்ப்பு

முழங்கால் காயம் காரணமாக அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்ட ஹர்ஷித் ராணா, கடந்த டி20 உலகக் கோப்பையிலும், ஐபிஎல் 2026 தொடரிலும் விளையாடும் வாய்ப்பை முழுமையாக இழந்திருந்தார என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஹர்ஷித் ராணா
ஹர்ஷித் ராணா (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 19, 2026 at 1:43 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஆஃப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான மூன்றாவது மற்றும் இறுதி ஒருநாள் போட்டிக்கான இந்திய அணியில், வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹர்ஷித் ராணா கூடுதல் வீரராகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி, ஒரு டெஸ்ட் மற்றும் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில், தற்போது இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. அந்த வகையில், நடந்து முடிந்த முதல் இரண்டு ஒருநாள் போட்டிகளிலும் இந்திய அணி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததோடு, 2-0 என்ற கணக்கில் தொடரையும் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.

இதனையொட்டி, இந்தியா - ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி, நாளை சென்னையில் உள்ள எம்.ஏ. சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இப்போட்டியிலும் இந்திய அணி வெற்றி பெறும் பட்சத்தில், ஒருநாள் தொடரை முழுமையாகக் கைப்பற்றுவதுடன் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியை ஒயிட்வாஷ் செய்யும் என்பதால் ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

இந்த நிலையில், ஆஃப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டிக்கான இந்திய அணியில் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹர்ஷித் ராணா கூடுதல் வீரராகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். முன்னதாக ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியில் ஹர்ஷித் ராணா இடம் பிடித்திருந்தார். ஆனால் உலகக்கோப்பை பயிற்சி போட்டியின் போது, ஹர்ஷித் ராணாவிற்கு வலது முழங்காலில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது.

இதன் காரணமாக அவருக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டதால், டி20 உலகக் கோப்பை மற்றும் ஐபிஎல் தொடரில் இருந்தும் ஹர்ஷித் ராணா முழுமையாக விலகி இருந்தார். இதனைத் தொடர்ந்து, பெங்களூருவில் உள்ள தேசிய கிரிக்கெட் அகாடமியில் காயத்தில் இருந்து மீள்வதற்கான உடற்பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு வந்த அவர், தற்போது முழு உடற்தகுதியையும் பெற்றுள்ளார்

இதன் காரணமாக, அடுத்ததாக நடைபெறவுள்ள அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்து டி20 தொடர்களுக்கான இந்திய அணியிலும் ஹர்ஷித் ராணா சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். அந்தத் தொடர்களுக்குத் தயாராகும் வகையில், தற்போது ஆஃப்கானிஸ்தான் ஒருநாள் அணியிலும் அவருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து, சென்னையில் முகாமிட்டுள்ள இந்திய அணியுடன் ஹர்ஷித் ராணா இணைந்து, பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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இந்திய அணி: ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், கேஎல் ராகுல், இஷான் கிஷன், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, வாஷிங்டன் சுந்தர், குல்தீப் யாதவ், அர்ஷ்தீப் சிங், பிரசித் கிருஷ்ணா, பிரின்ஸ் யாதவ், குர்னூர் ப்ரார், ஹர்ஷ் துபே, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், ஹர்ஷித் ராணா.

TAGGED:

IND VS AFG
BCCI INCLUDE HARSHIT RANA IN TEAM
HARSHIT RANA INDIA VS AFGHANISTAN
ஹர்ஷித் ராணா
INDIA VS AFGHANISTAN ODI

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