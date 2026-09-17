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இந்தியா vs ஆப்கானிஸ்தான் 3-வது டி20: 'ஒயிட்வாஷ்' முனைப்பில் இந்தியா; ஆறுதல் வெற்றி பெறுமா ஆப்கானிஸ்தான்?

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 11 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், அதில் இந்தியா 10 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது.

இந்தியா vs ஆப்கானிஸ்தான்
இந்தியா vs ஆப்கானிஸ்தான் (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2026 at 12:24 PM IST

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ஹைதராபாத்: இந்தியா - ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 கிரிக்கெட் தொடரின் மூன்றாவது மற்றும் கடைசி போட்டி, இன்று (செப்டம்பர் 17) டெல்லி அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது.

இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 கிரிக்கெட் தொடர், டெல்லி அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரில் இதுவரை நடைபெற்று முடிந்துள்ள முதலிரண்டு டி20 போட்டிகளிலும் இந்திய அணி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது. இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்திய அணி 2-0 என்ற கணக்கில் டி20 தொடரையும் கைப்பற்றியுள்ளது.

இந்நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி இன்று (செப்டம்பர் 17, 2026) நடைபெறவுள்ளது. ஏற்கனவே டி20 தொடரை வென்றுள்ள இந்திய அணி, இப்போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று தொடரை முழுமையாகக் கைப்பற்றும் முனைப்பில் உள்ளது. அதேசமயம் தொடரை இழந்துள்ள ஆப்கானிஸ்தான் அணி, ஆறுதல் வெற்றியையாவது பெறும் முனைப்பில் இப்போட்டியை எதிர்கொள்கிறது. இதனால் இப்போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.

இந்திய அணி

ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய அணி, முதலிரண்டு போட்டிகளிலும் பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு என இரு பிரிவுகளிலும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. குறிப்பாக பேட்டிங்கில் அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் இஷான் கிஷன் ஆகியோரின் அதிரடியான ஆட்டம் அணியின் வெற்றிக்கு பெரிதும் உதவியது.

மறுபக்கம் பந்துவீச்சைப் பொறுத்தவரை ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங் மற்றும் வருண் சக்ரவர்த்தி ஆகியோருடன் அக்ஸர் படேல், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி ஆகியோரும் தங்களது சிறப்பான பங்களிப்பை வழங்கினர். இதனால் இன்றைய போட்டியிலும் இந்திய அணி தனது ஆதிக்கத்தைத் தொடரும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி

மறுபுறம் இப்ராகிம் ஜத்ரான் தலைமையிலான ஆப்கானிஸ்தான் அணி, ஆறுதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்யும் முனைப்பில் இன்றைய போட்டியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. குறிப்பாக, அந்த அணி பேட்டிங்கில் சோபிக்கத் தவறியதே தோல்விக்கு முக்கியக் காரணமாக இருக்கும் நிலையில், டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் ரன்களைச் சேர்க்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

பந்துவீச்சைப் பொறுத்தவரையிலும் அந்த அணியால் பெரிய அளவில் எந்தத் தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்த முடியவில்லை. குறிப்பாக ரஷித் கான், நூர் அஹ்மத் மற்றும் முஜீப் உர் ரஹ்மான் போன்ற உலகத்தரம் வாய்ந்த சுழற்பந்து வீச்சாளர்கள் அதிக ரன்களை வாரி வழங்கி வருவது, அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

நேருக்கு நேர்

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 11 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. அதில் இந்தியா 10 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. ஆப்கானிஸ்தான் அணி இந்தியாவின் இந்த ஆதிக்கத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கக் காத்திருக்கும் நிலையில், இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒரு போட்டி மட்டும் முடிவேதும் எட்டப்படாமல் கைவிடப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

நேரலை விவரங்கள்

இந்தியாவில் உள்ள கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் இடையிலான இந்த டி20 தொடரை, சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வர்க் மற்றும் டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் (DD Sports) சேனல்களில்நேரலையில் இலவசமாகக் கண்டு களிக்கலாம். அதேசமயம், இந்தத் தொடரின் அதிகாரப்பூர்வ டிஜிட்டல் ஒளிபரப்பு உரிமத்தை ஃபான்கோட் (FanCode) செயலி பெற்றுள்ளது. எனவே, டிஜிட்டல் தளங்களில் போட்டியைப் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள், ஃபான்கோட் செயலி அல்லது அதன் இணையதளத்தில் இப்போட்டியை நேரலையில் பார்க்கலாம்.

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உத்தேச லெவன்

இந்தியா உத்தேச லெவன்: சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா / வைபவ் சூர்யவன்ஷி, இஷான் கிஷன், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, ஷிவம் துபே, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அக்சர் படேல், ரவி பிஷ்னோய், அர்ஷ்தீப் சிங், ஜஸ்பிரித் பும்ரா.

ஆஃப்கானிஸ்தான் உத்தேச லவன்: ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸ், செதிகுல்லா அடல், இப்ராஹிம் ஜத்ரான் (கேப்டன்), தர்விஷ் ரசூலி, அஸ்மத்துல்லா ஒமர்சாய், முகமது நபி, ரஷீத் கான், முஜீப் உர் ரஹ்மான், நூர் அகமத், ஃபசல்ஹக் ஃபரூக்கி, நவீன்-உல்-ஹக்.

TAGGED:

IND VS AFG 3RD T20I
சஞ்சு சாம்சன்
வைபவ் சூர்யவன்ஷி
இந்தியா VS ஆப்கானிஸ்தான்
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