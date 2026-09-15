இந்தியா vs ஆப்கானிஸ்தான் | டாஸ் வென்றது இந்தியா; பிளேயிங் லெவனில் ரவி பிஷ்னோய்!
இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் வருண் சக்ரவர்த்தி காயம் காரணமாக விலகிய நிலையில், ரவி பிஷ்னோய்க்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 15, 2026 at 7:13 PM IST
டெல்லி: அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் நடைபெறும் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில், இந்திய அணியின் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் டாஸ் வென்று முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்துள்ளார்.
இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 கிரிக்கெட் தொடர், டெல்லி அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரின் முதல் போட்டியில் இந்திய அணி 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. இதன் மூலம் 1-0 என்ற கணக்கில் இந்திய அணி தொடரில் முன்னிலை வகிக்கிறது.
இந்நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி இன்று நடைபெறுகிறது. இந்த போட்டியிலும் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்துள்ளார். இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் வருண் சக்ரவர்த்தி காயம் காரணமாக இடம்பெறவில்லை.
TOSS ALERT! 🚨— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) September 15, 2026
India won the toss and opted to bowl first in the 2nd T20I. 👍#AfghanAtalan | #AFGvIND | #GloriousNationVictoriousTeam pic.twitter.com/CPtKybRbEM
TOSS ALERT! 🚨— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) September 15, 2026
India won the toss and opted to bowl first in the 2nd T20I. 👍#AfghanAtalan | #AFGvIND | #GloriousNationVictoriousTeam pic.twitter.com/CPtKybRbEM
இதன் காரணமாக ரவி பிஷ்னோய் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். அதேசமயம், பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு இந்த போட்டியிலும் வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை. மறுபுறம் ஆப்கானிஸ்தான் அணியைப் பொறுத்தவரையில், எந்தவொரு மாற்றமும் இன்றி கடந்த போட்டியில் விளையாடிய அதே பிளேயிங் லெவனுடன் களம் இறங்குகிறது.
ஏற்கனவே முதல் போட்டியில் வெற்றி பெற்றுள்ள இந்திய அணி, இப்போட்டியிலும் வென்று தொடரைக் கைப்பற்ற தீவிரமாக முயற்சிக்கும். மறுபக்கம், ஆப்கானிஸ்தான் அணி இப்போட்டியில் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே தொடரில் நீடிக்க முடியும் என்பதால், இப்போட்டியின் மீதான ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
பிளேயிங் லெவன்
இந்தியா: சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, ஷிவம் துபே, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அக்சர் படேல், ரவி பிஷ்னோய், அர்ஷ்தீப் சிங், ஜஸ்பிரித் பும்ரா.
ஆஃப்கானிஸ்தான்: இப்ராஹிம் ஜத்ரான் (கேப்டன்), ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸ், செதிகுல்லா அடல், தர்வீஷ் ரசூலி, அஸ்மத்துல்லா உமர்சாய், குல்பதின் நைப், முகமது நபி, ரஷித் கான், முஜீப் உர் ரஹ்மான், நூர் அகமது, ஃபசல்ஹாக் ஃபரூக்கி.
Here's a look at #TeamIndia's Playing XI for the 2️⃣nd T20I 🙌— BCCI (@BCCI) September 15, 2026
Updates ▶️ https://t.co/96e4nhbYLf#AFGvIND pic.twitter.com/y6ress4i9N
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 10 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. அதில் இந்தியா 9 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. ஆப்கானிஸ்தான் அணி இந்தியாவின் இந்த ஆதிக்கத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கக் காத்திருக்கும் நிலையில், இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒரு போட்டி மட்டும் முடிவேதும் எட்டப்படாமல் கைவிடப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
|இதையும் படிங்க
நேரலை விவரங்கள்
இந்தியாவில் உள்ள கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் இடையிலான இந்த டி20 தொடரை, சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வர்க் மற்றும் டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் (DD Sports) சேனல்களில்நேரலையில் இலவசமாகக் கண்டு களிக்கலாம். அதேசமயம், இந்தத் தொடரின் அதிகாரப்பூர்வ டிஜிட்டல் ஒளிபரப்பு உரிமத்தை ஃபான்கோட் (FanCode) செயலி பெற்றுள்ளது. எனவே, டிஜிட்டல் தளங்களில் போட்டியைப் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள், ஃபான்கோட் செயலி அல்லது அதன் இணையதளத்தில் இப்போட்டியை நேரலையில் பார்க்கலாம்.