இந்தியா vs ஆப்கானிஸ்தான் 2-வது டி20: தொடரை வெல்ல தீவிரம் காட்டும் இந்தியா; பதிலடி கொடுக்குமா ஆப்கானிஸ்தான்?
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 10 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், அதில் இந்தியா 9 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது.
Published : September 15, 2026 at 1:37 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியா - ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 கிரிக்கெட் தொடரின் இரண்டாவது போட்டி, இன்று (செப்டம்பர் 15) டெல்லி அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது.
இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 கிரிக்கெட் தொடர், டெல்லி அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரின் முதல் போட்டியில் இந்திய அணி 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. இதன் மூலம் 1-0 என்ற கணக்கில் இந்திய அணி தொடரில் முன்னிலை வகிக்கிறது.
இந்நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி இன்று நடைபெறவுள்ளது. ஏற்கனவே முதல் போட்டியில் வெற்றி பெற்றுள்ள இந்திய அணி, இப்போட்டியிலும் வென்று தொடரைக் கைப்பற்ற தீவிரமாக முயற்சிக்கும். மறுபக்கம், ஆப்கானிஸ்தான் அணி இப்போட்டியில் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே தொடரில் நீடிக்க முடியும் என்பதால், இப்போட்டியின் மீதான ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
Match Day Energy = Off the Charts 🔥📈#TeamIndia is all set for the #AFGvIND series opener 💙 pic.twitter.com/rVnnFFE11B— BCCI (@BCCI) September 13, 2026
இந்திய அணி
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய அணி முதல் போட்டியில் பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு என இரு பிரிவுகளிலும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. குறிப்பாக பேட்டிங்கில் அபிஷேக் சர்மா மற்றும் இஷான் கிஷன் ஆகியோரின் அதிரடியான ஆட்டம் அணியின் வெற்றிக்கு பெரிதும் உதவியது. இருப்பினும், பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட சஞ்சு சாம்சன் மீண்டும் ரன்கள் ஏதுமின்றி ஏமாற்றமளிக்கும் வகையில் விக்கெட்டை இழந்தது ரசிகர்களிடையே வருத்தத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மறுபக்கம் பந்துவீச்சைப் பொறுத்தவரை ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங், வருண் சக்ரவர்த்தி ஆகியோருடன் அக்ஸர் படேல், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி ஆகியோரும் தங்களது சிறப்பான பங்களிப்பை வழங்கினர். ஆனால், கடந்த போட்டியில் சிறப்பாகச் செயல்பட்ட வருண் சக்ரவர்த்திக்கு விலா பகுதியில் காயம் (Side Strain) ஏற்பட்டு, அவர் ஒட்டுமொத்த தொடரிலிருந்தும் விலகியுள்ளார் என்ற தகவல் இந்திய அணிக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதன் காரணமாக, இன்றைய ஆட்டத்திற்கான இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் கட்டாயம் மாற்றம் இருக்கும் என்று கணிக்கப்படுகிறது. அதன்படி வருண் சக்ரவர்த்திக்கு பதிலாக ரவி பிஷ்னோய் அணியில் சேர்க்கப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி
மறுபுறம், இப்ராகிம் ஜத்ரான் தலைமையிலான ஆப்கானிஸ்தான் அணி, முதல் போட்டியில் அடைந்த தோல்விக்கு பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்பில் இன்றைய போட்டியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. கடந்த போட்டியில் அஸ்மதுல்லா ஒமர்சாய் மற்றும் முகமது நபி ஆகியோரின் சிறப்பான பேட்டிங் அணிக்கு நம்பிக்கையளித்தாலும், மற்ற நட்சத்திர வீரர்கள் சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தது அந்த அணிக்குப் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியது.
Atal goes big! 🙌#AfghanAtalan | #AFGvIND | #GloriousNationVictoriousTeam pic.twitter.com/QxUaxbTcFp— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) September 13, 2026
அதேபோல் பந்துவீச்சிலும் அந்த அணியால் பெரிய அளவில் எந்தத் தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்த முடியவில்லை. குறிப்பாக, ரஷித் கான், நூர் அஹ்மத், முஜீப் உர் ரஹ்மான் போன்ற உலகத்தரம் வாய்ந்த சுழற்பந்து வீச்சாளர்கள் அதிக ரன்களை வாரி வழங்கியது அணியின் தோல்விக்கு முக்கியக் காரணமாக அமைந்தது. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்தில் ஆப்கானிஸ்தான் அணி தங்களது தவறுகளைத் திருத்திக்கொண்டு வெற்றிப் பாதைக்குத் திரும்புமா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 10 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. அதில் இந்தியா 9 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. ஆப்கானிஸ்தான் அணி இந்தியாவின் இந்த ஆதிக்கத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கக் காத்திருக்கும் நிலையில், இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒரு போட்டி மட்டும் முடிவேதும் எட்டப்படாமல் கைவிடப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
நேரலை விவரங்கள்
இந்தியாவில் உள்ள கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் இடையிலான இந்த டி20 தொடரை, சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வர்க் மற்றும் டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் (DD Sports) சேனல்களில்நேரலையில் இலவசமாகக் கண்டு களிக்கலாம். அதேசமயம், இந்தத் தொடரின் அதிகாரப்பூர்வ டிஜிட்டல் ஒளிபரப்பு உரிமத்தை ஃபான்கோட் (FanCode) செயலி பெற்றுள்ளது. எனவே, டிஜிட்டல் தளங்களில் போட்டியைப் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள், ஃபான்கோட் செயலி அல்லது அதன் இணையதளத்தில் இப்போட்டியை நேரலையில் பார்க்கலாம்.
The action continues as Team India take on Afghanistan in the 2nd T20I!🔥— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) September 15, 2026
Tune in at 7:30 PM IST and catch all the action LIVE on DD Sports (DD Free Dish) 📷#AFGvsIND #TeamIndia pic.twitter.com/rqP2NUXCbC
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உத்தேச லெவன்
இந்தியா உத்தேச லெவன்: சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா / வைபவ் சூர்யவன்ஷி, இஷான் கிஷன், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, ஷிவம் துபே, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அக்சர் படேல், வருண் சக்கரவர்த்தி/ரவி பிஷ்னோய், அர்ஷ்தீப் சிங், ஜஸ்பிரித் பும்ரா.
ஆஃப்கானிஸ்தான் உத்தேச லவன்: ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸ், செதிகுல்லா அடல், இப்ராஹிம் ஜத்ரான் (கேப்டன்), தர்விஷ் ரசூலி, அஸ்மத்துல்லா ஒமர்சாய், முகமது நபி, ரஷீத் கான், முஜீப் உர் ரஹ்மான், நூர் அகமத், ஃபசல்ஹக் ஃபரூக்கி, நவீன்-உல்-ஹக்.