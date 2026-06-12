முதல் ஒருநாள் போட்டி: நாளை தர்மசாலாவில் இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் பலப்பரீட்சை!
இந்திய மற்றும் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகள் இதுவரை 4 முறை மட்டுமே நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், அதில் இந்திய அணி 3 போட்டிகளில் வெற்றிபெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது.
Published : June 12, 2026 at 7:21 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியா மற்றும் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி நாளை தர்மசாலாவில் உள்ள ஹிமாச்சலப் பிரதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி ஒரு டெஸ்ட் மற்றும் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரிலும் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணி இன்னிங்ஸ் மற்றும் 300 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது.
இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடர் நாளை தொடங்கவுள்ளது. அந்தவகையில், இந்தியா மற்றும் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி நாளை தர்மசாலாவில் உள்ள ஹிமாச்சலப் பிரதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதனால் இந்த போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
June 11, 2026
இந்திய அணி
ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான இந்திய அணி இந்த ஒருநாள் தொடரை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இதில் காயத்தில் இருந்து மீண்டுள்ள ரோஹித் சர்மா மீண்டும் அணிக்கு திரும்பியுள்ளது பெரும் பலமாக பார்க்கப்பட்டாலும், விராட் கோலி, ஹர்திக் பாண்டியா போன்ற நட்சத்திர வீரர்கள் அணியில் காயம் காரணமாக விலகியுள்ளது அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மேற்கொண்டு ஜஸ்பிரித் பும்ராவுக்கும் ஓய்வளிக்கப்பட்டுள்ளதும், அணிக்கு பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும் யஷஸ்வி ஜெய்வால், குர்னூர் பிரார், ஹர்ஷ் தூபே, பிரின்ஸ் யாதவ் போன்ற வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் இளம் வீரர்களின் செயல்பாடுகள் இந்த தொடரில் எவ்வாறு இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளன.
ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி
மறுபக்கம் ஹஸ்மதுல்லா ஷாஹிதி தலைமையிலான் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியிலும் அனுபவம் மற்றும் இளம் வீரர்கள் அடங்கியுள்ளனர். இதில் பேட்டிங்கில் ரஹ்மனுல்லா குர்பாஸ், இப்ராஹிம் ஜத்ரான், செதிகுல்லா அடல், ரஹ்மத் ஷா, அஸ்மதுல்லா ஒமர்சாய் மற்றும் முகமது நபி போன்றோர் பெரும் பலத்தை செர்க்கின்றனர்.
அதேசமயம் அணியின் பந்துவீச்சு துறையை ரஷித் கான் வழிநடத்தும் நிலையில், அல்லா கசான்ஃபர், கரோட்டி ஆகியோர் சுழற்பந்து வீச்சிலும், தார்விஷ் ரசூலி, பிலால் சமி, ஃபரீத் மாலிக் மற்றும் ஜியா உர் ரஹ்மான் ஆகியோர் வேகப்பந்து வீச்சிலும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவது ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிக்கு கூடுதல் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.
Picture-Perfect Dharamsala! 🏔️— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) June 12, 2026
AfghanAtalan have doubled the beauty of Dharamsala with their final practice session this afternoon as they geared up for tomorrow’s ODI clash against India. 🤩#AfghanAtalan | #INDvAFG | #GloriousNationVictoriousTeam | #e& – Go for More |… pic.twitter.com/7rfunoZVI9
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இந்திய மற்றும் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகள் இதுவரை 4 முறை மட்டுமே நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 3 போட்டிகளில் வெற்றிபெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ள நிலையில், ஒரு போட்டியின் முடிவு எட்டபடவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
நேரலை தகவல்கள்
இந்தியா - ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த ஒருநாள் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டிகளை காண முடியும். இதில் ஒருநாள் போட்டிகள் அனைத்தும் மதியம் 1.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 1 மணிக்கு நடைபெறும்.
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இந்தியா: ரோஹித் சர்மா, ஷுப்மன் கில்(கேப்டன்), யாஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், ஸ்ரேயஸ் ஐயர், கே. எல். ராகுல், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, வாஷிங்டன் சுந்தர், குல்தீப் யாதவ், அர்ஷ்தீப் சிங், பிரசித் கிருஷ்ணா, பிரின்ஸ் யாதவ்.
ஆஃப்கானிஸ்தான்: ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸ், இப்ராஹிம் ஜத்ரான், ரஹ்மத் ஷா, ஹஷ்மத்துல்லா ஷாஹிதி(கேப்டன்), அஸ்மத்துல்லா ஒமர்சாய், முகமது நபி, இக்ராம் அலிகில், ரஷித் கான், அல்லா. கசான்ஃபர், பரீத் அகமது மாலிக், பிலால் சாமி.