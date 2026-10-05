வெஸ்ட் இண்டீஸ் டி20 அணியில் அதிரடி மாற்றம்: காயம் காரணமாக ஜூவல் ஆண்ட்ரூ விலகியதால் அமீர் ஜாங்கூவிற்கு வாய்ப்பு!
இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் ஒரு சதம், 2 அரைசதங்கள் என ஒட்டுமொத்தமாக 239 ரன்களை விளாசி மிகச் சிறந்த ஃபார்மில் இருக்கும் அமீர் ஜாங்கோ, தற்போது வெஸ்ட் இண்டீஸ் டி20 அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : October 5, 2026 at 2:04 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியாவுக்கு எதிரான டி20 தொடருக்கு முன்னதாக, வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் நட்சத்திர வீரர் ஜூவல் ஆண்ட்ரூவுக்கு ஏற்பட்ட காயம் தீவிரமாக இருப்பது ஸ்கேன் பரிசோதனையில் உறுதியானதால், அவர் இத்தொடரில் இருந்து முழுமையாக விலகியுள்ளார்.
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர்களில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடந்து முடிந்த ஒருநாள் தொடரின் முதலிரண்டு போட்டிகளிலும் இந்திய அணி வெற்றி பெற்று தொடரைக் கைப்பற்றியது. எனினும், கடைசி ஒருநாள் போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி ஆறுதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது.
இதனையடுத்து, இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் நாளை தொடங்கவுள்ளது. இத்தொடருக்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில் விக்கெட் கீப்பர்-பேட்ஸ்மேன் அமீர் ஜாங்கூ சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
முன்னதாக வெஸ்ட் இண்டீஸ் டி20 அணியில் இடம்பெற்றிருந்த ஜூவல் ஆண்ட்ரூ காயம் காரணமாக இத்தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளார். நியூ சண்டிகர் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்தியாவுக்கு எதிரான 3-ஆவது ஒருநாள் போட்டியின் போது, இந்திய வீரர் நமன் தீரின் கேட்ச்சை பிடித்தபோது ஜூவல் ஆண்ட்ரூவுக்குக் காயம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து அவர் களத்தில் இருந்து வெளியேறி, உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார்.
அங்கு அவருக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட ஸ்கேன் பரிசோதனையின் முடிவில், அவருடைய காயம் தீவிரமாக உள்ளது தெரியவந்தது. இதனால் அவர் அந்த ஒருநாள் போட்டியில் பேட்டிங் செய்யவும் களம் இறங்கவில்லை. இதனையடுத்து, அவர் இந்தியாவுக்கு எதிரான டி20 தொடரில் இருந்தும் முழுமையாக விலகியதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதன் காரணமாகவே தற்போது வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில் அமீர் ஜாங்கூ மாற்று வீரராகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் அறிமுகமான அமீர் ஜாங்கூ, இதுவரை 7 போட்டிகளில் விளையாடி 163 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். எனினும், அண்மையில் முடிவடைந்த இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் அவர் மிகச் சிறந்த ஃபார்மில் இருந்தார். இத்தொடரில் 58, 114 மற்றும் 67 ரன்கள் குவித்து, ஒட்டுமொத்தமாக 239 ரன்களுடன் அதிக ரன்கள் எடுத்தவர்கள் பட்டியலில் மூன்றாம் இடத்தைப் பிடித்திருந்தார்.
இதன் காரணமாகவே அவருக்கு மீண்டும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் டி20 அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஜூவல் ஆண்ட்ரூ விலகியது அந்த அணிக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தி இருந்தாலும், அபாரமான ஃபார்மில் இருக்கும் அமீர் ஜாங்கூ அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது கூடுதல் பலத்தை அளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
West Indies make an addition to their squad ahead of their T20I series against India 👀 https://t.co/k3iORHNTrF— ICC (@ICC) October 5, 2026
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வெஸ்ட் இண்டீஸ் டி20 அணி: ஷாய் ஹோப் (கேப்டன்), ரோஸ்டன் சேஸ், மேத்யூ ஃபோர்டே, ஷிம்ரோன் ஹெட்மையர், அகேல் ஹொசைன், அமீர் ஜாங்கூ*, ஷமர் ஜோசப், குடகேஷ் மோட்டி, கீமோ பால், கமில் பூரன், ரோவ்மேன் பவல், ஷெர்பேன் ரூதர்ஃபோர்ட், குவென்டின் சாம்ப்சன், ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட், ஷமர் ஸ்பிரிங்கர்.