விமர்சனங்களைப் புறக்கணிக்க நான் ஒன்றும் ரோபோட் அல்ல - சஞ்சு சாம்சன் ஓபன் டாக்!
ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் இந்திய வீரர் சஞ்சு சாம்சன் 20 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்து அணியின் வெற்றிக்கு உதவினார்.
Published : September 16, 2026 at 12:43 PM IST
ஹைதராபாத்: வெளியில் இருந்து வரும் விமர்சனங்கள் புறக்கணிக்கத் தான் ஒன்றும் இயந்திரமோ அல்லது ரோபோட்டோ அல்ல, தானும் ஒரு மனிதன் தான் என்றும் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் சஞ்சு சாம்சன் தெரிவித்துள்ளார்.
ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் இந்திய அணி 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றதுடன், 2-0 என்ற கணக்கில் தொடரையும் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது. இப்போட்டியில் இந்திய அணி சார்பில் அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய நட்சத்திர வீரர் சஞ்சு சாம்சன், வெறும் 20 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்ததோடு, மொத்தம் 22 பந்துகளில் 57 ரன்கள் குவித்து அணியின் வெற்றிக்கு வித்திட்டார்.
முன்னதாக, கடந்த சில இருதரப்புத் தொடர்களில் சஞ்சு சாம்சன் போதிய ரன்களைச் சேர்க்கத் தவறியதால், ஜிம்பாப்வே தொடருக்கான இந்திய அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டிருந்தார். அதன்பின் மீண்டும் அணியில் இடம்பிடித்த அவர், ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியிலும் குறைந்த ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். இந்தச் சூழ்நிலையில், இரண்டாவது போட்டியில் அதிரடியாக விளையாடி அரைசதம் விளாசியதன் மூலம், தன் மீதான விமர்சனங்களுக்கு அவர் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
Sanju Samson putting Mohammed Nabi through the boundary tour. 😮💨— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 15, 2026
Watch #AFGvIND 2nd T20I LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels.#SonySportsNetwork pic.twitter.com/hNKWkuiSbL
இந்நிலையில் இப்போட்டி முடிவுக்கு பிறகு பேசிய சஞ்சு சாம்சன், "ஒரு இந்திய கிரிக்கெட் வீரராக தோல்விகளை எதிர்கொள்வது எளிதல்ல. ஆனால், அங்குதான் எனது அனுபவம் எனக்கு உதவுகிறது. வெளியில் இருந்து வரும் விமர்சனங்கள் காயப்படுத்தவே செய்யும். அவற்றைப் புறக்கணிக்க நான் ஒன்றும் இயந்திரமோ அல்லது ரோபோட்டோ அல்ல, நானும் ஒரு மனிதன்தான். சில நேரங்களில் இந்த விமர்சனங்களைத் தவிர்க்க எனது 'வைஃபை'யை (Wi-Fi) அணைத்து வைக்கிறேன்.
எனினும், அந்த அழுத்தங்கள் எனது இயல்பான ஆட்டத்தைப் பாதிக்காமல் இருக்க, நான் யார் என்பதை எனக்குள்ளேயே நினைவூட்டிக் கொள்கிறேன். நாம் 200 ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் விளையாட வேண்டியுள்ளது. ஒவ்வொரு பந்திலும் பவுண்டரியோ, சிக்ஸரோ அடிக்க முயலும்போது, தனிப்பட்ட ரன்களிலோ அல்லது சீரான முடிவுகளிலோ கவனம் செலுத்த முடியாது. அதிரடியாக விளையாடும்போது சில நேரங்களில் அது பலன் தரும், சில நேரங்களில் தராது. ஆனால், தற்சமயம் உள்ள இந்திய அணிக்கு இத்தகைய பயமற்ற மனநிலையே தேவைப்படுகிறது" என்று கூறினார்.
தொடர்ந்து, இந்திய அணியின் டாப் 3 வரிசையில் இடம்பிடிப்பதற்கான போட்டி குறித்துப் பேசிய சாம்சன், "வெளி உலகிற்கு நாங்கள் போட்டியாளர்களாகத் தெரிந்தாலும், அணிக்குள் நாங்கள் அனைவரும் இந்திய நாட்டிற்காக விளையாடும் அணி வீரர்கள். யார் விளையாடினாலும் அவர்கள் சிறப்பாகச் செயல்பட வேண்டும் என்று மட்டுமே விரும்புகிறோம். நமக்கான வாய்ப்பு வரும்போது நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும்.
STORY | I am not a robot but can't sulk over selection: Samson on outside noise, opening-slot competition— Press Trust of India (@PTI_News) September 16, 2026
Sanju Samson has learnt to deal with the " outside noise" surrounding his career graph but he admits that the intense competition for india's top-order spots can be… pic.twitter.com/19sTkfeq9K
அதைவிட்டுவிட்டு, 'எனக்கு வாய்ப்புக் கிடைக்கவில்லை, அவனுக்கு ஏன் கொடுத்தார்கள்?' என்று எதிர்மறையாகச் சிந்திப்பது இங்கு வேலைக்கு ஆகாது. முதலில் நாங்கள் இந்திய அணிக்காகப் போட்டியில் வெற்றி பெற விரும்புகிறோம், அதன் பிறகே தனிப்பட்ட நபர்களின் விஷயங்கள் வருகின்றன. அதனால் கிடைக்கும் வாய்ப்பில் அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுப்பதில் மட்டுமே எங்களுடைய கவனம் இருக்கிறது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
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இதையடுத்து, இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி நாளை டெல்லி அருண் ஜெட்லி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இப்போட்டியிலும் இந்திய அணி வெற்றிபெறும் பட்சத்தில் டி20 தொடரை முழுமையாகக் கைப்பற்றுவதுடன், ஆப்கானிஸ்தான் அணியை ஒயிட்வாஷ் செய்தும் அசத்தும். இதனால் இப்போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.