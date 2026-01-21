முதல் டி20 போட்டியில் வெற்றி யாருக்கு? இந்தியா vs நியூசிலாந்து இன்று மோதல்
சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 25 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், இந்திய அணி 14 போட்டிகளிலும், நியூசிலாந்து அணி 10 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
ஹைதராபாத்: இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரின் முதல் ஆட்டம் இன்று நாக்பூரில் நடைபெறவுள்ளது.
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள நியூசிலாந்து அணி 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடகளில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த ஒருநாள் தொடரை நியூசிலாந்து அணி 2-1 என்ற கணக்கில் வென்றுள்ள நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டி20 தொடர் இன்று முதல் நடைபெறவுள்ளது.
அந்தவகையில், இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரின் முதல் ஆட்டம் இன்று (ஜனவரி 21) நாக்பூரில் உள்ள விதர்பா கிரிக்கெட் சங்க மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. டி20 உலகக் கோப்பைக்கு முன் நடைபெறும் டி20 தொடர் என்பதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன.
இந்திய அணி
சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி, சமீப காலங்களில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளதுடன் அடுத்தடுத்த தொடர்களையும் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது. இருப்பினும் அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவின் பேட்டிங் ஃபார்ம் குறித்த கேள்விகள் அதிகரித்து வருவது அணிக்கு சற்று பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஏனெனில் கடந்த ஆண்டில் அவர் 19 போட்டிகளில் விளையாடிய நிலையிலும் அதில் அவர் ஒரு அரைசதத்தை கூட பதிவு செய்யாதது பெரும் ஏமற்றத்தை கொடுத்துள்ளது. மேலும் டி20 உலகக் கோப்பை நெருங்கி வரும் சூழ்நிலையில், இந்த தொடரை பயன்படுத்தி அவர் தனது ஃபார்மை மீட்டெடுப்பாரா? என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் உள்ளது.
இதுதவிர அணியின் பேட்டிங்கில் அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன், ஹர்திக் பாண்டியா ஆகியோருடன் ரிங்கு சிங், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், ஷிவம் தூபே உள்ளிட்டோரும் உள்ளனர். பவுலிங்கில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங், வருண் சக்ரவர்த்தி, அக்ஸர் படேல், குல்தீப் யாதவ் போன்றோர் இருப்பது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.
நியூசிலாந்து அணி
மறுபக்கம் மைக்கேல் பிரேஸ்வெல் தலைமையில் ஒருநாள் தொடரை வென்ற நியூசிலாந்து அணி, மிட்செல் சான்ட்னர் தலைமையில் இந்த டி20 தொடரை எதிர்கொள்ள உள்ளது. அணியின் பேட்டிங்கை பொறுத்தவரையில் டெவான் கான்வே, கிளென் பிலீப்ஸ், டேரில் மிட்செல் உள்ளிட்டோர் அபாரமான ஃபார்மில் உள்ளனர்.
அவர்களுடன் ரச்சின் ரவீந்திரா, மார்க் சாப்மேன், டிம் ராபின்சன்னும் அணியில் இருப்பது கூடுதல் பலமாகும். பவுலிங்கை பொறுத்தவரையில் மேட் ஹென்றி, கைல் ஜேமிசன், ஜேக்கப் டஃபி உள்ளிட்டோ வேகப்பந்து வீச்சிலும், மிட்செல் சான்ட்னர், இஷ் சோதி ஆகியோர் சுழற்பந்து வீச்சிலும் இருப்பதால், அது இந்திய அணிக்கு நிச்சயம் சவாலை கொடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 25 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 14 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. அதே சமயம் நியூசிலாந்து அணி 10 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், ஒரு போட்டியில் முடிவு எட்டப்படவில்லை.
விதர்பா கிரிக்கெட் சங்க மைதானம்
நாக்பூரில் உள்ள விதர்பா கிரிக்கெட் சங்க மைதானம் சுழற்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு அதிக சாதகத்தை வழங்கியுள்ளது. இங்கு இதுவரை 12 சர்வதேச டி20 போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ளன. இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணி 8 முறையும், சேஸிங் செய்த அணி 4 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இருப்பினும் பனியின் தாக்கம் இருக்கும் என்பதால், டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழி வகுக்கலாம்.
நேரலை தகவல்கள்
இந்தியா-நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான இந்த தொடரை ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதேபோல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். போட்டிகள் இந்திய நேரப்படி இரவு 7 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு மாலை 6.30 மணிக்கு நடைபெறும்.
உத்தேச லெவன்
- நியூசிலாந்து: டிம் ராபின்சன், டெவோன் கான்வே, ரச்சின் ரவீந்திரா, மார்க் சாப்மேன், டேரில் மிட்செல், கிளென் பிலீப்ஸ், ஜேம்ஸ் நீஷம், மிட்செல் சான்ட்னர் (கேப்டன்), இஷ் சோதி, மேட் ஹென்றி, ஜேக்கப் டஃபி/கைல் ஜேமிசன்
- இந்தியா: அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன், சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஷிவம் துபே, ஹர்திக் பாண்டியா, ரிங்கு சிங், அக்ஸர் படேல், வருண் சக்ரவர்த்தி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங்