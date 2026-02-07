டி20 உலகக் கோப்பை: புதுப்பொலிவுடன் தயாரான சேப்பாக்கம் மைதானம்
புதுப்பொலிவு பெற்றுள்ள சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நாளை நடைபெறும் டி20 உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் நியூசிலாந்து மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
Published : February 7, 2026 at 9:25 PM IST
சென்னை: நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு தயாராகும் வகையில் சேப்பாக்கத்தில் உள்ள எம்.ஏ.சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானம் புனரமைக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னையை உலக அளவில் பிரபலப்படுத்தும் அடையளங்களில் ஒன்று சேப்பாக்கத்தில் அமைந்துள்ள எம்.ஏ சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானம். கிரிக்கெட் பிரியர்களின் வீடாக விளங்கும் சேப்பாக்கம் கிரிக்கெட் மைதானம்தான் கொல்கத்தாவில் உள்ள ஈடன் கார்டன்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்திற்கு பிறகு, இந்தியாவில் உள்ள மிகவும் பழைமையான கிரிக்கெட் மைதானமாகும்.
கடந்த 1916 ஆம் ஆண்டு முதல் இந்த மைதானத்தில் பல்வேறு சிறப்பு போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ளன. மெரினா கடற்கரைக்கு அருகில் அமைந்துள்ள இந்த மைதானம் மொத்தமாக 11 கேலரிகளுடன், 38 ஆயிரம் பார்வையாளர்கள் அமர்ந்து பார்க்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது. மேலும் இந்த மைதானம் மொத்தமாக் 21 நுழைவு வாயில்களையும் கொண்டுள்ளது.
இவ்வாறு பல்வேறு சிறப்புமிக்க கிரிக்கெட் மைதானத்தில் கடைசியாக கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்தியா - ஆஸ்திரேலிய அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி நடைபெற்றது. இந்த போட்டியை தொடர்ந்து, கடந்த 2 ஆண்டுகளாக, சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகள் எதுவும் நடைபெறவில்லை. அதன்பின் ஐபிஎல் தொடரில் சிஎஸ்கே அணிகள் பங்கேற்கும் போட்டிகள் மட்டுமே இங்கு நடத்தப்பட்டது.
If the stands of Chepauk could speak, imagine the stories they would tell. And this year, many more await. 🏟️ #TamilNaduCricket #TNCA #TNCricket #T20WorldCup #FeelTheThrill pic.twitter.com/m0lfDSPhu7— TNCA (@TNCACricket) February 6, 2026
இந்த நிலையில் தான், நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு தயாராகும் வகையில் சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் கடந்த ஓராண்டான புனரமைப்பு பணிகள் நடைபெற்றன. தற்போது சேப்பாகம் கிரிக்கெட் மைதானம் பல்வேறு மாற்றங்களை பெற்று புதுப்பொலிவுடன் கிரிக்கெட் போட்டிக்கு தயாராகியுள்ளது. குறிப்பாக மைதானத்தில் ஏற்கனவே இருந்த மண் தரைகள் முழுமையாக அகற்றப்படடு புதிய மண் தரைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் மைதானம் முழுவதும் இருந்த பழைய புல் தரைகள் முழுவதுமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. இதுதவிர ரசிகர்களின் இருக்கைகள், மின் விளக்குகள், வேலிகள் ஆகியவையும் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து தற்சமயம் உலகக் கோப்பை தொடருக்கான திரைகள் அமைக்கும் பணிகளும் நிறைவு பெற்றுள்ளன. இது குறித்த காணொளியையும் தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கம் தங்களின் எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளது.
A sensory experience at Chepauk, ahead of the first group stage match. 🏟️🔊#TamilNaduCricket #TNCA #TNCricket #T20WorldCup #FeelTheThrill pic.twitter.com/VicuQhE7Us— TNCA (@TNCACricket) February 7, 2026
புதுப்பொலிவு பெற்றுள்ள சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நாளை நடைபெரும் டி20 உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் நியூசிலாந்து மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. மேலும் இந்த போட்டிக்கான டிக்கெட்டுகளும் முழுவதுமாக விற்று தீர்ந்து விட்டது. வெகு நாட்களுக்குப் பிறகு சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியைக் காண சென்னை ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் உள்ளனர்.