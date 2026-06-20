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மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026: ஹேட்ரிக் வெற்றியை குறிவைக்கும் இந்தியா; தென்னாப்பிரிக்காவுடன் நாளை மோதல்!

மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 2 முறை மட்டுமே நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், இரண்டு போட்டிகளிலுமே இந்திய அணியே வெற்றி பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்திய vs தென்னாப்பிரிக்கா
இந்திய vs தென்னாப்பிரிக்கா (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 20, 2026 at 7:33 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் நாளை நடைபெறும் லீக் போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி, தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணியுடன் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.

ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026 கிரிக்கெட் தொடர், இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. மொத்தம் 12 அணிகள் பங்கேற்கும் இத்தொடரில், அணிகள் இரு குழுக்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு லீக் சுற்றுப் போட்டிகளில் விளையாடி வருகின்றன. இதனால், இந்த முறை எந்த அணி கோப்பையை வென்று சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.

இந்த நிலையில், நாளை நடைபெறவிருக்கும் குரூப்-1 அணிகளுக்கான லீக் போட்டியில், இந்திய மற்றும் தென்னாப்பிரிக்க அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இப்போட்டி, மான்செஸ்டரில் உள்ள எமிரேட்ஸ் ஓல்ட் டிராஃபோர்ட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. ஏற்கனவே முதலிரு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ள இந்திய அணி, இந்த ஆட்டத்திலும் வெற்றியைத் தொடருமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.

இந்திய அணி

ஹர்மன்பிரீத் கவுர் தலைமையில் களமிறங்கியுள்ள இந்திய மகளிர் அணி, பாகிஸ்தான் மற்றும் நெதர்லாந்து அணிகளுக்கு எதிரான லீக் போட்டிகளில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக, ஸ்மிருதி மந்தனா, ஹர்மன்பிரீத் கவுர், ரிச்சா கோஷ் ஆகியோர் பேட்டிங்கிலும், தீப்தி சர்மா, ஸ்ரீ சரணி ஆகியோர் பந்துவீச்சிலும் அசத்தி வருவது அணிக்குப் பெரும் பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இதனால், நாளைய ஆட்டத்திலும் இந்திய மகளிர் அணி வெற்றிபெற்று, புள்ளிப்பட்டியலில் தங்களது முதலிடத்தை வலுவாக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

தென்னாப்பிரிக்க அணி

மறுபக்கம், லாரா வோல்வார்ட் தலைமையிலான தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணி, ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான முதல் லீக் ஆட்டத்தில் தோல்வியைத் தழுவினாலும், பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான போட்டியில் வெற்றியைப் பதிவு செய்த கையோடு இப்போட்டியை எதிர்கொள்கிறது. அணியின் பேட்டிங்கில் லாரா வோல்வார்ட், மரிசானே காப், டாஸ்மின் பிரிட்ஸ் ஆகியோரும், பந்துவீச்சில் ஷப்னிம் இஸ்மாயில், நாடின் டி கிளெர்க் ஆகியோரும் இருப்பது அணிக்குப் பெரும் பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

நேருக்கு நேர்

இந்திய மகளிர் மற்றும் தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணிகள், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இதுவரை 24 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 11 போட்டிகளிலும், தென்னாப்பிரிக்க அணி 10 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், 3 போட்டிகளில் முடிவு எட்டப்படவில்லை. அதேசமயம், மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 2 முறை மட்டுமே நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், இரண்டு போட்டிகளிலுமே இந்திய அணியே வெற்றி பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

நேரலை தகவல்கள்

ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டிகளை காண முடியும். இதில் இந்திய அணி பங்கேற்கும் போட்டிகள் அனைத்தும் இந்திய நேரப்படி இரவு 7 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 6.30 மணிக்கு நடைபெறும்.

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இந்திய மகளிர் அணி: ஸ்மிருதி மந்தனா, ஷஃபாலி வர்மா, யாஸ்திகா பாட்டியா, ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் (கேப்டன்), ரிச்சா கோஷ், தீப்தி சர்மா, அருந்ததி ரெட்டி/ரேணுகா சிங், கிராந்தி கவுட், ஸ்ரீ சரணி, நந்தனி சர்மா.

தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணி: லாரா வோல்வார்ட் (கேப்டன்)டாஸ்மின் பிரிட்ஸ், மரிசான் கேப், சுனே லூஸ், அன்னேரி டெர்க்சன், சோளே ட்ரையான், நதின் டி கிளார்க், சினாலோ ஜாஃப்டா, அயபோங்கா காகா, ஷப்னிம் இஸ்மாயில், நொங்குலுகேகோ ம்லாபா.

TAGGED:

WOMENS T20 WORLD CUP 2026
LAURA WOLVAARDT
SMRITI MANDHANA
மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026
IND W VS SA W

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