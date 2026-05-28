மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை: 3-வது முறையாக முழுமையான பெண் நடுவர்கள் குழுவை அறிவித்தது ஐசிசி
சர்வதேச கிரிக்கெட் அரங்கில் பாலின சமத்துவத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையில், நடப்பு டி20 உலகக்கோப்பை தொடரிலும் முழுக்க முழுக்க பெண் நடுவர்கள் மட்டுமே அடங்கிய குழுவை ஐசிசி தேர்வு செய்துள்ளது.
Published : May 28, 2026 at 4:24 PM IST
ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸில் நடைபெறவுள்ள ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக்கோப்பை தொடருக்கான போட்டி நடுவர்கள் பட்டியலை சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது எதிர்வரும் ஜூன் 12ஆம் தேதி இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸில் நடைபெறும் என சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் அறிவித்துள்ளது. மேலும் 12 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரில் அணிகள் இரு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு லீக் சுற்று போட்டிகளில் விளையாடவுள்ளன.
அந்த வகையில் இதில் குழு 1-ல் இந்திய அணி இடம் பிடித்துள்ள நிலையில், ஆஸ்திரேலியா, தென்னாப்பிரிக்கா, பாகிஸ்தான், வங்கதேசம் மற்றும் நெதர்லாந்து உள்ளிட்ட அணிகளும் அக்குழுவில் இடம் பிடித்துள்ளன. அதே சமயம் குழு 2-ல் வெஸ்ட் இண்டீஸ், இங்கிலாந்து, நியூசிலாந்து, இலங்கை, அயர்லாந்து மற்றும் ஸ்காட்லாந்து அணிகள் இடம் பிடித்துள்ளன.
மேற்கொண்டு இந்த உலகக் கோப்பை தொடரின் லீக் சுற்று போட்டிகள் ஜூன் 12ஆம் தேதி தொடங்கி ஜூன் 28ஆம் தேதி முடிவடையவுள்ளது. அதன் பின் ஒவ்வொரு குழுவிலும் முதலிரண்டு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறும் வகையில் போட்டி அட்டவணை தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.
On Menstrual Hygiene Day, the ICC celebrates the strength, resilience, and dedication of women who continue to inspire and lead across every aspect of the game.— ICC (@ICC) May 28, 2026
Respect her strength.
Respect her journey.
Respect her game.#MenstrualHygieneDay #MHDay pic.twitter.com/4h9f3BkrNc
இதனையடுத்து உலகக் கோப்பை தொடரில் பங்கேற்கும் அணிகளை அந்தந்த நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியங்கள் அறிவித்து வருகின்றன. இந்நிலையில், இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸில் நடைபெறவுள்ள ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக்கோப்பை தொடருக்கான போட்டி நடுவர்கள் பட்டியலை சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
சர்வதேச கிரிக்கெட் அரங்கில் பாலின சமத்துவத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையில், நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரிலும் முழுக்க முழுக்க பெண் நடுவர்கள் மட்டுமே அடங்கிய குழுவை ஐசிசி தேர்வு செய்துள்ளது. இதன் மூலம் தொடர்ச்சியாக மூன்றாவது முறையாக பெண் நடுவர்களை மட்டுமே கொண்டு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரானது நடைபெற இருக்கிறது.
ஐசிசியின் இந்த நடுவர் குழுவில் மொத்தம் 14 கள நடுவர்களும், 4 போட்டி நடுவர்களும் இடம் பெற்றுள்ளனர். இதில் இந்தியாவைச் சேர்ந்த ஜி.எஸ்.லக்ஷ்மி போட்டி நடுவர் குழுவிலும், விருந்தா ரதி, என்.ஜனனி மற்றும் காயத்ரி வேணுகோபாலன் ஆகியோர் கள நடுவர்களாகவும் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
A distinguished group of 14 umpires and four match referees will feature on the @emirates ICC International Panel of Match Officials at the upcoming Women's #T20WorldCup 🏆https://t.co/8lWwfuwSUW— T20 World Cup (@T20WorldCup) May 28, 2026
இதையும் படிக்கவும்
ஐசிசி போட்டி நடுவர்கள்: லாரன் ஏஜென்பேக், கிம் காட்டன், அன்னா ஹாரிஸ், ஷதீரா ஜாகிர் ஜெஸி, கெரின் கிளாஸ்ட், கேண்டஸ் லா போர்டே, ஜனனி என், நிமாலி பெரேரா, கிளாரி பொலோசக், விருந்தா ரதி, சுசானே ரெட்ஃபெர்ன், எலோயிஸ் ஷெரிடன், ஜாக்குலின் வில்லியம்ஸ், காயத்திரி வேணுகோபாலன்.
ஐசிசி போட்டி நடுவர்கள்: ட்ரூடி ஆண்டர்சன், ஷான்ட்ரே ஃபிரிட்ஸ், ஜிஎஸ் லக்ஷ்மி, மைக்கேல் பெரேரா