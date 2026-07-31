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கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பை 2027: மைதானங்களின் இறுதிப் பட்டியலை வெளியிட்டது ஐசிசி

ஐசிசி ஆடவர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை 2027 தொடரில் மொத்தம் 54 போட்டிகள் நடைபெறும் நிலையில், பெரும்பகுதியான 44 போட்டிகள் தென்னாப்பிரிக்காவின் 8 மைதானங்களில் மட்டுமே நடத்தப்படவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஐசிசி ஆடவர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை 2027
ஐசிசி ஆடவர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை 2027 (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 31, 2026 at 10:39 AM IST

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ஹைதராபாத்: ஐசிசி ஆடவர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை 2027 கிரிக்கெட் தொடர் நடைபெறவுள்ள 12 அதிகாரப்பூர்வ மைதானங்களின் இறுதிப் பட்டியலை சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் வெளியிட்டுள்ளது.

தென்னாப்பிரிக்கா, ஜிம்பாப்வே மற்றும் நமீபியா ஆகிய நாடுகளில் 2027 ஐசிசி ஆடவர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் நடைபெறவுள்ளது. மொத்தம் 14 அணிகள் பங்கேற்கும் இத்தொடரில், எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் தற்போதிலிருந்தே அதிகரித்து வருகிறது. இதற்காகப் பங்கேற்கும் அணிகளும் தங்களது பயிற்சிகளைத் தீவிரப்படுத்தி வருகின்றன.

இந்த நிலையில், உலகக் கோப்பை தொடருக்கான 12 விளையாட்டு மைதானங்களின் இறுதிப் பட்டியலைச் சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளது. தென்னாப்பிரிக்காவின் ஜோகன்னஸ்பர்க் நகரில் நடைபெற்ற பிரமாண்ட விழாவில், இந்த மைதானங்களின் பட்டியலுடன் ஆப்பிரிக்க கலாச்சாரத்தைப் பிரதிபலிக்கும் உலகக் கோப்பையின் அதிகாரப்பூர்வ லோகோவும் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.

கடந்த 2003ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு, சுமார் 24 ஆண்டுகளுக்குப் பின் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் மீண்டும் ஆப்பிரிக்க மண்ணிற்குத் திரும்புகிறது. இத்தொடரை 2027 அக்டோபர் - நவம்பர் காலகட்டத்தில் தென்னாப்பிரிக்கா, ஜிம்பாப்வே மற்றும் நமீபியா ஆகிய மூன்று நாடுகள் இணைந்து நடத்துகின்றன. மொத்தம் 14 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த மெகா தொடரில் 54 போட்டிகளை நடத்தத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

உலகக் கோப்பையின் ஒட்டுமொத்த 54 போட்டிகளில், பெரும்பகுதியான 44 போட்டிகள் தென்னாப்பிரிக்காவின் 8 மைதானங்களில் மட்டுமே நடத்தப்படவுள்ளன. இதுதவிர, அணிகளுக்கான அதிகாரப்பூர்வ பயிற்சி ஆட்டங்களும் தென்னாப்பிரிக்காவின் பெனோனி மற்றும் போட்செஃப்ஸ்ட்ரூம் ஆகிய நகரங்களில் உள்ள மைதானங்களில் நடைபெறும் என்றும் ஐசிசி அறிவித்துள்ளது.

இதுதவிர, ஜிம்பாப்வேயில் உள்ள ஹராரே, புலவாயோ மற்றும் விக்டோரியா ஃபால்ஸ் மைதானங்களிலும், நமீபியாவின் விண்ட்ஹோக் நகரில் அமைந்துள்ள நமீபியா கிரிக்கெட் மைதானத்திலும் மற்ற போட்டிகள் நடத்தப்படவுள்ளன. குறிப்பாக, நமீபியா நாடு தனது கிரிக்கெட் வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக உலகக் கோப்பைத் தொடரைத் தனது சொந்த மண்ணில் நடத்தத் தகுதி பெற்றுள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

மைதானங்கள்

  • தென்னாப்பிரிக்கா: வாண்டரர்ஸ் (ஜோகன்னஸ்பர்க்), செஞ்சுரியன் (பிரிட்டோரியா), நியூலேண்ட்ஸ் (கேப் டவுன்), கிங்ஸ்மீட் (டர்பன்), செயின்ட் ஜார்ஜ் பார்க் (கெபெர்ஹா), மங்காங் ஓவல் (பிளோம்ஃபோன்டைன்), போலண்ட் பார்க் (பார்ல்) மற்றும் பஃபலோ பார்க் (கிழக்கு லண்டன்).
  • ஜிம்பாப்வே: ஹராரே ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் மைதானம்(ஹராரே), குயின்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் மைதானம் (புலவாயோ) மற்றும் விக்டோரியா ஃபால்ஸ் பகுதியில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டு வரும் ஃபாலே மோசி-ஓவா-துன்யா சர்வதேச மைதானம்.
  • நமீபியா: விண்ட்ஹோக் நகரில் உள்ள நமீபியா கிரிக்கெட் மைதானம்.

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மேலும், இத்தொடரின் இறுதிப் போட்டியானது ஜோகன்னஸ்பர்க்கில் உள்ள வாண்டரர்ஸ் மைதானம் அல்லது கேப் டவுனின் நியூலேண்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடத்தப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளதாகக் கிரிக்கெட் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. எனினும், அரையிறுதி மற்றும் இறுதி ஆட்டங்கள் நடைபெறும் மைதானங்கள் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பைச் சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் பின்னரே வெளியிடும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

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