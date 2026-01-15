16 அணிகள்...ஒரே கனவு: தொடங்கியது ஐசிசி யு19 உலகக் கோப்பை; பட்டம் யாருக்கு?
ஐசிசி யு19 உலகக் கோப்பை தொடரின் முதல் லீக் போட்டியில் இந்தியா மற்றும் அமெரிக்க அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன.
Published : January 15, 2026 at 3:26 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐசிசி யு19 உலகக் கோப்பை தொடரில் பங்கேற்று விளையாடும் வீரர்களும் ஐசிசி தலைவர் ஜெய் ஷா தனது வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்
ஐசிசி அண்டர்19 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் 16ஆவது சீசன் இன்று (ஜனவரி 15) முதல் ஜிம்பாப்வே மற்றும் நமீபியாவில் தொடங்குகிறது. இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடத்தப்படும் இந்த தொடரில், தற்சமயம் மொத்தம் 16 அணிகள் பங்கேற்கின்றனர். இதில் இன்று ஜிம்பாப்வேவில் உள்ள புலவாயோவில் நடைபெறும் முதல் லீக் போட்டியில் இந்தியா மற்றும் அமெரிக்க அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன.
இந்த நிலையில் யு19 உலகக் கோப்பை தொடரில் பங்கேற்று விளையாடும் வீரர்களும் ஐசிசி தலைவர் ஜெய் ஷா தனது வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார். அவர் தனது சமூக வலைதள பதிவில், "ஜிம்பாப்வே மற்றும் நமீபியாவில் தொடங்கும் ஐசிசி யு-19 ஆண்கள் கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பைக்கான அனைத்து அணிகள் மற்றும் வீரர்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள். இந்த தொடர் நீண்ட காலமாக கிரிக்கெட்டின் எதிர்கால நட்சத்திரங்களை உருவாக்கும் நுழைவாயிலாக இருந்து வருகிறது. தற்போது அது மீண்டும் நடக்கும் என்று நம்புகிறேன்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
அண்டர்19 உலகக் கோப்பை 2026
இந்த தொடரில் இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா, தென்னாப்பிரிக்கா, இங்கிலாந்து உள்பட மொத்தம் 16 அணிகள் பங்கேற்கின்றன. அவை நான்கு வெவ்வேறு குழுக்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு லீக் சுற்றுகளில் விளையாடவுள்ளன. இதிலிருந்து 12 அணிகள் சூப்பர் சிக்ஸ் நிலைக்கு முன்னேறும். அதில் இரண்டு குழுக்களாக பிரிந்து அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தும். ஒவ்வொரு சூப்பர் சிக்ஸ் குழுவிலிருந்தும் முதல் இரண்டு அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அணிகள் மற்றும் இடம்பெற்றுள்ள குழுக்கள்
- குரூப் A: இந்தியா, நியூசிலாந்து, அமெரிக்கா, வங்கதேசம்
- குரூப் B: பாகிஸ்தான், இங்கிலாந்து, ஜிம்பாப்வே, ஸ்காட்லாந்து
- குரூப் C: ஆஸ்திரேலியா, இலங்கை, அயர்லாந்து, ஜப்பான்
- குரூப் D: தென்னாப்பிரிக்கா, வெஸ்ட் இண்டீஸ், தான்சானியா, ஆஃப்கானிஸ்தான்.
சாதனையை தக்கவைக்குமா இந்தியா?
இந்த அண்டர்19 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் மிகவும் வெற்றிகரமான அணியாக இந்தியா உள்ளது. மொத்தம் விளையாடிய 15 தொடர்களில் 5 முறை இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளது. இதுதவிர நான்கு முறை ஆஸ்திரேலியாவும், இரண்டு முறை பாகிஸ்தானும் கோப்பையை வென்றுள்ளன. மேற்கொண்டு வெஸ்ட் இண்டீஸ், தென்னாப்பிரிக்கா, வங்கதேசம் மற்றும் இங்கிலாந்து ஆகிய அணிகள் தலா ஒரு முறை வென்றுள்ளன.
இதனால் நடப்பு யு19 உலகக் கோப்பை தொடரிலும் இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டம் வெல்லும் அணிகளில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. ஏனெனில் கடந்த ஐந்து சீசன்களில் இந்தியா இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ள நிலையில், அதில் இரண்டு முறை கோப்பையை வென்றுள்ளது. இதனால் இம்முறையும் இந்திய அணி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறுவதுடன், சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதிக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
மைதானங்கள்
நடப்பு யு19 உலகக் கோப்பை தொடரானது ஜிம்பாப்வே, நமீபியாவில் உள்ள 5 மைதானங்களில் நடைபெறவுள்ளன. அந்தவகையில், ஜிம்பாப்வேவ்வில் உள்ள ஹராரே ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப், குயின்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப், தகாஷிங்கா ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் ஆகியவற்றிலும், நமீபியாவின் ஹெச்பி ஓவல் மற்றும் நமிபியா கிரிக்கெட் மைதானத்திலும் போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளது.
நேரலை விவரங்கள்
ஐசிசி அண்டர்19 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரை இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நிறுவனம் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. இதில் தொலைக்காட்சி ரசிகர்கள் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல்களிலும், ஆன்லைனில் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் செயலியிலும் இந்த தொடரை நேரலையில் கண்டு ரசிக்கலாம்.
இந்திய அண்டர்19 அணி: ஆயுஷ் மத்ரே (கேப்டன்), விஹான் மல்ஹோத்ரா (துணைக்கேப்டன்), வைபவ் சூர்யவன்ஷி, ஆரோன் ஜார்ஜ், வேதாந்த் திரிவேதி, அபிக்யான் குண்டு, ஹர்வன்ஷ் சிங், ஆர்.எஸ். அம்ப்ரிஷ், கனிஷ்க் சௌஹான், கிலன் ஏ. படேல், முகமது எனான், ஹெனில் படேல், டி. தீபேஷ், கிஷன் குமார் சிங், உத்தவ் மோகன்.