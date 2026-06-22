விதிகளை மீறியதாக ஆப்கான் கேப்டன் ஷாஹிதிக்கு ஐசிசி கண்டனம்
ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்றதுடன், 3-0 என்ற கணக்கில் தொடரையும் முழுமையாக கைப்பற்றியது.
Published : June 22, 2026 at 6:43 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியாவுக்கு எதிராக நடைபெற்ற 3ஆவது ஒருநாள் போட்டியின் போது, ஆடுகளத்தை சேதப்படுத்தியதாக ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி கேப்டன் ஹஷ்மத்துல்லா ஷாஹிதிக்கு ஐசிசி அதிகாரப்பூர்வ கண்டத்தை தெரிவித்துள்ளது.
இந்தியா-ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி ஜூன் 20ஆம் தேதி சென்னையில் உள்ள எம்.ஏ.சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இதில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி 44.2 ஓவர்களில் 218 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இதில் அதிகபட்சமாக ஹஷ்மத்துல்லா ஷாஹித் சதம் விளசியதுடன், 102 ரன்களைச் சேர்த்தார்.
இந்திய அணி தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய பிரசித் கிருஷ்ணா 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். தொடர்ந்து இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணியில் ரோஹித் சர்மா 79 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார். இருப்பினும் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் விளையாடிய யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 110 ரன்களையும், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 20 ரன்களையும் சேர்த்தனர்.
HASHMATULLAH SHAHIDI HAS BEEN REPRIMANDED BY THE ICC FOR DELIBERATE PITCH DAMAGE IN THE 3RD ODI AT CHEPAUK.— Aqdas Rehman (@AqdasRehman) June 22, 2026
Afghanistan captain. Level 1 Code of Conduct breach. The official charge — " a batter causing deliberate or avoidable damage to the pitch."
the same shahidi who walked off… pic.twitter.com/lZRT4KyQOH
இதன் மூலம் இந்திய அணி 28.4 ஓவர்களிலேயே இலக்கை எட்டியதுடன் 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியையும் பதிவு செய்தது. மேற்கொண்டு மூன்று போட்டிகள் கொண்ட இந்த ஒருநாள் தொடரையும் இந்திய அணி 3-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியை ஒயிட்வாஷ் செய்தும் அசத்தியுள்ளது.
இந்த நிலையில், இப்போட்டியில் ஆஃப்கானிஸ்தான் கேப்டன் ஹஷ்மத்துல்லா ஷாஹிதி பேட்டிங் செய்து கொண்டிருந்தபோது, பந்துவீச்சாளர்களுக்குச் சாதகமாக அமையக்கூடிய ஆடுகளத்தின் மையப் பகுதிக்குச் சேதம் விளைவிக்கும் வகையில் தொடர்ந்து ரன் ஓடினார். இதற்காக கள நடுவர்கள் அவருக்கு இரண்டு முறை எச்சரிக்கைகளை விடுத்தனர். எனினும், அவர் அதைத் தொடர்ந்ததால் ஆட்டத்தின் 31ஆவது ஓவரில் அவருக்கு அதிகாரப்பூர்வ எச்சரிக்கையும் வழங்கப்பட்டது.
A gritty knock from skipper Hashmatullah Shahidi, who battled through tough conditions to reach three figures for the first time in ODIs 💯👏— ICC (@ICC) June 21, 2026
📝: https://t.co/BLPPfBY5Cu pic.twitter.com/qZcGIc1dFM
இருப்பினும், ஆட்டத்தின் 40ஆவது ஓவரின் கடைசிப் பந்திலும் அவர் அதே தவறை மீண்டும் செய்தார். நடுவர்களின் எச்சரிக்கையை மீறி ஷாஹிதி செயல்பட்டதால், ஐசிசி மற்றும் எம்சிசி விதிகளின்படி ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிக்கு 5 ரன்கள் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. மேலும், அவர் அந்தப் பந்தில் ஓடிய ஒரு ரன்னும் ரத்து செய்யப்பட்டது. இதன் விளைவாக, இந்திய அணி தனது இன்னிங்ஸைத் தொடங்குவதற்கு முன்பே இந்தியாவின் ஸ்கோர் 5/0 எனத் தொடங்கியது.
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இந்நிலையில், ஆடுகளத்தில் தவிர்க்கக்கூடிய சேதங்களை ஏற்படுத்துவது தொடர்பான ஐசிசி நடத்தை விதிகளின் பிரிவு 2.10.10-ன் கீழ் இது குற்றமாகும். இதனால் அவருக்கு ஐசிசி அதிகாரப்பூர்வ கண்டனத்தைத் தெரிவித்ததுடன், அவரது ஒழுங்குமுறைப் பதிவில் ஒரு டெமெரிட் புள்ளியையும் சேர்த்துள்ளது. போட்டி நடுவர் விதித்த இந்தத் தண்டனையை ஷாஹிதி ஒப்புக்கொண்டதால், இது குறித்து முறையான விசாரணை ஏதும் தேவையில்லை என்பதையும் ஐசிசி தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.