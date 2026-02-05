ETV Bharat / sports

டி20 உலகக்கோப்பை 2026: வெவ்வேறு அணிகளுக்காக விளையாடும் இந்திய வீரர்கள்

எதிர்வரும் ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இந்தியாவைச் சேர்ந்த 40 வீரர்கள் வெவ்வேறு அணிகளுக்காக விளையாடவுள்ளனர்.

Published : February 5, 2026 at 1:12 PM IST

ஹைதராபாத்: ரசிகர்கள் மிகவும் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த 10ஆவது ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் பிப்ரவரி 7 முதல் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் தொடங்கவுள்ளது. இதில் இந்தியா உட்பட மொத்தம் 20 அணிகள் பங்கேற்கின்றன. இதிலிருந்து எந்த நான்கு அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறும், அதிலிருந்து எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் இப்போதே எகிறி உள்ளது.

இந்த நிலையில் எதிர்வரும் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இந்தியாவைச் சேர்ந்த 40 வீரர்கள் வெவ்வேறு அணிகளுக்காக விளையாடவுள்ளனர். ஆம்.. நீங்கள் வாசிப்பது சரிதான். இந்த உலகக் கோப்பை தொடரை பொறுத்தவரையில் இந்தியாவைச் சேர்ந்த 40 வீரர்கள் நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில், அமெரிக்கா, நியூசிலாந்து என பல்வேறு அணிகளுக்காக விளையாடவுள்ளனர்.

ஆம், இந்திய அணிக்காக விளையாட வேண்டும் என்று கனவு கண்ட மோனாங்க் படேல், சவுரப் நேத்ராவால்கர், ஜஸ்ப்ரீத் சிங் உள்ளிட்ட பல இந்திய வம்சாவளி வீரர்கள் பல்வேறு அணிகளுக்காக விளையாடவுள்ளனர். இதில் கனடா அணியில் இந்திய வம்சாவளி வீரர்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் உள்ளனர். அந்தவகையில் 15 பேர் அடங்கிய கனடா டி20 உலகக் கோப்பை அணியில் 11 இந்திய வம்சாவளி வீரர்கள் இடம் பிடித்துள்ளார்.

கனடாவிற்குப் பிறகு, இந்திய வம்சாவளி வீரர்கள் அதிகளவில் விளையாடும் அணியாக அமெரிக்காவுள்ளது. இந்த தொடரில் அமெரிக்கா அணிக்காக 9 இந்திய வம்சாவளி வீரர்கள் பங்கேற்கவுள்ளனர். அதனைத் தொடர்ந்து ஓமன் மற்றும் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் அணிகளில் தலா ஏழு வீரர்களும், நியூசிலாந்து அணியில் இரண்டு வீரர்களும், இத்தாலி மற்றும் நெதர்லாந்து அணிகளுக்காக தலா ஒரு வீரரும் விளையாடவுள்ளனர். அவர்களில் சில முக்கிய வீரர்களை பார்ப்போம்.

மோனாங்க் படேல்: குஜராத் அணிக்காக ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் விளையாடிய மொனான்ங் படேல், தற்சமயம் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் அமெரிக்க அணியை கேப்டனாக வழிநடத்தவுள்ளார். இந்தியாவில் தனது ஆரம்ப கால கிரிக்கெட்டை விளையாடிய போதிய வாய்ப்பு கிடைக்காத காரணத்தால், அமெரிக்காவில் குடிபெயர்ந்து அந்த அணிக்காக விளையாடி வருகிறார். அவர் அமெரிக்க அணிக்காக இதுவரை 43 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி ஒரு சதம், 6 அரைசதங்களுடன் 920 ரன்களை எடுத்துள்ளார்.

தில்பிரீத் பஜ்வா: பஞ்சாப் மாநிலத்தை சேர்ந்த தில்பிரீத் பஜ்வா, போதிய வாய்ப்பு கிடைக்காத காரணத்தால் கனாடாவில் குடிபெயர்ந்தார். அதன்பின் 2023ஆம் ஆண்டு கனடா அணிக்காக சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமான இவர், தற்சமயம் டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான கனடா அணியின் கேப்டனாகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் இதுவரையிலும் 17 டி20 போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடியுள்ள நிலையில் 397 ரன்களை எடுத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஜஸ்பிரித் சிங்: நடப்பு உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் முதல் முறையாக இத்தாலி அணி விளையாடவுள்ளது. இந்த அணியில் இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த ஜஸ்பிரித் சிங் இடம் பிடித்துள்ளார். தனது சிறு வயது முதலே கிரிக்கெட் வீரராக வேண்டும் என்று கனவு கண்ட ஜஸ்பிரித், இத்தாலிக்கு குடிபெயர்ந்தார். பின்னர், 2019 ஆம் ஆண்டு இத்தாலிய தேசிய அணிக்காக அவர் அறிமுகமானார். வேகப்பந்து வீச்சாளரான இவர் இதுவரை 27 சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் 23 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார்.

ஆர்யன் தத்: நெதர்லாந்து அணிக்காக கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான ஆர்யன் தன், இதுவரை அந்த அணிக்காக 24 போட்டிகளில் விளையாடி 24 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். இதுதவிர அவர் கடந்த 2023 ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடருக்கான நெதர்லாந்து அணியில் இடம் பிடித்திருந்த நிலையில், தற்சமயம் டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான நெதர்லாந்து அணியிலும் இடம் பிடித்துள்ளார்.

டி20 உலகக் கோப்பையில் பங்கேற்கும் இந்திய வம்சாவளி வீரர்கள்

கனடா: தில்பிரீத் பஜ்வா (கேப்டன்), அஜய்வீர் ஹண்டால், அன்ஷ் படேல், ஹர்ஷ் தாக்கரே, ஜஸ்கரந்தீப் பட்டர், கன்வர்பால் தட்குர், நவ்நீத் தலிவால், ரவீந்தர் பால் சிங், சிவம் சர்மா, ஸ்ரேயாஸ் மொவ்வா, யுவராஜ் சர்மா.

ஓமன்: ஜதீந்தர் சிங் (கேப்டன்), விநாயக் சுக்லா, கரண் சோனோவாலே, ஜே ஒடேதரா, ஆஷிஷ் ஒடேதரா, ஜிதன் ராமநந்தி, வாசிம் அலி.

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ்: ஆர்யன்ஷ் சர்மா (விக்கெட் கீப்பர்), துருவ் பராஷர், ஹர்ஷித் கவுசிக், மயங்க் குமார், ரோஹித் சிங், சிம்ரன்ஜீத் சிங், அலிஷன் ஷராஃபு,

இத்தாலி: ஜஸ்ப்ரீத் சிங்.

நெதர்லாந்து: ஆர்யன் தத்

நியூசிலாந்து: ரச்சின் ரவீந்திரா மற்றும் இஷ் சோதி

அமெரிக்கா: மோனங்க் படேல் (கேப்டன்), ஜெஸ்ஸி சிங் (துணை கேப்டன்), மிலிந்த் குமார், சைதேஜா முக்காமலா, சஞ்சய் கிருஷ்ணமூர்த்தி, ஹர்மீத் சிங், சவுரப் நேத்ரவால்கர், சுபம் ரஞ்சனே, நெஸ்துஸ் கென்ஜிகே.

