ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026: ஃபஹீம் அஷ்ரஃப் அதிரடியில் நெதர்லாந்தை போராடி வென்றது பாகிஸ்தான்
நெதர்லாந்துக்கு எதிரான பரபரப்பான ஆட்டத்தில் ஃபஹீம் அஷ்ரஃப் 11 பந்துகளில் 2 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்களுடன் 29 ரன்களைச் சேர்த்து பாகிஸ்தான் அணிக்கு வெற்றியை தேடிக்கொடுத்தார்.
Published : February 7, 2026 at 2:33 PM IST
கொழும்பு: நெதர்லாந்து அணிக்கு எதிரான டி20 உலகக் கோப்பை லீக் ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தான் அணி 3 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்தது.
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இன்று நடைபெற்ற முதல் லீக் ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தான் மற்றும் நெதர்லாந்து அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. கொழும்புவில் உள்ள சிங்கள கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸை வென்ற பாகிஸ்தான் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய நெதர்லாந்து அணிக்கு மேக்ஸ் ஓடவுட் மற்றும் மைக்கேல் லெவிட் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.
இதில் மைக்கேல் லெவிட் ஒருபக்கம் அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்திய நிலையில், மறுபக்கம் மேக்ஸ் ஓடவுட் 5 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து அதிரடியாக விளையாடி வந்த மைக்கேல் லெவிட்டும் 24 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து வந்த காலின் அக்கர்மேன் 20 ரன்களில் நடையைக் கட்டினார். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த பாஸ் டி லீட் மற்றும் கேப்டன் ஸ்காட் எட்வர்ட்ஸ் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர்.
Innings Break 🏏— Cricket🏏Netherlands (@KNCBcricket) February 7, 2026
That’s the end of our innings.
We finish on 147, with Scott Edwards’ control and clarity with the bat leading the way as the captain contributed 37 from 29 balls.
Now it’s over to the bowlers.
📸: ICC/Getty#T20WorldCup pic.twitter.com/TRPXPNIeBx
இதில் இருவரும் இணைந்து 40 ரன்களுக்கு மேல் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில் பாஸ் டி லீட் 30 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, ஸ்காட் எட்வர்ட்ஸும் 37 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். பின்னர் களமிறங்கிய வீரர்கள் சோபிக்க தவறியதன் காரணமாக, நெதர்லாந்து அணி 19.5 ஓவர்களில் 147 ரன்களை எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. பாகிஸ்தான் தரப்பில் சல்மான் மிர்ஸா 3 விக்கெட்டுகளையும், நவாஸ், அப்ரார் மற்றும் சைம் அயுப் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.
அதன்பின் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய பாகிஸ்தான் அணியின் சைம் அயுப் மற்றும் சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கி அடித்தளம் அமைத்து கொடுத்தனர். இதில் சைம் அயுப் 24 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய கேப்டன் சல்மான் ஆகாவும் 12 ரன்களில் நடையை கட்டினார். மறுமுனையில் சிறப்பாக விளையாடி வந்த ஃபர்ஹான் 47 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்து அரைசதம் அடிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார்.
அதனைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய நட்சத்திர வீரர் பாபர் ஆசாம் 15 ரன்களிலும், உஸ்மான் கான் ரன்கள் ஏதுமின்றியும், ஷதாப் கான் 8 ரன்களிலும், முகமது நவாஸ் 6 ரன்களிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். இதன் காரணமாக பாகிஸ்தான் அணி கைவசம் 3 விக்கெட்டுகள் மட்டுமே இருந்த நிலையில், வெற்றிக்கு கடைசி 3 ஓவர்களில் வெற்றி பெற 33 ரன்கள் தேவை என்ற நிலை எற்பட்டது.
A vital cameo from Faheem Ashraf carries Pakistan to victory in the #T20WorldCup opener 💪— ICC (@ICC) February 7, 2026
📝: https://t.co/MB0N9eUpvK pic.twitter.com/bDjr74RC0a
இறுதியில் ஃபஹீம் அஷ்ரஃப் அதிரடியாக விளையாடி அடுத்தடுத்து சிக்ஸர்களை விளாசி ஆட்டத்தின் போக்கை பாகிஸ்தான் பக்கம் திருப்பினார். இப்போட்டியில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ஃபஹீம் அஷ்ரஃப் 2 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 29 ரன்களையும், ஷாஹீன் அஃப்ரிடி 5 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர்.
இதையும் படிங்க
இதன் மூலம் பாகிஸ்தான் அணி 19.3 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 3 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் நெதர்லாந்து அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் பாகிஸ்தான் அணி நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரையும் வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது.