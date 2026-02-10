ETV Bharat / sports

டி20 உலகக் கோப்பை 2026: ஆல் ரவுண்டராக கலக்கிய பாஸ் டி லீட்; நெதர்லாந்து அணி முதல் வெற்றி

நமீபியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் பேட்டிங் மற்றும் பவுலிங்கில் அபாரமாக செயல்பட்ட நெதர்லாந்து வீரர் பாஸ் டி லீட் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

நெதர்லாந்து அணி
நெதர்லாந்து அணி (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 10, 2026 at 2:16 PM IST

2 Min Read
டெல்லி: அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் நடைபெற்ற நமீபியாவுக்கு எதிரான உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் நெதர்லாந்து அணி 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.

நெதர்லாந்து-நமீபியா அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் 10ஆவது லீக் போட்டி இன்று டெல்லியில் நடைபெற்றது. அருண் ஜெட்லி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற நெதர்லாந்து அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. இதையடுத்து களமிறங்கிய நமீபியா அணிக்கு லாரன் ஸ்டீன்கம்ப் மற்றும் ஜான் ஃபிரைலிங் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.

இதில் ஸ்டீன்கம்ப் 6 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் ஃபிரைலிங்குடன் ஜோடி சேர்ந்த ஜான் நிக்கோல் ஈடனும் நிதானமாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினார். இதில் இருவரும் இணைந்து 50 ரன்களுக்கு மேல் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், ஃபிரைலிங் 30 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய கேப்டன் எராஸ்மஸும் 18 ரன்னில் விக்கெட்டை இழந்து நடையைக் கட்டினார்.

மேற்கொண்டு அரைசதம் அடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஜான் நிக்கோலும் 42 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, பின்னர் களமிறங்கிய வீரர்களில் ஜேஜே ஸ்மித் 22 ரன்களை அடித்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர். இதனால் நமீபியா அணி 20 ஓவர்களில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 156 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. நெதர்லாந்து தரப்பில் லோகன் வான் பீக், பாஸ் டி லீட் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர்.

அதன்பின் எளிய இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய நெதர்லாந்து அணிக்கும் தொடக்கம் சிறப்பானதாக அமையவில்லை. அணியின் தொடக்க வீரர் மேக்ஸ் ஓடவுட் 7 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்து ஏமாற்றமளித்தார். பின்னர் மைக்கெல் லெவிட்டுடன் ஜோடி சேர்ந்த பாஸ் டி லீட் தொடக்கம் முதலே அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினார். மறுபக்கம் லெவிட் ஒரு பவுண்டரி, 3 சிக்ஸர்கள் என 28 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.

அவரைத் தொடர்ந்து வந்த காலின் அக்கர்மேனும் அதிரடியாக விளையாட, அணியின் ஸ்கோரும் மளமளவென உயர்ந்தது. இதில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய பாஸ் டி லீட் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்தார். இதன் மூலம் இருவரின் பார்ட்னர்ஷிப்பும் 70 ரன்களை கடந்த நிலையில், காலின் அக்கர்மேன் 32 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் களமிறங்கிய கேப்டன் ஸ்காட் எட்வர்ட்ஸும் அதிரடியாக விளையாட அணியின் வெற்றியும் உறுதியானது.

இந்த போட்டியில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த பாஸ் டி லீட் 5 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 72 ரன்களையும், ஸ்காட் எட்வர்ட்ஸ் 18 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியை தேடிக்கொடுத்தனர். இதன் மூலம் நெதர்லாந்து அணி 18 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் நமீபியாவை வீழ்த்தி, இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் தங்களின் முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

