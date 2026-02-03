ETV Bharat / sports

ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026: பங்கேற்கும் அணிகள் & வீரர்களின் முழு விவரம்

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் பங்கேற்கும் அணிகள் மற்றும் அதில் இடம் பிடித்த வீரர்களின் முழு பட்டியலையும் இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.

ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 3, 2026 at 4:27 PM IST

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது எதிர்வரும் பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி முதல் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் கோலாகலமாக தொடங்கவுள்ளது. இந்த தொடரில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி, நடப்பு சாம்பியன் என்ற அந்தஸுடன் களமிறங்கவுள்ளது. அதேசமயம் முன்னாள் சாம்பியன்களான வெஸ்ட் இண்டீஸ், இங்கிலாந்து, இலங்கை, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் பாகிஸ்தான் உள்ளிட்ட அணிகளும் விளையடாவுள்ளன.

இதுதவிர இதுநாள் வரையிலும் கோப்பையை வெல்லாத தென்னாப்பிரிக்கா, நியூசிலாந்து உள்ளிட்ட அணிகளுடன், இந்த உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இத்தாலி அணியும் முதல் முறையாக இந்த உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் களம் காண உள்ளது. அதேசமயம் இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் இடம் பிடித்திருந்த வங்கதேச அணியானது பாதுகாப்பு காரணங்களால் தொடரில் இருந்து விலகியது சர்ச்சையானது.

இதனால் ஐசிசி தரவரிசையின் அடிப்படையில் ஸ்கார்லாந்து அணியானது நடப்பு உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் விளையாடும் வாய்ப்பை பெற்றுள்ளது. இதனையடுத்து தொடரில் பங்கேற்கும் அணிகளை அந்தந்த நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியங்கள் அறிவித்துள்ளன. அந்தவகையில் தொடரில் பங்கேற்கும் அணிகள் மற்றும் அதில் இடம் பிடித்த வீரர்களின் முழு பட்டியலையும் இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.

டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் பங்கேற்கும் அணிகள்

இந்திய அணி: சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, அக்ஸர் படேல் (துணை கேப்டன்), இஷான் கிஷான், ரிங்கு சிங், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்கரவர்த்தி, அர்ஷ்தீப் சிங், குல்தீப் யாதவ், ஹர்ஷித் ராணா, வாஷிங்டன் சுந்தர்.

இலங்கை அணி: தசுன் ஷனகா (கேப்டான்), பதும் நிஷங்கா, கமில் மிஷார, குசல் மெண்டிஸ், கமிந்து மெண்டிஸ், குசல் ஜனித் பெரேரா, சரித் அசலங்க, ஜனித் லியனகே, பவன் ரத்நாயக்க, வனிந்து ஹசரங்க, துனித் வெல்லாலகே, மஹீஸ் தீக்ஷன, துஷ்மந்த சமீர, மதீஷ பத்திரன, ஈஷான் மலிங்கா.

ஆஸ்திரேலிய அணி: மிட்செல் மார்ஷ் (கேப்டன்), சேவியர் பார்ட்லெட், கூப்பர் கொனோலி, டிம் டேவிட், பென் துவார்ஷுயிஸ், கேமரூன் கிரீன், நாதன் எல்லிஸ், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் இங்லிஸ், மேத்யூ குன்னெமன், கிளென் மேக்ஸ்வெல், மேத்யூ ரென்ஷா, மார்கஸ் ஸ்டோனிஸ், ஆடம் ஜாம்பா.

இங்கிலாந்து அணி: ஹாரி புரூக் (கேப்டன்), ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் (டி20 உலகக் கோப்பை), ரெஹான் அகமது, டாம் பான்டன், ஜேக்கப் பெத்தெல், ஜோஸ் பட்லர், பிரைடன் கார்ஸ் (இலங்கை தொடரில் மட்டும்), சாம் கரண், லியாம் டௌசன், பென் டக்கெட், வில் ஜாக்ஸ், ஜேமி ஓவர்டன், ஆதில் ரஷித், ஃபில் சால்ட், ஜோஷ் டங், லூக் வுட்.

பாகிஸ்தான் அணி: சல்மான் அலி ஆகா (கேப்டன்), அப்ரார் அகமது, பாபர் ஆசம், ஃபஹீம் அஷ்ரஃப், ஃபகர் ஜமான், கவாஜா முகமது நஃபி, முகமது நவாஸ், முகமது சல்மான் மிர்சா, நசீம் ஷா, சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் , சைம் அயூப், ஷஹீன் ஷா அஃப்ரிடி, ஷதாப் கான், உஸ்மான் கான், உஸ்மான் தாரிக்.

தென்னாப்பிரிக்க அணி: ஐடன் மார்க்ராம்(கேப்டன்), குயின்டன் டி காக், ரியான் ரிக்கெல்டன், டெவால்ட் பிரேவிஸ், டேவிட் மில்லர், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், மார்கோ ஜான்சன், கேசவ் மகாராஜ், ககிசோ ரபாடா, குவேனா மபாகா, லுங்கி இங்கிடி, ஜேசன் ஸ்மித், ஜார்ஜ் லிண்டே, கார்பின் போஷ், ஆன்ரிச் நோர்ட்ஜே.

நியூசிலாந்து அணி: மிட்செல் சான்ட்னர் (கேப்டன்), ஃபின் ஆலன், மைக்கேல் பிரேஸ்வெல், மார்க் சாப்மேன், டெவான் கான்வே, ஜேக்கப் டஃபி, லோக்கி ஃபெர்குசன், மேட் ஹென்றி, டேரில் மிட்செல், ஜேம்ஸ் நீஷம், கிளென் பிலிப்ஸ், ரச்சின் ரவீந்திரா, டிம் செஃபெர்ட், இஷ் சோதி, கைல் ஜேமிசன்.

வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி: ஷாய் ஹோப் (கேப்டன்), ஷிம்ரான் ஹெட்மையர், ஜான்சன் சார்லஸ், ரோஸ்டன் சேஸ், மேத்யூ ஃபோர்ட், ஜேசன் ஹோல்டர், அகீல் ஹோசைன், ஷமர் ஜோசப், பிராண்டன் கிங், குடகேஷ் மோட்டி, ரோவ்மேன் பவல், ஷெர்பேன் ரூதர்ஃபோர்ட், குவென்டின் சாம்ப்சன், ஜேய்டன் சீல்ஸ், ரொமாரியோ ஷெப்ஃபர்ட்..

ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி: ரஷித் கான் (கேப்டன்), நூர் அகமது, அப்துல்லா அஹ்மத்சாய், செதிகுல்லா அடல், ஃபசல்ஹக் ஃபரூக்கி, ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸ், நவீன் உல் ஹக், முகமது இஷாக், ஷாஹிதுல்லா கமால், முகமது நபி, குல்பதின் நைப், அஸ்மத்துல்லா உமர்சாய், முஜீப் உர் ரஹ்மான், தர்வீஷ் ரசூலி, இப்ராஹிம் ஜத்ரான்.

ஜிம்பாப்வே அணி: சிக்கந்தர் ரஸா (கேப்டன்), பிரையன் பென்னட், ரியான் பர்ல், கிரேம் க்ரீமர், பிராட்லி எவன்ஸ், கிளைவ் மடாண்டே, டினோடெண்டா மபோசா, தடிவானாஷே மருமானி, வெலிங்டன் மசகட்சா, டோனி முனியோங்கா, தஷிங்கா முசெகிவா, பிளெஸிங் முசரபானி, டியான் மியர்ஸ், ரிச்சர்ட் ங்கராவா, பிரெண்டன் டெய்லர்.

ஸ்காட்லாந்து அணி: ரிச்சி பெரிங்டன்(கேப்டன்), டாம் புரூஸ், மேத்யூ கிராஸ், பிராட்லி கியூரி, ஆலிவர் டேவிட்சன், கிறிஸ் கிரீவ்ஸ், ஜாஹினுல்லா இஷான், மைக்கேல் ஜோன்ஸ், மைக்கேல் லீஸ்க், ஃபின்லே மெக்ரீத், பிராண்டன் மெக்முல்லன், ஜார்ஜ் முன்சி, சஃபியான் ஷெரீஃப், மார்க் வாட், பிராட்லி வீல். ரிசர்வ் வீரர்கள்: ஜாஸ்பர் டேவிட்சன், ஜாக் ஜார்விஸ், மெகன்ஸி ஜோன்ஸ், கிறிஸ் மெக்பிரைட், சார்லி டியர்.

அயர்லாந்து அணி: பால் ஸ்டிர்லிங் (கேப்டன்), மார்க் அதிர், ராஸ் அதிர், பென் காலிட்ஸ், கர்டிஸ் கேம்பர், கேரத் டெலானி, ஜார்ஜ் டாக்ரெல், மேத்யூ ஹம்ப்ரீஸ், ஜோஷுவா லிட்டில், பேரி மெக்கார்த்தி, ஹாரி டெக்டர், டிம் டெக்டர், லோர்கன் டக்கர், பென் வைட், கிரேக் யங்.

கனடா அணி: தில்பிரீத் பஜ்வா (கேப்டன்), அஜய்வீர் ஹண்டால், அன்ஷ் படேல், திலோன் ஹெய்லிகர், ஹர்ஷ் தாக்கர், ஜஸ்கரந்தீப் பட்டர், கலீம் சனா, கன்வர்பால் தத்குர், நவ்நீத் தலிவால், நிக்கோலஸ் கிர்டன், ரவீந்தர்பால் சிங், சாத் பின் ஜாபர், ஷிவம் சர்மா, ஷ்ரேயாஸ் மவ்வா, யுவராஜ் சாம்ரா

ஐக்கிய அரபு அமீரகம்: முகமது வாசிம் (கேப்டன்), அலிஷன் ஷரபு, ஆர்யன்ஷ் சர்மா, துருவ் பராஷர், ஹைதர் அலி, ஹர்ஷித் கவுஷிக், ஜுனைத் சித்திக், மயங்க் குமார், முஹம்மது அர்பான், முஹம்மது ஃபரூக், முஹம்மது ஜவதுல்லா, முஹம்மது ஜோஹைப், ரோஹித் கான், சோஹைப் கான், சிம்ரன்ஜீத் சிங்.

நெதர்லாந்து அணி: ஸ்காட் எட்வர்ட்ஸ் (கேப்டன்), காலின் அக்கர்மேன், நோவா குரூஸ், பாஸ் டி லீட், ஆர்யன் தத், பிரெட் கிளாசென், கைல் க்ளீன், மைக்கேல் லெவிட், ஜாக் லியோன்-கேட்செட், மேக்ஸ் ஓ'டவுட், லோகன் வான் பீக், டிம் வான்டெர் குக்டன், ரோலோஃப் வான்டெர் மெர்வே, பால் வான் மீகெரென், சாகிப் சுல்ஃபிகார்.

அமெரிக்கா அணி: மோனங்க் படேல் (கேப்டன்), ஜெஸ்ஸி சிங் (துணை கேப்டன்), ஆண்ட்ரீஸ் கஸ், ஷெஹான் ஜெயசூர்யா, மிலிந்த் குமார், ஷயான் ஜஹாங்கீர், சைதேஜா முக்காமலா, சஞ்சய் கிருஷ்ணமூர்த்தி, ஹர்மீத் சிங், நோஸ்டுஷ் கென்ஜிகே, ஷாட்லி வான் ஷால்க்விக், சவுரப் நேத்ரவல்கர், அலி கான், முகமது மொஹ்சின், ஷுபம் ரஞ்சனே.

நேபாள் அணி: ரோஹித் பவுடல் (கேப்டன்), திபேந்திர சிங் ஐரி, சந்தீப் லமிச்சனே, குஷால் புர்டெல், ஆசிப் ஷேக், சுந்தீப் ஜோரா, ஆரிப் ஷேக், பசீர் அகமது, சோம்பால் கமி, கரண் கே.சி, நந்தன் யாதவ், குல்ஷன் ஜா, லலித் ராஜ்பன்ஷி, ஷேர் மல்லா, லோகேஷ் பாம்.

ஓமன் அணி: ஜதீந்தர் சிங் (கேப்டன்), விநாயக் சுக்லா, முகமது நதீம், ஷகீல் அகமது, ஹம்மது மிர்சா, வசீம் அலி, கரண் சோனாவாலே, ஷா பைசல், நதீம் கான், சுஃபியான் மஹ்மூத், ஜே ஒடேதரா, ஷபிக் ஜான், ஆஷிஷ் ஒடேடாரா, ஜிதன் ரமானந்தி, ஹஸ்னைன் அலி ஷா.

இத்தாலி அணி: வெய்ன் மேட்சன் (கேப்டன்), மார்கஸ் காம்போபியானோ, ஜியான் பியோரோ மீடே, ஜைன் அலி, அலி ஹசன், கிரிஷன் ஜார்ஜ், ஹாரி மானென்டி, அந்தோனி மோஸ்கா, ஜஸ்டின் மோஸ்கா, சையத் நக்வி, பெஞ்சமின் மானெண்டி, ஜஸ்பிரீத் சிங், ஜேஜே ஸ்மட்ஸ், கிராண்ட் ஸ்டீவர்ட், தாமஸ் டிராகா.

நமீபியா அணி: ஜெர்ஹார்ட் எராஸ்மஸ் (கேப்டன்), ஜான் கிரீன், பெர்னார்ட் ஷால்ட்ஸ், ரூபன் டிரம்பெல்மேன், ஜேஜே ஸ்மிட், ஜான் ஃபிரைலின்க், லாரன் ஸ்டீன்காம்ப், மாலன் குரூகர், நிக்கோல் லோஃப்டி-ஈடன், ஜாக் பிரஸ்ஸல், பென் ஷிகோங்கோ, ஜெஸ்ஸி பால்ட், திலான் லீக்டர், ஸ்டீபன் மைபர்க், மேக்ஸ் ஹிங்கோ.

டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான அணிகள் & குரூப்

  • குரூப் ஏ பிரிவில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், அமெரிக்கா, நெதர்லாந்து மற்றும் நமீபியா.
  • குரூப் பி பிரிவில் ஆஸ்திரேலியா, இலங்கை, அயர்லாந்து, ஜிம்பாப்வே மற்றும் ஓமன்.
  • குரூப் சி பிரிவில் இங்கிலாந்து, வெஸ்ட் இண்டீஸ், வங்கதேசம், நேபாளம், இத்தாலி.
  • குரூப் டி பிரிவில் நியூசிலாந்து, தென்னாப்பிரிக்கா, ஆப்கானிஸ்தான், கனடா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

