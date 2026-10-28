ஐசிசி தரவரிசை | மீண்டும் முதலிடத்தில் அபிஷேக் சர்மா; ஸ்டார்க், ஜடேஜாவை முந்தினார் மார்கோ ஜான்சென்!
தென்னாப்பிரிக்கா ஆல் ரவுண்டர் மார்கோ ஜான்சென், டெஸ்ட் பந்துவீச்சு மற்றும் டெஸ்ட் ஆல்-ரவுண்டர் ஆகிய இரு பிரிவுகளிலும் உலக அளவில் முதலிடத்தைப் பிடித்துப் புதிய சாதனை படைத்துள்ளார்.
Published : October 28, 2026 at 4:24 PM IST
ஹைதராபாத்: சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ஐசிசி) இன்று வெளியிட்டுள்ள ஆடவர் சர்வதேச கிரிக்கெட் வீரர்களின் புதிய தரவரிசைப் பட்டியலில், இந்தியாவின் இளம் அதிரடி தொடக்க வீரர் அபிஷேக் சர்மா டி20 பேட்டிங் தரவரிசையில் மீண்டும் முதலிடத்தைப் பிடித்து அசத்தியுள்ளார்.
நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் இந்திய அணி, 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இதுவரை நடைபெற்று முடிந்துள்ள முதல் 3 போட்டிகளிலும் இந்தியா அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், 3-0 என்ற கணக்கில் தொடரையும் ஏற்கனவே கைப்பற்றியுள்ளது. இதையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான 4ஆவது டி20 போட்டி நாளை மறுநாள் ஆக்லாந்தில் நடைபெறவுள்ளது.
அபிஷேக் சர்மா முதலிடம்
இந்நிலையில், சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் ஆடவர் கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கான புதுப்பிக்கப்பட்ட தரவரிசைப் பட்டியலை இன்று வெளியிட்டுள்ளது. இதில் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டி20 போட்டியில் சதம் விளாசி மிரட்டிய அபிஷேக் சர்மா, சர்வதேச டி20 பேட்டர்களுக்கான தரவரிசைப் பட்டியலில் மீண்டும் முதலிடம் பிடித்து அசத்தியுள்ளார்.
நியூசிலாந்து பந்துவீச்சை துவம்சம் செய்த அவர், வெறும் 35 பந்துகளில் சதம் விளாசி சாதனை படைத்தார். ஒட்டுமொத்தமாக 38 பந்துகளில் 5 பவுண்டரிகள் மற்றும் 6 சிக்சர்களுடன் 113 ரன்கள் குவித்து இந்திய அணியின் வெற்றிக்குக் காரணமாக அமைந்தார். இந்த அதிரடி இன்னிங்ஸின் மூலம், தனது சக இந்திய வீரரான இஷான் கிஷனைப் பின்னுக்குத் தள்ளி டி20 சர்வதேச பேட்டிங் தரவரிசையில் அபிஷேக் சர்மா மீண்டும் உலக அளவில் முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.
அதேசமயம் இஷான் கிஷன் இரண்டு இடங்கள் பின்தங்கி 3ஆம் இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளார். இதுதவிர, கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயரும் 5 இடங்கள் பின்தங்கி 9ஆம் இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளார். அதேநேரத்தில் நியூசிலாந்து தொடரில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வரும் மற்றொரு தொடக்க வீரரான சஞ்சு சாம்சன், 6 இடங்கள் முன்னேறி 20ஆவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஜடேஜா, ஸ்டார்க்கை முந்திய ஜான்சென்
ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிராக கெபெர்ஹாவில் நடைபெற்ற உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் (WTC) போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி அபார வெற்றி பெற்றது. இந்த போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்காவின் 26 வயது இடதுகை வேகப்பந்து வீச்சாளர் மார்கோ ஜான்சென் பேட்டிங்கில் 85 ரன்கள் குவித்ததோடு, ஆஸ்திரேலியாவின் முதல் இன்னிங்ஸில் 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி ஆட்டத்தின் போக்கையே மாற்றினார்.
அவருடைய இந்த ஆல் ரவுண்ட் ஆட்டம் சர்வதேச தரவரிசையில் பெரும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஐசிசி டெஸ்ட் பந்துவீச்சாளர்களுக்கான தரவரிசைப் பட்டியலில் மார்கோ ஜான்சென் 5 இடங்கள் முன்னேறி முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளார். இதன் மூலம் அவர் ஆஸ்திரேலிய வேகப்பந்து வீச்சாளர் மிட்செல் ஸ்டார்க்கைப் பின்னுக்குத் தள்ளி, உலக அளவில் நம்பர்-1 டெஸ்ட் பந்துவீச்சாளராக உருவெடுத்துள்ளார்.
அதேபோல், டெஸ்ட் ஆல் ரவுண்டர் தரவரிசையில் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக முதலிடத்தில் நீடித்து வந்த இந்தியாவின் ரவீந்திர ஜடேஜாவையும் மார்கோ ஜான்சென் பின்னுக்குத் தள்ளியுள்ளார். அந்தவகையில் ஆல்-ரவுண்டர்கள் தரவரிசையில் மார்கோ ஜான்சென் ஓர் இடம் முன்னேறி உலக நம்பர்-1 டெஸ்ட் ஆல்-ரவுண்டராக சாதனை படைத்துள்ள நிலையில், ரவீந்திர ஜடேஜா இரண்டாம் இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளார்.
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மார்கோ ஜான்சென் தனது சர்வதேச கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஒரே நேரத்தில் பந்துவீச்சு மற்றும் ஆல்-ரவுண்டர் ஆகிய இரு பிரிவுகளிலும் முதலிடத்தை எட்டியிருப்பது இதுவே முதல்முறையாகும். முன்னதாக, தென்னாப்பிரிக்க அணியின் முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளர் டேல் ஸ்டெய்ன், மார்கோ ஜான்செனை "உலகின் மிகச்சிறந்த கிரிக்கெட் வீரர்" எனப் பாராட்டியிருந்த நிலையில், தற்சமயம் அவர் உலகின் நம்பர்-1 வீரராக உருவெடுத்துள்ளது ரசிகர்களைப் பெரும் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.