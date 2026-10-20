நடத்தை விதிகளை மீறிய இந்திய வீராங்கனை ஷஃபாலி வர்மா - ஐசிசி எடுத்த அதிரடி நடவடிக்கை!
மைதான உபகரணங்கள் மற்றும் பொருட்களை சேதப்படுத்திய குற்றத்திற்காக ஷஃபாலி வர்மாவிற்கு ஒரு டிமெரிட் புள்ளி அபராதமாக விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 20, 2026 at 4:41 PM IST
ஹைதராபாத்: ஜிம்பாப்வேக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை ஷஃபாலி வர்மா நடத்தை விதிமுறைகளை மீறியதாக ஐசிசி-யின் நடவடிக்கையை எதிர்கொண்டுள்ளார்.
இந்தியா - ஜிம்பாப்வே மகளிர் அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி அக்டோபர் 18-ஆம் தேதி ராய்பூரில் நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த ஜிம்பாப்வே அணி, 20 ஓவர்களில் 8 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 102 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக சிபோ முகேரி-திரிபானோ 34 ரன்களைச் சேர்த்தார். இந்திய அணி தரப்பில் நிக்கி பிரசாத் 2 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார்.
அதன்பின் எளிய இலக்கை நோக்கிக் களம் இறங்கிய இந்திய மகளிர் அணியில், கேப்டன் ஸ்மிருதி மந்தனா - ஷஃபாலி வர்மா இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கி, அணியை வெற்றியை நோக்கி அழைத்துச் சென்றது. இதில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஷஃபாலி வர்மா அரைசதம் விளாசி மிரட்டினார். அதன்பின் 6 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 55 ரன்களைச் சேர்த்த நிலையில் ஷஃபாலி வர்மா விக்கெட்டை இழந்தார்.
அதே சமயம் மறுமுனையில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த ஸ்மிருதி மந்தனா, 6 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 47 ரன்களை விளாசியதுடன் அணியை வெற்றிக்கு அழைத்துச் சென்றார். இதன் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி 8.5 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஜிம்பாப்வே அணியை வீழ்த்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி 2-0 என்ற கணக்கில் டி20 தொடரையும் வென்று அசத்தியது.
Guiding the charge on Vice-captain duty ✨ 🎥 🗣️ Of 𝗺𝗶𝗻𝗱𝘀𝗲𝘁, 𝗹𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽, 𝗮𝗻𝗱 𝗴𝗿𝗼𝘄𝘁𝗵, from Shafali Verma after a series-clinching win 👏 - By @jigsactin #TeamIndia | #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/jJ2KMVKZX1— BCCI Women (@BCCIWomen) October 19, 2026
இந்த நிலையில், இப்போட்டியில் அதிரடியாக விளையாடி ஆட்டநாயகி விருதை வென்று அசத்திய இந்திய வீராங்கனை ஷஃபாலி வர்மா, போட்டியின் நடத்தை விதிகளை மீறிய குற்றத்திற்காக ஐ.சி.சி நடவடிக்கையை எதிர்கொண்டுள்ளார். அதன்படி, இப்போட்டியின் போது ஐ.சி.சி. வீரர்களுக்கான நடத்தை விதிகளின் கீழ் உள்ள பிரிவு 2.2-ஐ ஷஃபாலி வர்மா மீறியதாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
இந்தக் குறிப்பிட்ட விதியானது, சர்வதேச போட்டியின் போது மைதானத்தில் உள்ள விளையாட்டு உபகரணங்கள், ஆடைகள், மைதானத்தின் பிற பொருட்கள் அல்லது உடமைகளை சேதப்படுத்துவது அல்லது அவமதிக்கும் வகையில் கோபத்தை வெளிப்படுத்துவதைக் குறிப்பதாகும். ஜிம்பாப்வே அணி பேட்டிங் செய்துகொண்டிருந்தபோது, போட்டியின் முதல் இன்னிங்ஸின் 12-வது ஓவரில் இந்த அதிரடி வீராங்கனை தனது நிதானத்தை இழந்தார்.
இந்திய வீராங்கனை ஸ்ரீ சரணி வீசிய பந்தில், ஜிம்பாப்வே பேட்டர் சிபோ முகேரி-திரிபானோ கொடுத்த மிக எளிதான கேட்ச் வாய்ப்பு ஷஃபாலிக்குக் கிடைத்தது. ஆனால், எதிர்பாராதவிதமாக ஷஃபாலி அந்த கேட்ச் வாய்ப்பை நழுவவிட்டார். கேட்சைத் தவறவிட்டதால் ஏற்பட்ட கடுமையான விரக்தியிலும் சுய கோபத்திலும், தனது கையில் இருந்த பந்தை மைதானத்தில் மிக பலமாகக் கீழே தூக்கி எறிந்து தனது ஆக்ரோஷத்தை வெளிப்படுத்தினார்.
மைதானத்தில் வீரர்களின் இத்தகைய கோப வெளிப்பாடுகள் விளையாட்டு விதிமுறைக்கு எதிரானது என்பதால், கள நடுவர்கள் இதனை ஐ.சி.சி. கவனத்திற்குக் கொண்டு சென்றனர். ஷஃபாலி வர்மா தனது தவறை ஒப்புக்கொண்டு, விதிக்கப்பட்ட அபராதத்தை ஏற்றுக்கொண்டதால், இந்த விவகாரத்தில் முறையான விசாரணை எதுவும் தேவைப்படாமல் வழக்கு முடித்து வைக்கப்பட்டது.
India batter receives an official reprimand for breaching the ICC Code of Conduct during the second T20I against Zimbabwe. https://t.co/K09SWswpJt— ICC (@ICC) October 20, 2026
இருப்பினும், கடந்த 24 மாதங்களில் ஷஃபாலி வர்மா செய்யும் முதல் தவறு இது என்பதால், அவருக்கு ஒரு டிமெரிட் புள்ளியானது அபராதமாக விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் இனி அவர் மீண்டும் இதேபோல் நடத்தை விதிகளை மீறும் பட்சத்தில், கடுமையான நடவடிக்கைக்கு உள்ளாக நேரிடும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
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முன்னதாக, இப்போட்டியில் அரைசதம் கடந்து அசத்திய ஷஃபாலி வர்மா, ஒரு காலண்டர் ஆண்டில் அதிக 50+ ஸ்கோர்களைப் பதிவு செய்த வீராங்கனை என்ற ஸ்மிருதி மந்தனாவின் சாதனையை முறியடித்து புதிய உலக சாதனையைப் படைத்தார். இதுபோன்ற சூழலில்தான் தற்சமயம் அவர் ஐ.சி.சி. அபராதத்தை எதிர்கொண்டுள்ள நிகழ்வு ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.