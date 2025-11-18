நடத்தை விதிகளை மீறிய பாபர் ஆசாமுக்கு ஐசிசி அபராதம்
ஐசிசி விதிகளை மீறியதாக பாபர் ஆசாமுக்கு போட்டி கட்டணத்தில் இருந்து 10 சதவீதமும், ஒரு டிமெரிட் புள்ளியும் அபராதமாக விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஹைதராபாத்: இலங்கைக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரின்போது ஐசிசி நடத்தை விதிகளை மீறியதாக பாகிஸ்தான் அணியின் நட்சத்திர வீரர் பாபர் ஆசாமுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
பாகிஸ்தான் - இலங்கை அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி ராவல்பிண்டி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் கடந்த 16 ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த இலங்கை அணி 45.2 ஓவர்களிலேயே அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 211 ரன்களில் ஆல் அவுட்டானது. இதில் அதிகபட்சமாக சதீரா சமரவிக்ரமா 48 ரன்களைச் சேர்த்தார். பாகிஸ்தான் தரப்பில் முகமது வசீம் 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.
பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய பாகிஸ்தான் அணியில் ஃபகர் ஜமான் 55 ரன்களையும், இறுதிவரை களத்தில் இருந்து முகமது ரிஸ்வான் 61 ரன்களையும், ஹுசைன் தாலத் 42 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர். இதன் மூலம் பாகிஸ்தான் அணி 44.4 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இலங்கை அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது.
இந்த வெற்றியின் மூலம் பாகிஸ்தான் அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில், மூன்றிலும் வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன் 3-0 என்ற கணக்கில் இலங்கையை ஒயிட்வாஷ் செய்தும் அசத்தியது. இந்த தொடர் முழுவதும் சிறப்பாக செயல்பட்ட பாகிஸ்தான் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹாரிஸ் ராவுஃப் தொடர் நாயகன் விருதையும் வென்றனர்.
இதனையடுத்து பாகிஸ்தான், இலங்கை மற்றும் ஜிம்பாப்வே அணிகளுக்கு இடையிலான மூத்தரப்பு டி20 கிரிக்கெட் தொடரானது பாகிஸ்தானில் நடைபெறவுள்ளது. இந்நிலையில் இத்தொடருக்கு முன்னதாக ஐசிசி நடத்தை விதிகளை மீறியதாக பாகிஸ்தான் அணியின் நட்சத்திர வீரர் பாபர் ஆசாமுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இலங்கை அணிக்கு எதிரான கடைசி ஒருநாள் போட்டியின் போது பாபர் ஆசாம் ஆட்டமிழந்த விரக்தியில், பேட்டைக் கொண்டு ஸ்டம்புகளைத் தாக்கினார். ஐசிசி நடத்தை விதிகள் 2.2-ன் படி கிரிக்கெட் உபகரணங்கள், மைதான உபகரணங்கள் அல்லது சாதனங்களை சேதப்படுத்துவது குற்றமாகும். இதுகுறித்து கள நடுவர்கள் அலெக்ஸ் வார்ஃப் மற்றும் ரஷீத் ரியாஸ், மூன்றாவது நடுவர் ஷர்புதுலா இப்னே ஷாஹித் மற்றும் நான்காவது நடுவர் பைசல் அஃப்ரிடி ஆகியோர் போட்டி நடுவரிடம் புகாரளித்தனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து போட்டி நடுவர் அலி நக்வி, இதனை விசாரித்ததுடன் ஐசிசியின் வழிகாட்டுதல்படி பாபர் ஆசாமுக்கு அபராதத்தை வழங்கினார். அதன்படி பாபர் ஆசாமுக்கு போட்டி கட்டணத்தில் இருந்து 10 சதவீதம் அபராதம் விதித்தார். மேலும் கடந்த 24 மாத இடைவெளியில் பாபர் ஆசாமின் முதல் குற்றம் இது என்பதால் அவருக்கு ஒரு டிமெரிட் புள்ளியையும் வழங்கியுள்ளனர். இதனையடுத்து பாபர் ஆசாமும் தனது குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டதை அடுத்து மேற்கொண்டு விசாரணை தேவையில்லை என்பதையும் ஐசிசி தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.