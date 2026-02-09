ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026: நான்காம் நாள் போட்டிகள் & உத்தேச வீரர்கள் பட்டியல்
டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் நாளைய தினம் நெதர்லாந்து vs நமீபியா, நியூசிலாந்து vs யுஏஇ மற்றும் பாகிஸ்தான் vs அமெரிக்கா அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
ஹைதராபாத்: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் 10ஆவது சீசன் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த தொடரில் இதுவரையிலும் தினசரி மூன்று போட்டிகள் என மொத்தமாக 9 லீக் போட்டிகள் நடைபெற்று முடிந்துள்ளன. இந்நிலையில் நளையும் மூன்று லீக் போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளன. அதன்படி நாளை நடைபெறும் போட்டிகள் மற்றும் அணிகளின் உத்தேச வீரர்கள் பட்டியல் குறித்து இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.
நெதர்லாந்து vs நமீபியா
இதில் காலை 11 மணிக்கு நடைபெற இருக்கும் 10 ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் குரூப் ஏ பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள நெதர்லாந்து மற்றும் நமீபியா அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி டெல்லியில் உள்ள அருண் ஜெட்லி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளும் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 5 முறை மட்டுமே நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. அதில் நெதர்லாந்து அணி 3 போட்டிகளிலும், நமீபியா அணி ஒரு போட்டியிலும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.
Next Up: Namibia 🇳🇦— Cricket🏏Netherlands (@KNCBcricket) February 8, 2026
Another opportunity awaits.
All attention on Namibia as we get ready for the next step in our World Cup journey.
📸: ICC/Getty#T20WorldCup pic.twitter.com/AGoWJZPapn
உத்தேச லெவன்
- நெதர்லாந்து: மேக்ஸ் ஓ'டவுட், மைக்கெல் லெவிட், கொலின் அக்கர்மேன், ஸ்காட் எட்வர்ட்ஸ் (கேப்டன்), பாஸ் டி லீட், சாகிப் சுல்ஃபிகர், கைல் கெலின், லோகன் வான் பீக், ஆர்யன் தத், பால் வான் மீகெரென், ரோலோஃப் வான் டெர் மெர்வே.
- நமீபியா: லூரன் ஸ்டீன்காம்ப், ஜான் ஃப்ரைலின்க், நிகோல் லோஃப்டி-ஈடன், ஜெர்ஹார்ட் எராஸ்மஸ் (கேப்டன்), ஜேஜே ஸ்மித், மாலன் க்ரூகர், ஜேன் கிரீன், பெர்னார்ட் ஸ்கோல்ட்ஸ், ரூபன் ட்ரம்பெல்மேன், பென் ஷிகோங்கோ, மேக்ஸ் ஹெய்ங்கோ.
நியூசிலாந்து vs ஐக்கிய அரபு அமீரகம்
அதனைத் தொடர்ந்து மாலை 3 மணிக்கு நடைபெறும் 11 ஆவது லீக் போட்டியில் குரூப் டி பிரிவில் இடம் பிடித்திருக்கும் நியூசிலாந்து மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி சென்னையில் உள்ள எம்.ஏ. சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த தொடரில் ஏற்கெனவே நியூசிலாந்து அணி முதல் வெற்றியை பதிவு செய்திருகும் நிலையில், இந்த போட்டியிலும் வெற்றியை பதிவு செய்து சூப்பர் 8 சுற்று வாய்ப்பை உறுதி செய்யும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
T minus one and our lads are finally in action tomorrow! 😍— UAE Cricket Official (@EmiratesCricket) February 9, 2026
Preparations are on in full swing and Team UAE 🇦🇪 is all but ready to take on the Kiwis tomorrow! 💪#UAE #ICC #T20WorldCup #FeelTheThrill #cricket pic.twitter.com/P84G4Vvkvj
உத்தேச லெவன்
- நியூசிலாந்து: ஃபின் ஆலன், டின் செஃபெர்ட், ரச்சின் ரவீந்திரா, கிளென் பிலீப்ஸ், மார்க் சாப்மேன், டேரில் மிட்செல், மிட்செல் சான்ட்னர் (கேப்டன்), ஜிம்மி நீஷன், மேட் ஹென்றி, லோக்கி ஃபெர்குசன், ஜேக்கப் டஃபி.
- ஐக்கிய அரபு அமீரகம்: முஹம்மது வசீம் (கேப்டன்), முஹம்மது ஜோஹைப், ஆர்யன்ஷ் ஷர்மா, அலிஷன் ஷரபு, சோஹைப் கான், ஹர்ஷித் கௌஷிக், துருவ் பராஷர், முஹம்மது ரோஹித் கான், ஜுனைத் சித்திக், சிம்ரன்ஜீத் சிங், ஹைதர் அலி
பாகிஸ்தான் vs அமெரிக்கா
நாளை இரவு 7 மணிக்கு நடைபெற இருக்கும் 12 ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் குரூப் ஏ பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள பாகிஸ்தான் அணியானது அமெரிக்க அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி கொழும்புவில் உள்ள சிங்கலீஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. ஏற்கெனவே கடந்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி கவனம் ஈர்த்த அமெரிக்க அணி, இந்த உலகக் கோப்பையிலும் அதனை செய்யுமா? என்ற எதிர்பார்ப்புடன் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.
உத்தேச லெவன்
- பாகிஸ்தான்: சாஹிப்சதா ஃபர்ஹான், சைம் அயுப், சல்மான் அலி ஆகா (கேப்டன்), பாபர் ஆசாம், உஸ்மான் கான், ஷதாப் கான், முகமது நவாஸ், ஃபஹீம் அஷ்ரஃப், ஷாஹின் அஃப்ரிடி, சல்மான் மிர்ஸா, அப்ரார் அஹ்மத்.
- அமெரிக்கா: ஆண்ட்ரீஸ் கஸ், சைதேஜா முக்காமல்லா, மோனாங்க் படேல்(கேப்டன்), மிலிந்த் குமார், சஞ்சய் கிருஷ்ணமூர்த்தி, ஷுபம் ரஞ்சனே, ஹர்மீத் சிங், முகமது மொஹ்சின், ஷாட்லி வான் ஷால்க்விக், அலி கான், சவுரப் நேத்ரவல்கர்.
நேரலை
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டிகளை காண முடியும்.