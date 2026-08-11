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ஐசிசி உலகக் கோப்பை 2027: மீண்டும் நேரடியாக தகுதி பெறும் வாய்ப்பை இழந்தது வெஸ்ட் இண்டீஸ்!

அயர்லாந்துக்கு எதிரான இந்த வெற்றியின் மூலம் ஆப்கானிஸ்தான் அணி எதிர்வரும் 2027 ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கும் அதிகாரப்பூர்வமாக நேரடியாகத் தகுதி பெற்று அசத்தியுள்ளது.

வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 11, 2026 at 2:19 PM IST

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ஹைதராபாத்: இரண்டு முறை உலக சாம்பியனான வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, எதிர்வரும் 2027-ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கு நேரடியாகத் தகுதி பெறும் வாய்ப்பை இழந்துள்ளது ரசிகர்களை பெரும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

அயர்லாந்து மற்றும் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி நேற்று பெல்ஃபாஸ்டில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த அயர்லாந்து அணி, 46.3 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 206 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக கவின் ஹோய் 36 ரன்களையும், காட் கார்மைக்கேல் 32 ரன்களையும், ஜெய் முந்த்ரா 31 ரன்களையும் சேர்த்தனர்.

ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய ரஷித் கான் மற்றும் அல்லா கசான்ஃபர் தலா 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர். இதையடுத்து இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி, ரஹ்மனுல்லா குர்பாஸ் மற்றும் ரஷித் கானின் அபாரமான ஆட்டத்தின் மூலம் 44.5 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 3 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அயர்லாந்தை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.

இந்த வெற்றியின் மூலம் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி, 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் 2-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. இப்போட்டியில் பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு என இரண்டிலும் கலக்கிய ரஷித் கான் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார். அதேசமயம், இந்த வெற்றியின் மூலம் ஆப்கானிஸ்தான் அணி எதிர்வரும் 2027 ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கும் அதிகாரப்பூர்வமாக தகுதி பெற்று அசத்தியுள்ளது.

ஐசிசி விதிகளின்படி, இந்த ஆண்டு செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி நிலவரப்படி ஒருநாள் போட்டித் தரவரிசையில் முதல் எட்டு இடங்களில் இருக்கும் அணிகள் உலகக் கோப்பைக்கு நேரடியாகத் தகுதி பெறும். தொடரை நடத்தும் தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் ஜிம்பாப்வே ஆகிய அணிகள் தானாகவே தகுதி பெற்றுவிட்டன. தற்போது அந்த வரிசையில் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியும் இணைந்துள்ளது.

அதேசமயம், ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி நேரடியாகத் தகுதி பெற்றதன் காரணமாக, முன்னாள் சாம்பியனான வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி மீண்டும் ஒருமுறை உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கு நேரடியாகத் தகுதி பெறும் வாய்ப்பை இழந்துள்ளது. ஏனெனில், தற்சமயம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி ஐசிசி ஒருநாள் அணிகள் தரவரிசையில் 10ஆம் இடத்தில் உள்ளது. மேலும், குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்கு முன்னதாக அந்த அணி அடுத்ததாக இந்தியாவுடன் இரண்டு ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடவுள்ளது.

ஆனால், அந்த இரண்டு போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றாலும் கூட, அவர்களால் தரவரிசைப் புள்ளிகளின் அடிப்படையில் முதல் 8 இடங்களுக்குள் வர முடியாது என்பது உறுதியாகிவிட்டது. இதனால், அவர்கள் தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக தகுதிச் சுற்று மூலமாகவே உலகக் கோப்பைக்குள் நுழைய வேண்டிய கட்டாயத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். ஏற்கனவே கடந்த 2023 உலகக் கோப்பையின் தகுதிச் சுற்றின் போது நெதர்லாந்திடம் அதிர்ச்சித் தோல்வி அடைந்து, வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக உலகக் கோப்பைத் தொடரை வெஸ்ட் இண்டீஸ் தவறவிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்நிலையில், தற்சமயம் மீண்டும் தகுதிச் சுற்றுப் போட்டிகளில் விளையாட வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி தள்ளப்பட்டுள்ளது ரசிகர்களைப் பெரும் கவலையில் ஆழ்த்தியுள்ளது. அதேசமயம், இந்த முறை ஐசிசி அறிமுகப்படுத்தியுள்ள புதிய தகுதிச் சுற்று விதிகளின்படி, தகுதிச் சுற்றுப் போட்டியில் முதலிடம் பிடிக்கும் அணி நேரடியாக உலகக் கோப்பையின் குரூப் ஸ்டேஜிற்கு முன்னேறும்.

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ஆனால், 2, 3 மற்றும் 4ஆவது இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகள் மீண்டும் 'சூப்பர் சீரிஸ்' என்ற சுற்றில் மோதி வென்றாக வேண்டும். ஐசிசியின் இந்த புதிய மாற்றத்திற்கு ஸ்காட்லாந்து, நெதர்லாந்து போன்ற அசோசியேட் நாடுகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளன. இதுபோன்ற சூழலில், தற்சமயம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி தகுதிச் சுற்றில் விளையாடவுள்ளதால், அந்த அணி உலகக் கோப்பைக்குத் தகுதி பெறுமா என்ற சந்தேகங்களும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

TAGGED:

WORLD CUP 2027 QUALIFICATION
WEST INDIES CRICKET TEAM
IRELAND VS AFGHANISTAN
ஐசிசி உலகக் கோப்பை 2027
ICC MENS ODI WORLD CUP 2027

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