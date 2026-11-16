ஒலிம்பிக் கிரிக்கெட் திருவிழா | தகுதிச் சுற்றுப் போட்டிகளுக்கான இடங்களை உறுதி செய்தது ஐசிசி!
இதில் ஆடவர் தகுதிச் சுற்று 2028 பிப்ரவரி 5 முதல் 13 வரை அமெரிக்காவிலும், மகளிர் தகுதிச் சுற்று பிப்ரவரி 26 முதல் மார்ச் 5 வரை வங்கதேசத்திலும் நடைபெறும் என ஐசிசி அறிவித்துள்ளது.
Published : November 16, 2026 at 9:33 AM IST
ஹைதராபாத்: 2028ஆம் ஆண்டு அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் நடைபெறவுள்ள ஒலிம்பிக் தொடருக்கான கிரிக்கெட் தகுதிச் சுற்றுப் போட்டிகள் அமெரிக்கா மற்றும் வங்கதேசத்தில் நடைபெறும் என ஐசிசி அறிவித்துள்ளது.
128 ஆண்டுகால நீண்ட காத்திருப்புக்குப் பிறகு, உலகின் மிகப்பெரிய விளையாட்டுத் திருவிழாவான ஒலிம்பிக் களத்தில் கிரிக்கெட் மீண்டும் கால்பதிக்க உள்ளது. முன்னதாக கடந்த 1900ஆம் ஆண்டு பாரிஸ் ஒலிம்பிக்கில் ஒரே ஒரு போட்டியுடன் விடைபெற்ற கிரிக்கெட், தற்போது 2028ஆம் ஆண்டு அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் நடைபெறவுள்ள ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் மீண்டும் இடம்பெறவுள்ளது.
தகுதிச்சுற்றுப் போட்டிகள்
இத்தொடரில் ஆடவர் மற்றும் மகளிர் பிரிவுகளில் உலகின் தலைசிறந்த அணிகள் ஒலிம்பிக் தங்கப் பதக்கத்திற்காக மோதவுள்ளன. இதனால், இந்த ஒலிம்பிக் தொடர் மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்து வருகின்றன. இந்நிலையில், லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் 2028 ஒலிம்பிக் கிரிக்கெட் தொடரில் எஞ்சியிருக்கும் இறுதி இடங்களைத் தீர்மானிப்பதற்காக ஆடவர் மற்றும் மகளிருக்குத் தனித்தனியாகத் தகுதிச் சுற்றுத் தொடர்கள் நடத்தப்பட உள்ளன.
அதன்படி, ஆடவர் தகுதிச் சுற்றுப் போட்டிகள் எதிர்வரும் 2028ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 5ஆம் தேதி முதல் 13ஆம் தேதி வரை அமெரிக்காவிலும், மகளிர் தகுதிச் சுற்றுப் போட்டிகள் பிப்ரவரி 26ஆம் தேதி முதல் மார்ச் 5ஆம் தேதி வரை வங்கதேசத்திலும் நடைபெறவுள்ளன. இந்த இரண்டு தொடர்களிலும் தலா 8 அணிகள் பங்கேற்கின்றன. அவை 4 அணிகள் கொண்ட இரு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு அணியும் தங்கள் பிரிவில் உள்ள மற்ற அணிகளுடன் மோதும் வகையில் அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
The hosts and dates for the ICC Men’s and Women’s Qualifiers for LA28 are out now 👌 https://t.co/arAOBZBhv3— ICC (@ICC) November 15, 2026
இரு பிரிவுகளிலும் முதலிடம் பிடிக்கும் அணிகள் இறுதிப் போட்டியில் மோதும். இறுதிப் போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணி, லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிம்பிக் தொடருக்கான இறுதி இடத்தை உறுதிசெய்யும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது 2028 லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிம்பிக் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் ஆடவர் மற்றும் மகளிர் பிரிவுகளில் தலா 6 அணிகள் மட்டுமே பங்கேற்க உள்ளன.
மகளிர் பிரிவில் தகுதி பெற்ற அணிகள்
மகளிர் கிரிக்கெட் பிரிவில் மொத்தமுள்ள 6 இடங்களில் 4 அணிகள் ஏற்கனவே தகுதி பெற்றுவிட்டன. 2026-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் ஒவ்வொரு கண்டத்திலும் முதலிடம் பிடித்ததன் அடிப்படையில் இந்த அணிகள் தேர்வாகியுள்ளன.
அதன்படி, ஆசியாவிலிருந்து இந்தியா, ஓசியானியா பிராந்தியத்திலிருந்து ஆஸ்திரேலியா, ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பாவிலிருந்து கிரேட் பிரிட்டன் (இங்கிலாந்து) ஆகிய நான்கு அணிகள் ஒலிம்பிக் போட்டியில் விளையாடுவதை உறுதி செய்துள்ளன.
மகளிர் பிரிவில் எஞ்சியுள்ள 2 இடங்களில் ஒன்று, போட்டியை நடத்தும் நாடு என்ற அடிப்படையில் அமெரிக்காவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம், கடைசி ஒரு இடம் தகுதிச் சுற்றுத் தொடரில் வெற்றி பெறும் அணிக்கு வழங்கப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Further information on the cricket events at LA28 have now been revealed with details of dates and host nations now confirmed 🙌 https://t.co/arAOBZBhv3— ICC (@ICC) November 16, 2026
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ஆடவர் பிரிவின் நிலை
ஆடவர் கிரிக்கெட் பிரிவில் இதுவரை எந்த அணியும் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தகுதி பெறவில்லை. 2026 டிசம்பர் 31-ஆம் தேதி நிலவரப்படி ஐசிசி ஆடவர் டி20 தரவரிசையில் ஆசியா, ஓசியானியா, ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பா ஆகிய நான்கு பிராந்தியங்களிலும் முதலிடம் பிடிக்கும் அணிகள் நேரடியாகத் தகுதி பெறும். இதனுடன் போட்டியை நடத்தும் அமெரிக்கா மற்றும் தகுதிச் சுற்றில் வெற்றி பெறும் ஒரு அணி என மொத்தம் 6 அணிகள் களமிறங்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.