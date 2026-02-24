ETV Bharat / sports

இங்கிலாந்தில் தொடங்கும் மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026 - ஜூன் 12 முதல் ஆட்டம் ஆரம்பம்!

12 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரில் அணிகள் இரு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு லீக் சுற்று போட்டிகளில் விளையாடவுள்ளன.

இந்திய மகளிர் அணி
இந்திய மகளிர் அணி (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 24, 2026 at 3:57 PM IST

ஹைதராபாத்: ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் ஜூன் 12ஆம் தேதி தொடங்கி ஜூலை 5ஆம் தேதி வரை இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸில் நடைபெறவுள்ளது.

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் 10-வது சீசன் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. மொத்தம் 20 அணிகள் பங்கேற்றிருந்த இந்த தொடரிலிருந்து 8 அணிகள் சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னேறின. இதனைத் தொடர்ந்து தற்சமயம் சூப்பர் 8 சுற்று போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அந்த வகையில் பிப்ரவரி 21ஆம் தேதி தொடங்கிய சூப்பர் 8 சுற்று போட்டிகள் மார்ச் 1ஆம் தேதி முடிவடையவுள்ளது.

அதன் பின் முதல் அரையிறுதி ஆட்டம் மார்ச் 4ஆம் தேதியும், இரண்டாவது அரையிறுதி போட்டி மார்ச் 5ஆம் தேதியும் நடைபெறும் நிலையில், இறுதிப் போட்டி மார்ச் 8 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இந்நிலையில் கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கும் வகையில் சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலின் மற்றுமொரு டி20 கிரிக்கெட் திருவிழாவானது எதிர்வரும் ஜூன் மாதம் முதல் நடபெறவுள்ளது.

அதன்படி, ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது எதிர்வரும் ஜூன் 12ஆம் தேதி இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸில் நடைபெறும் என சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் அறிவித்துள்ளது. மேலும் 12 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரில் அணிகள் இரு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு லீக் சுற்று போட்டிகளில் விளையாடவுள்ளன. இந்நிலையில் இந்த தொடருக்கான குழு மற்றும் போட்டி ஆட்டவணையையும் ஐசிசி இன்று அவித்துள்ளது.

அந்த வகையில் இதில் குழு 1-ல் இந்திய அணி இடம் பிடித்துள்ள நிலையில், ஆஸ்திரேலியா, தென்னாப்பிரிக்கா, பாகிஸ்தான், வங்கதேசம் மற்றும் நெதர்லாந்து உள்ளிட்ட அணிகளும் அக்குழுவில் இடம் பிடித்துள்ளன. அதே சமயம் குழு 2-ல் வெஸ்ட் இண்டீஸ், இங்கிலாந்து, நியூசிலாந்து, இலங்கை, அயர்லாந்து மற்றும் ஸ்காட்லாந்து அணிகள் இடம் பிடித்துள்ளன.

மேற்கொண்டு இந்த உலகக் கோப்பை தொடரின் லீக் சுற்று போட்டிகள் ஜூன் 12ஆம் தேதி தொடங்கி ஜூன் 28ஆம் தேதி முடிவடையவுள்ளது. அதன் பின் ஒவ்வொரு குழுவிலும் முதலிரண்டு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறும் வகையில் போட்டி அட்டவணை தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்பின் அரையிறுதி போட்டிகள் ஜூன் 30ஆம் தேதியும், இறுதிப் போட்டி ஜூலை 5ஆம் தேதியும் நடைபெறவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதில் இந்திய அணி ஜூன் 14ஆம் தேதி நடைபெறும் தங்களுடைய முதல் லீக் ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தான் அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து நெதர்லாந்து, வங்கதேசம், தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அணிகளை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. ஏற்கெனவே ஒருநாள் உலகக் கோப்பையை வென்ற இந்திய மகளிர் அணி, தற்சமயம் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரிலும் சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026 குழுக்கள்

  • குழு 1: இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா, தென்னாப்பிரிக்கா, பாகிஸ்தான், பங்களாதேஷ், நெதர்லாந்து
  • குழு 2: மேற்கிந்திய தீவுகள், இங்கிலாந்து, நியூசிலாந்து, இலங்கை, அயர்லாந்து, ஸ்காட்லாந்து

ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026 முழு அட்டவணை

  • ஜூன் 12: இங்கிலாந்து vs இலங்கை, எட்ஜ்பாஸ்டன்.
  • ஜூன் 13: ஸ்காட்லாந்து vs அயர்லாந்து, ஓல்ட் டிராஃபோர்டு
  • ஜூன் 13: ஆஸ்திரேலியா vs தென்னாப்பிரிக்கா, ஓல்ட் டிராஃபோர்டு
  • ஜூன் 13: வெஸ்ட் இண்டீஸ் vs நியூசிலாந்து, ஹாம்ப்ஷயர் பவுல்
  • ஜூன் 14: வங்கதேசம் vs நெதர்லாந்து, எட்ஜ்பாஸ்டன்
  • ஜூன் 14: இந்தியா vs பாகிஸ்தான், எட்ஜ்பாஸ்டன்
  • ஜூன் 16: நியூசிலாந்து vs இலங்கை, ஹாம்ப்ஷயர் பவுல்
  • ஜூன் 16: இங்கிலாந்து vs அயர்லாந்து, ஹாம்ப்ஷயர் பவுல்
  • ஜூன் 17: ஆஸ்திரேலியா vs வங்கதேசம், ஹெட்டிங்லே
  • ஜூன் 17: இந்தியா vs நெதர்லாந்து, ஹெட்டிங்லே
  • ஜூன் 17: தென்னாப்பிரிக்கா vs பாகிஸ்தான், எட்ஜ்பாஸ்டன்
  • ஜூன் 18: வெஸ்ட் இண்டீஸ் vs ஸ்காட்லாந்து, ஹெட்டிங்லே
  • ஜூன் 19: நியூசிலாந்து vs அயர்லாந்து, ஹாம்ப்ஷயர் பவுல்
  • ஜூன் 20: ஆஸ்திரேலியா vs நெதர்லாந்து, ஹாம்ப்ஷயர் பவுல்
  • ஜூன் 20: பாகிஸ்தான் vs வங்கதேசம், ஹாம்ப்ஷயர் பவுல்
  • ஜூன் 20: இங்கிலாந்து vs ஸ்காட்லாந்து, ஹெட்டிங்லே
  • ஜூன் 21: வெஸ்ட் இண்டீஸ் vs இலங்கை, பிரிஸ்டல்
  • ஜூன் 21: தென்னாப்பிரிக்கா vs இந்தியா, ஓல்ட் டிராஃபோர்டு
  • ஜூன் 23: நியூசிலாந்து vs ஸ்காட்லாந்து, பிரிஸ்டல்
  • ஜூன் 23: இலங்கை vs அயர்லாந்து, பிரிஸ்டல்
  • ஜூன் 23: ஆஸ்திரேலியா vs பாகிஸ்தான், ஹெட்டிங்லே
  • ஜூன் 24: இங்கிலாந்து vs வெஸ்ட் இண்டீஸ், லார்ட்ஸ்
  • ஜூன் 25: இந்தியா vs வங்கதேசம், ஓல்ட் டிராஃபோர்டு
  • ஜூன் 25: தென்னாப்பிரிக்கா vs நெதர்லாந்து, பிரிஸ்டல்
  • ஜூன் 26: இலங்கை vs ஸ்காட்லாந்து, ஓல்ட் டிராஃபோர்டு
  • ஜூன் 27: பாகிஸ்தான் vs நெதர்லாந்து, பிரிஸ்டல்
  • ஜூன் 27: வெஸ்ட் இண்டீஸ் vs அயர்லாந்து, பிரிஸ்டல்
  • ஜூன் 27: இங்கிலாந்து vs நியூசிலாந்து, ஓவல்
  • ஜூன் 28: தென்னாப்பிரிக்கா vs வங்கதேசம், லார்ட்ஸ்
  • ஜூன் 28: ஆஸ்திரேலியா vs இந்தியா, லார்ட்ஸ்
  • ஜூன் 30: முதல் அரையிறுதி, ஓவல்
  • ஜூலை 2: 2வது அரையிறுதி, தி ஓவல்
  • ஜூலை 5: இறுதிப் போட்டி, லார்ட்ஸ்

