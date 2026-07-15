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உலகக்கோப்பை தொடர்களில் அதிரடி மாற்றம்: புதிய போட்டி வடிவத்தை அறிமுகப்படுத்தியது ஐசிசி!

ஐசிசி ஆடவர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை (2027) மற்றும் ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை (2028) தொடர்களின் போட்டி வடிவங்களில் சில முக்கிய மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

உலகக் கோப்பையுடன் இந்திய அணி
உலகக் கோப்பையுடன் இந்திய அணி (கோப்புப்படம்) (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 15, 2026 at 5:19 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஐசிசி ஆடவர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை மற்றும் ஆடவர் டி20 உலகக்கோப்பை தொடர்களின் போட்டி வடிவங்களில், சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ஐசிசி) அதிகாரப்பூர்வமாக சில முக்கிய மாற்றங்களைச் செய்துள்ளது.

ஸ்காட்லாந்து தலைநகர் எடின்பர்க்கில் சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலின் (ஐசிசி) வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. அக்கூட்டத்தில் கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு விறுவிறுப்பான ஆட்டங்களை வழங்குவதற்கும், வளரும் நாடுகளின் போட்டித் தரத்தை உயர்த்துவதற்கும், வீரர்களின் அனுபவத்தை மேம்படுத்துவதற்கும் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் சில முக்கிய மாற்றங்களைச் செய்வது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது.

இந்த ஆலோசனைகளின் முடிவில், ஐசிசி ஆடவர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை (2027) மற்றும் ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை (2028) தொடர்களின் போட்டி வடிவங்களில் சில முக்கிய மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதுகுறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

ஒருநாள் உலகக் கோப்பை 2027

அதில், தென்னாப்பிரிக்கா, ஜிம்பாப்வே மற்றும் நமீபியா ஆகிய நாடுகள் இணைந்து நடத்தும் 2027ஆம் ஆண்டு ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடரில் மொத்தம் 14 அணிகள் பங்கேற்கின்றன. எனினும், இந்த முறை இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேற அணிகள் மூன்று சுற்றுகளில் விளையாட வேண்டும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

  • சுற்று 1 (சூப்பர் சீரிஸ்): உலகக் கோப்பை தொடருக்குத் தகுதிபெறும் 14 அணிகளில், தரவரிசையில் கடைசி 3 இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகள் தங்களுக்குள் மோதும். இதில் வெல்லும் ஒரு அணி மட்டுமே அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறும்.
  • சுற்று 2 (குழு சுற்று): மீதமுள்ள 12 அணிகள் தலா 6 அணிகள் வீதம் இரு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு மோதும். இரு பிரிவிலும் உள்ள முதல் 3 இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகளுடன், ஒட்டுமொத்தமாக அடுத்த சிறந்த இடத்தைப் பிடிக்கும் ஒரு அணியும் சேர்த்து மொத்தம் 7 அணிகள் அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறும்.
  • சுற்று 3 (சூப்பர் 7): இந்தச் சுற்றில் 7 அணிகளும் ரவுண்ட்-ராபின் முறையில் தங்களுக்குள் மோதும். இதில் முதல் 4 இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்குத் தகுதி பெறும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

டி20 உலகக் கோப்பை 2028

அதேபோல், ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்து நாடுகள் இணைந்து நடத்தும் 2028ஆம் ஆண்டு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரிலும் சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ஐசிசி) சில முக்கிய மாற்றங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, 20 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்தத் தொடரின் போட்டி வடிவமும் (Format) முழுமையாக மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது.

  • புதிய குழு சுற்று: முந்தைய தொடர்களைப் போல இல்லாமல், இந்த முறை 20 அணிகளும் தலா 4 அணிகள் வீதம் 5 குழுக்களாகப் பிரிக்கப்படும். ஒவ்வொரு குழுவிலும் முதல் இரு இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகள் 'சூப்பர் 10' சுற்றுக்கு முன்னேறும்.
  • சூப்பர் 10 சுற்று: இந்தச் சுற்றில் தலா ஐந்து அணிகள் கொண்ட இரண்டு குழுக்கள் ரவுண்ட்-ராபின் முறையில் விளையாடும். ஒவ்வொரு சூப்பர் 10 குழுவிலும் முதலிடம் பிடிக்கும் அணிகள் நேரடியாக அரையிறுதிக்குத் தகுதி பெறும்.
  • எலிமினேட்டர் சுற்று: மீதமுள்ள இரண்டு அரையிறுதி இடங்கள் புதிய 'எலிமினேட்டர்' சுற்றின் மூலம் தீர்மானிக்கப்படும். இதில் ஒவ்வொரு சூப்பர் 10 குழுவிலும் இரண்டாவது இடத்தைப் பிடித்த அணிகள், எதிர்க் குழுவில் மூன்றாவது இடத்தைப் பிடித்த அணிகளுடன் மோதும்.
  • அரையிறுதி மற்றும் இறுதிப்போட்டி: இந்த எலிமினேட்டர் போட்டிகளில் வெற்றி பெறுபவர்கள் அரையிறுதிப் பட்டியலில் இடம்பிடிப்பார்கள். மேலும், அரையிறுதி மற்றும் இறுதிப் போட்டிகள் தற்போதைய வடிவத்தின்படியே தொடரும்.

டி20 உலகக் கோப்பை தகுதிச்சுற்று

இந்தத் தொடருக்கு இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா, பாகிஸ்தான் உள்ளிட்ட 12 முன்னணி அணிகள் ஏற்கனவே தங்களது சர்வதேச தரவரிசை மற்றும் முந்தைய செயல்திறன் அடிப்படையில் நேரடியாகத் தகுதி பெற்றுவிட்டன. மீதமுள்ள 8 இடங்களை நிரப்ப 16 அணிகள் பங்கேற்கும் உலகளாவிய தகுதிச் சுற்று நடத்தப்படும்.

இதில், கடந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடிய கனடா, இத்தாலி, நமீபியா, நேபாளம் உள்ளிட்ட 8 அணிகள் நேரடியாக உலகளாவிய தகுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ள நிலையில், மீதமுள்ள 8 இடங்கள் ஆப்பிரிக்கா, ஆசியா, ஐரோப்பா, அமெரிக்கா மற்றும் கிழக்கு ஆசியா பசிபிக் ஆகிய பிராந்திய தகுதிச் சுற்றுகள் மூலம் நிரப்பப்பட உள்ளன. அதன்படி,

  • ஆப்பிரிக்கா: 2 இடங்கள்
  • ஆசியா: 2 இடங்கள்
  • ஐரோப்பா: 2 இடங்கள்
  • அமெரிக்கா: 1 இடம்
  • கிழக்கு ஆசியா பசிபிக்: 1 இடம்

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இந்த புதிய தொடர் வடிவம், ஐசிசி மேம்பாடு மற்றும் தலைமை நிர்வாக அதிகாரிகள் குழுக்களால் பரிந்துரைக்கப்பட்டு வாரியத்தால் ஆதரிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், வரும் நவம்பர் மாதக் கூட்டங்களில் ஐசிசியின் நிதி மற்றும் வணிக விவகாரங்கள் குழுவின் பரிசீலனைக்குப் பிறகு, இதற்கு வாரியத்தின் இறுதி ஒப்புதல் வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஐசிசியின் இந்த புதிய முயற்சி ரசிகர்கள் மத்தியிலும், கிரிக்கெட் உலகிலும் எவ்வாறான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

TAGGED:

ICC FORMAT CHANGES
ICC T20 WORLD CUP 2028
ICC ODI WORLD CUP 2027
ஐசிசி புதிய விதிகள்
ICC NEW TOURNAMENT FORMAT

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